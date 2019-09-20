يا علي..يعني ايران

عبد الحسين الظالمي

صرح الناطق باسم القوات السعودية ان الصاروخ الذي استخدم في قصف المشاءات النفطية في السعودية هو صاروخ كروز ( ياعلي ) ايراني الصنع . وحقيقة ان الانسان يبقى عاجزا عن تصور تفكير القادة السعوديين ولماذا يحاولون الهروب للامام دائما دون التفكير الجدي بأصل المشكلة وهي حربهم المستمرة منذ ست سنوات على اليم .

هل ان الاعتراف بان العملية هي يمنية ضمن سياق الحرب والقصف المتبادل بين الطرفين ام ان هذا الاعتراف يضع السعوديين في مأزق لا يحسدون عليه، وهو كيف لدولة ضعيفة منهكة مثل اليمن تخوض حربا ضروس منذ ست سنوات وتستطيع ان تتغلب على اكبر دولة في التسليح والإنفاق العسكري بالمنطقة وتمتلك اكثر منظومات الدفاع الجوي والأرضي تطورا ؟ هذا المأزق الذي يجعل السعوديين يهربون للامام ويحاولون اتهام ايران بالعملية.

وهم لا يعلمون انه حتى هذا الاتهام هو نفسه مشكلة كبيرة للسعودية عاجلا ام اجلا وهي في كل الحالات سواء كان من وراء العملية اليمنيين او ايران فهذا يعني ان السعودية مكشوفة وسوف تدمر تدميرا كاملا في حالة اندلاع حرب لان الذي لا يستطيع كشف صاروخ يمني كيف يمكن ان يحمي اجوائه من صواريخ اكثر تطورا ومن جهات متعددة؟

السعودية في حربها مع اليمن فتحت عليها ابواب ما كان لها ان تفتحها لو كانت تمتلك ذرة تفكير منطقي ضمن اطر المصالح العامة لها وللمنطقة.

نفترض ان امريكا ضربت ايران ضربة رد اعتبار واثبات حسن نية مع السعوديين وقطعا ايران دولة مترامية الاطراف وكبيرة المساحة ومستعدة لأي طارئ وهكذا ضربات سوف لم تؤثر عليها تأثيرا كبيرا على عكس دول الخليج .

فبماذا يخدم السعودية ذلك وما هي اثار ها على السعودية نفسها وعلى دول الخليج؟ رد الاعتبار سوف يفتح باب جهنم على السعوديين والمنطقة برمتها وأول من يتضرر هي السعودية وبعض دول الخليج لان الاطراف الاخرى اغلبها مكوية الان بنار الفتنة السعودية والتهديدات الامريكية والسعودية ودول الخليج وحدهم الذين لازالت النار لم تصل الى مناطق حساسة من اجسادهم .

وهم وحدهم الذين يعيشون برفاهية في المنطقة دون شعوب المنطقة التي تكتوى بنار اموال الخليج .

اتهام ايران بالعملية من خلال ان الصاروخ كروز يسمى يا علي هو قفز على الحقيقة التي اصبحت واضحة وضوح الشمس وهي ان حربهم مع اليمن ورطة ادخلوا فيها انفسهم دون ان يعوا النتائج .

ست سنوات كافية لدولة مثل اليمن تمتلك شباب مضحي واعي يدافع عن وطنه وعرضه وأرضه ان ببحث عن سبل ايذاء عدوه ويطور امكاناته .

نفترض فرضا الصاروخ ايراني حصل علية اليمنيين فهل يعني ان الاسلحة الامريكية والروسية والفرنسية التي تقصف بها السعودية اليمن دليل على ان وراء العمليات تلك الدول؟

ام الان الاسلحة المستخدمة ضد اليمنيين اسلحة سعودية مصنعة داخليا ام ان على سعودية حلال استيراد السلاح وقتل ابناء اليمن وعلى اليمنيين حرام البحث عن مصادر للسلاح لدفاع عن انفسهم لماذا تجهز داعش بأرقى وأحدث الاسلحة لتخوض المعارك في سوريا والعراق والسلاح امريكي وأموال سعودية فهل هذا حلال وعلى اليمن الدولة حرام؟ .

الى متى نبقى نهرب للامام ونخشى ان نجابه الحقيقة ونعترف بها ؟.

والسؤال الاخير اذا كانت حربكم مع اليمن ورطة

فكيف ستكون الحرب المفتوحة مع ايران ؟

ام انكم سوف تضطرون للهروب للامام هذه المرة وتقولون روسيا وراء الحرب لتفجرون حرب عالمية بدولاراتكم ؟ .

العاقل من يقف ويسال نفسه الى اين هو ذاهب ؟ كفى لعب بمقدرات الشعوب .