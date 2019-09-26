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النملة فيل .... وكيل ..او ..اصيل .....

64 2019-09-26

ا.د.ضياء واجد المهندس

 

تمهل الفيل كثيرا" لكي يقدم على التعيين ك فيل في حديقة الحيونات التي انشأها الامريكان في ٢٠٠٣ ، لكون الفيل هو الفيل الوحيد في العراق ، فكان مطمئن على الموافقة على تعيينه..لكنه تفأجىء برفض طلبه لكون الحديقة اكتملت ، فخرج من ادارتها حزينا" مهموما" يفكر كيف يدبر امره وقد تم اضافته الى ٦ مليون عاطل عراقي ؟؟؟!!!!!. جاءه الثعلب وقال له: لا تهتم ابو الفلافيل ( كنية الفيل ) ، لقد توفت النملة بالامس ، وبامكانك التقديم على وظيفتها ك نملة ..قال الفيل : ولكني فيل ، ولست نملة..قال الثعلب : في العراق كل شي جائز ، ساقوم انا والذئب بالشهادة على حسن سلوكك، ويقوم ابن آوى بكفالتك ، ونرسل اوراقك الى مدير البيطرة ليصدر لك امر حيواني..قال الفيل : يكشفني مدير البيطرة ، فانا فيل و لست نملة ، وعندها ساسجن بتهمة التزوير ..قال الثعلب : مدير البيطرة لا يراك ، بل يرى ما تقدمه له من (المالات) وهن عبارة عن راتبك لسنة ، ثم ان مدير البيطرة يحمل بطاقة طبيب دكتور و هو بالحقيقة اسكافي ابو النعلچة، ولكونه من اقارب الوزير ومن جماعتهم تم تعيينه بالوكالة ..اخيرا" ، صدر امر حيواني تعيين الفيل نملة بالوكالة ل ٣ اشهر ، استلم الفيل وظيفته و بطاقته التعريفية ( الباج) وهو يستغرب لماذا ٣ اشهر ، ولايعلم ان كل موظفي الحديقة هم بالوكالة منذ ١٥ سنة ...استغرب الفيل النملة عندما زار موقع الفيل حيث وجد نملة تتضوجر لانها لا تستطيع ان تسحب باجها و مطلوب منها رش الحديقة وهي لا تملك خرطوم ..قال لها الفيل : كيف اصبحت فيلا"؟؟!!!

قالت النملة : عندما قدمت على الوظيفة ، كانت نملة اخرى قد سبقتني بالتعيين كنملة والتي توفت قبل ايام وانت تعينت بدلها ، و وقتها رتب لي الثعلب وابن آوى والذئب لكي اتعيين ك فيل ....قال الفيل : اني في وضع حرج ، لم يعطوني بيت ،وقالوا لي: ان النملة تحفر خندق صغير لتسكن فيه، وطلبوا لي جمع قطع السكر وبقايا الطعام من على الارضيات ، وانا لا استطيع فعل ذلك، علينا ان نذهب لمحكمة قضاء الموظفين لتصحيح الجنس والوظيفة..

اصدرت المحكمة قرارا" يقضي برد الدعوى ،و بصحة الجنس والوظيفة، لكون وثائق التعيين و الشهادات صحيحة استنادا" على كتب صحة الصدور ...خرجا كل من الفيل النملة و النملة الفيل مهمومان، لان القضاة كانوا من الحمير يحملون باجات نمور، و كان المدعي العام بغل يحمل باج اسد ، قررا بالنهاية الانتظار من انتهاء مدة عمل الوكالات ،وانتظار التعيين بالاصالة ، وعندها قدموا الى المنظومة الالكترونية للتعيينات الذي يشرف عليها جحش يحمل باج فهد ..

اخيرا" ، تم تغيير مدير البيطرة ، فقد جاء مدير جديد بدلا من الطبيب الاسكافي السابق، وقرر ان يعيد التعيينات لمصلحة البلد و الحيوانات ، وكانت النتيجة ان تم اصدار امر حيواني يقضي  بتعيين الفيل بوظيفة نملة ، والنملة ب وظيفة فيل ، والزرافة بوظيفة فارة وووو..ذهب الفيل الى مدير البيطرة ليشتكي ، ولم يدعوه يدخل لمقابلة المدير الا بعد اسبوع من الاعتصام ، وجد الفيل المدير مشغولا بخلط انواع الشاي ، يجمع شاي احمد مع شاي سيلاني وشاي محمود و شاي الوزتين .. سال الفيل بعصبية المدير : ماذا تفعل ؟ ، قال المدير : انتج شاي ممتاز يعدل الراس من خبرتي في هذا العمل منذ ٢٠ سنة ..ضحك الفيل قائلا" : بدلنا المدير الچايچي بالمدير الاسكافي وكلاهما يحملان باجات اطباء دكاترة ..سأل الفيل النملة : نريدك تعدل وظائف حيوانات الحديقة..قال المدير الطبيب(الچايچي): يانملة يافيل ، الدولة كلها تمشي بالعوج ، تريد حديقة حيوناتكم تترتب و تمشي  عدل ، روح دوام بوظيفة نملة اصيل ، لو اجيب مخبل اعينه نملة بدلك...

لنا وللعراق رب قادر قاهر ..

معين وجبار و للمظلومين ناصر...

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