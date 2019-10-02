لماذا أحجمت الاغلبية عن التظاهر؟!

باقر الجبوري

حبيبي بعد ... ما تعبر علينا، فاغلبية الشعب اصبح واعيا اكثر من اي فترة سابقة في ما يتعلق بالخروج بالمظاهرات والهرولة وراء الهتافات والشعارات البراقة والزائفة ...

ويجب علينا اولا ان نقول او نعرّف من هي الجهة التي نقصدها والتي ( كانت ) تستجيب دائما للمظاهرات أكثر من غيرها من الجهات!

انهم الشيعة أو المحسوبين عليهم، ونقصد منهم ( الجهلة ) فالسنة لا يخرجون إلا في المظاهرات التي يحشدون لها بانفسهم فذلك ليس ميدانهم، وقصدي عن المظاهرات في بغداد أما في مناطقهم فخيم ثوار العشائر تشهد لهم بالخير ..

وكذلك الاكراد فهم لا يخرجون في مظاهرات العاصمة فتلك ليست حربهم ويكفيهم ان يأججوا لها من الاقليم وبصدر من تسقط الرماح (( لن يهمهم الامر ))

اما جماعة الحكومة المدنية او المتحزبين فهؤلاء أغلبيتهم من الشيعة اما سنتهم واكرادهم فهم يحملون نفس النفس الذي تتنفس به طوائفهم وقومياتهم ولذى ترى ان لاعلاقة لهم بالمظاهرات أو رابط لهم بها الا من خلال التهييج والدس والكلام الاجوف بالتغني بالوطنية والقومية .

اعتقد ان من نتكلم عنهم وهم اغلبية الشيعة الذين كانوا يتظاهرون سابقا والذين انتبهوا الان وبدأوا بالتفكير قليلا عن المستفيد من هذه المظاهرات وما هية الفائدة منها .

الكثير منا الان حتى من الحاقدين على الحكومة لا يزالون يتذكرون كيف قام البعث بتشويه التاريخ وبدأئها بسرقة ثورة العشرين من شعلان ابو الجون والعشائر الجنوبية التي اشعلت مشعل الثورة ضد الانكليز وباعوها والصقوها بالشيخ ضاري الذي لا زال اجدادنا يتذكرون كيف قامت عشيرته ببيعه الى الانكليز حتى يقتلوه وان كل عشائر الغربية لم تقبل ان تستضيفه في عشائرها او تحمية من بطش الانكليز ومتابعتهم ولم يأويه حينها الا عشائر الجنوب ..

تلك هي الحقيقة ...

ولكن للاسف فقد أقصي الشيعة من الحكم منذ 1920 فلم يكن لهم الا تمثيل وزاري وبرلماني محدود في الحكومات والبرلمات في زمن الملكية وما تلاها من حكومات القومية والبعثية ..

هذه هي الحقيقة ...

واليوم جهلة الشيعة ( فقط ) هم من يتظاهرون وجماعة الضاري في العواصم العربية يرقصون، ولو نجحت الثورة، فسيسرقها البعثيون من جديد!

ووعت لتلك الحقيقة، واذهب الى مناطق الغربية شيوخهم او سياسيهم او رجال الدين عندهم ... وأسالهم من حرركم ؟!

سيقولون ... الله كفيلك خلف الله عالامريكان، همه الحررونا، يعني لا جيش ولا شرطة ولا حشد!

چا ولد الملحة وين استشهدوا وشعدهم جان بالغربية؟! مثلا كانوا يلعبون طوبة لو يلگطون چمة وفگع، فلا تسولف بالمظاهرات حبيبي

يتعب ابو كلاش ... وياكل ابو جزمة، وبعد ما تعبر علينا ...