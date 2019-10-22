المقالات

شعبنا إفهموا ألغاز النظام السياسي.. ثم تظاهروا على الفاسدين!


علي فضل الزبيدي

 

فهم النظام السياسي ضروري لكي نعرف على من نتظاهر

نظامنا برلماني أي أن الأحزاب هي من تسيطر على القرار السياسي حيث إن:

١-الاحزاب السياسية من تختار رئيس مجلس الوزراء  وحكومته.

٢- الأحزاب من تصوت على القوانين تحت قبة (البرلمان).

٣- الأحزاب من تصوت على الاتفاقيات والمعاهدات الدولية تحت قبة (البرلمان).

٤- الأحزاب من تقر الامتيازات تحت قبة (البرلمان).

٥-موازنة هذا العام أعدت من قبل حكومة د.حيدر العبادي وليس حكومة عادل عبد المهدي وهذا ما قيد هذه الحكومة بتطبيق برنامجها الحكومي برأي البسيط.

فالاحزاب والأحزاب والأحزاب هي من تقيد صلاحيات الحكومة وخصوصا حكومة عادل عبد المهدي التي ليس لها حزب يتبنى ما تخطط له.

لذلك علينا أن نعلم إن المطالبة بإقالة الحكومة يدخل العراق في نفق مظلم.. تعرفون كيف؟ أوضح ذلكببساطة فقد تشكلت حكومة عبد المهدي بإتفاق بين الاصلاح(سائرون) والبناء (الفتح) وبمخالفة صريحة للمادة ٧٦ الدستور العراقي النافذ دون إعلان الكتلة الأكبر من أجل تشكيل حكومة تخضع لإرادة الأحزاب الكبيرة وإبعاد الأحزاب الصغيرة.. لذلك إذا أستقبل د.عادل عبد المهدي أو تمت إقالته والأقالة مستبعدة فإننا سوف ندخل في نفق مظلم للأسباب التالية:

١- يجب تشكيل الحكومة خلال شهر والحكومة المقالة تصريف أعمال(هي والماكو نفس الشي).

٢- من الكتلة التي ستكون الكتلة الأكبر لترشح رئيس الوزراء الجديد.. تصوروا الصراع الذي سوف يحصل بين الكتل.. وكيف هو حال البلاد في هكذا فوضى.

رغم كذلك فإن أتفاق العراق مع الصين من خلال النفط مقابل التنمية حيث وصلت الاتفاقيات بين الطرفين لما يقارب  500 مليار دولار وتركز على موضوع البنى التحتية والتي سوف تنشط عمل القطاع الخاص وتزيد من مستوى النمو الإقتصادي للعراق بفترة قد تظهر أثارها خلال العام القادم،

 لا بد لصوت العقلاء  أن يعلو ويجب أن لا ننساق للفوضى التي سوف تعيد العراق للمربع الأول.. من حقنا أن نتظاهر ولكن

لماذا نتظاهر؟

وعلى من نتظاهر؟

ولا نترك الكيبورد يسرق تظاهرنا وبلدنا..

موطني موطني

الجلال والجمال

والسناء والبهاء

في رباك

في رباك

والحياة والنجاة

والهناء والرجاء

في هواك في هواك

هل اراك . هل اراك

سالما منعم . غانم مكرم

هل اراك . في علاك . تبلغ السماك

تبلغ السماك

موطني موطني

موطني موطني

الشباب لن يكل

همه ان تستقل او يبيت

تستقل من الردا زلن نكون للعدا

كالعبيد

لا نريد . ذلنا المؤبد وعيشنا المنكد

لا نريد بل نعيد

مجدنا التليد…

العراق أمانة في رقابكم فلا تضيعوه.

ــــــــــــــــــــــــــــــ

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
الفوضى ... أحذروها أنها قادمة .
تأملات في ستراتيجية افشال الدولة !!
خطر التعميم  والقولبة...
فصائل الدم..!
كيف لك هذا؟
القروض المصرفية ،ضرر أم منفعة ؟
أمانة بغداد أحرجت عبد المهدي
شعبنا إفهموا ألغاز النظام السياسي.. ثم تظاهروا على الفاسدين!
الاصلاح السياسي في العراق
هل تؤدي مظاهرات العراقية إلى ربيع عراقي؟
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1315.79
الجنيه المصري 73.42
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 317.46
ليرة سورية 2.31
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.75
التعليقات
مصطفى : ازالة بيوت الفقراء ليس فقط في كربلاء حتى تصور للناس الوضع الامني الخطير كما تزعم اتقوا الله ...
الموضوع :
الى المدافعين عن التجاوزات في كربلاء والبصرة..الوضع خطير جدا
محمد سعيد : عزيزي كاتب المقال ماتفضلت به صحيح ولكنك اهمل جانب جدا مهم وهو المستوى العلمي فكيف يكون مستوى ...
الموضوع :
دعوة لكسر قيود الدراسات العليا
ابرهيم : سعد الزيدي اسم لم نسمع عنه في الحكومات العراقية ولا في اروقة السياسة والصخب والنهب لذا اتسائل: ...
الموضوع :
طريق الحرير
رسل باقر : امكانية دراسة المجموعه الطبيه للمعدلات اقل من 80 على النفقه الخاصه ...
الموضوع :
العتبة الحسينية تدعو الطلبة الراغبين بدراسة الطب في جامعة عالمية إلى تقديم ملفاتهم للتسجيل
Aqeel : شركه زين العراق شركه كاذبه ولصوص في نفس الوقت تتشترك في الانتر نت الاسبوعي او الشهري او ...
الموضوع :
هيئة الاتصالات تخصص رقماً للمشتركين للشكوى على شركات الهواتف
سيد محمد : موفق ان شاء الله ...
الموضوع :
القانون المنفرد...
Abbas alkhalidi : ماهيه صحة المعلومات وهل للكمارك علم ب هذه الأدوية أم هناك جهات تقوم بالتهريب متنفذه ولها سلطة ...
الموضوع :
إحباط عملية تهريب أدوية فاسدة عبر مطار النجف
سيد عباس الزاملي : سلام الله عليك ياأبا الفضل العباس ع ياقمر بني هاشم الشفاعه ياسيدي و مولاي ...
الموضوع :
ملف مصور مرفق بفيديو: تحت ضريح إبي الفضل العباس عليه السلام..!
أمجد جمال رؤوف : السلام عليكم كيف يمكنني أن أتواصل مع الدكتور طالب خيرالله مجول أرجوكم ساعدوني وجزاكم الله خير الجزاء ...
الموضوع :
اختيار الجراح العراقي طالب خير الله مجول لاجراءعمليتين في القلب في مؤتمر دولي بباريس
صباح عبدالكاظم عبد : شكرا لمديرية المرور على هذة الخدمة انا مليت الاستمارة وحصلت على التسلسل كيف اعرف موعد المراجعة ...
الموضوع :
المرور تدعو الى ادخال بيانات الراغبين بالحصول على اجازة السوق من خلال موقعها الالكتروني
فيسبوك