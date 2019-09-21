لا حيل ولاجرأة ..!

✍ باقر الجبوري

اليمن منذ خمسة سنوات وهي صامدة بوجه السعودية ودول الخليج والمتأسلمين

ومرتزقة افريقيا وتجار الحرب والدماء من كل اصقاع العالم بين قوسين (اكبر تحالف دولي)!

وبالرغم من الاف الاطنان من المتفجرات والقنابل والصواريخ التي القيت على اليمن والتي تسببت بقتل عشرات الالاف من الابرياءالا ان اليمن انتصرت في المعركة ...!

اليوم وصل الحال باليمنيين الى درجة اذلال السعودية واذلال ماكينتها العسكرية والاقتصادية والإعلامية وإهانتها بإهانات لا يتقبلها حتى العقل ((الغير)) بشري!

ولو وجهت نصف هذه الاهانات لأبي صابر لكان قد ثار لنفسه فألقى بجسده منتحراً من أعلى جبال السعودية وهذا ما لم يصل اليه آل سعود من الكرامة الشرف والغيرة على انفسهم

10 طائرات في يوم واحد وهجوم واحد تصل اهدافها فتحرقها وتفجرها بعد ان استطاعت ان تخترق الاجواء السعودية لأكثر من الف كيلومتر!

فأين الصواريخ الموجهة والتكنولوجيا والقاصفات والباتريوت الامريكي والرادارات التي اشترتها المهلكة من اسرائيل وأين طائرات الاواكس التي تتبع اثر النمل وسط الصحراء ...

في النهاية تبين للجميع أن السعودية ( لا ) حيل واجد و ( لا ) جرعة اكوا ههههه مجرد جرابيع في الصحراء!

ادري غير يبلعه ابو صابر ويكرمنة بسكوته ...

ساعة يگول ايران مسؤلة؛ وساعة يكول العراق والحشد والبصرة وساعة يشمره على قطر! دولاب الدولبة ..!