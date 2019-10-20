قراءة إعلامية فيما يجري

أحمد حسن العراقي

في البداية أتقدم لكم جميعا أصدقائي بالتعزية بمناسبة ذكرى أربعينية الإمام الحسين عليه السلام وأسأل الله تعالى أن يتقبل زيارتكم ..

لقد غبت عن الفيس بوك طيلة هذه الفترة وذلك لسببين الأول : لإنقطاع النت والثاني : بسبب الحظر الذي يبدو أنه لا يتركني التقط انفاسي ..

المهم أنه في الأيام الماضية كنت أرصد وسائل الإعلام وكيفية تعاطيها مع الأحداث وكيف تحاول أن تسوق التظاهرات لأهداف محددة رسمتها جهات معينة .. بعيدة عن مطالب المتظاهرين ..

أولا : إبتدأت حملات إعلامية ممولة للدعوة الى عدم المشاركة في زيارة أربعينية الإمام الحسين عليه السلام ..

فشلت هذه الدعوى لان الناس أجلوا التظاهرات وشاركوا في الزيارة

ثانيا : التحريض ضد الزوار الإيرانيين وتهديدهم في صفحات الفيس بوك لإثارة الفتنة والإساءة لسمعة الشعب العراقي وشيعة العراق

وبفضل الله تم إفشال هذه الدعوات الأموية ..

ثالثا : محاولة إتهام الحشد الشعبي وفصائله بإطلاق النار على المتظاهرين .. وتوجيه العقل الجمعي على مهاجمة الحشد والتصادم معه .. وهذا بفضل الله فشل ايضا