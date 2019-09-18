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خاچيات ..

62 2019-09-18

ا.د.ضياء واجد المهندس

 

عندما التقيت حچية خاچية صباح اليوم ، وهي تنتظر التكتك ليقلها لتتسوق ، قلت : كيف الحال يا حچية ؟ ، قالت بعصبية : لا ، هلا و لا مرحبا بالذي يذكرني بالحج .. قلت شلها : لماذا ؟

قالت : من كنا بمكة ، جلست بالقرب من حجاج من جماعتنا المسؤولين ، تبين جايين على حساب الحكومة ، قال احدهم : رحت لاحد المراجع لابراء ذمتي بهذه الحجة ، لان الحجات العشرة السابقة ما مبري ذمتي بها، و سالني المرجع : كم مرة سرقت و اخذت رشوة من شاركت بالحكم من ٢٠٠٣ ولحد الان ..

قال المسؤول : يوميا " ، ما استطيع الكذب على الله..

قال المرجع : تصدق و لو بتمرة عن كل مليون سرقته من سمسرة او عمولة او مناقصة او احالة او بيع او تكليف بمنصب ..

قال المسؤول الحاج : سيدنا ، الحل  صعب ، لان معناه اشتري علاوي التمر في كل العراق...

قالت خاچية : هذا الحاج التمام، المضبوط، ابو نخلة وفسفورة ، مليارات ويروح للحج سياحة ،وبعدين يحج للبنان لو اذربيجان دياحة ...

قلت لها : انت ما سرقت ؟ 

قالت خاچية : نعم ، مرة و حدة ، من كنت متزوجة جديد ، اخذت فخذ دجاجة و طلعته بعيد عن عيون عمتي ( ام زوجي ) و وضعته بماعون على صفحة ..و لم ردت اكله ، طلعت البزون ماخذته و ما كلته ، انحسبت السرقة علي و المستفيد البزون .. حظوظ ..

قلت لخاچية : لو اعطوك الحكومة ، هل تسرقين ؟ 

قلت خاچية : ما تفيد ، ما بقو شيء فيها ، كلنا عندنا رغبة بالسرقة ، واهلنا عندهم مثل حكومي اصلي معتمديه كل المسؤولين ( الما يحوف مو زلمة ) ، معناه ( ليس برجل من لم يسرق )...

قالوها البابليون من ٥ الاف سنة ، تكون المملكة قوية ،عندما يكون القانون فيها مثل الموت لا يستثني احد .

اللهم ارزقنا القناعة و الستر ..

والهمنا العفاف والصبر ..

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