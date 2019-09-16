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الديرة سايبة ..لو..امنا خايبة ..

59 2019-09-16

ا.د.ضياء واجد المهندس

 

انهالت علي مئات الرسائل خلال اليوميين الماضيين، بعضها من طلبة دراسات عليا لديهم مشاكل في نتائجهم و يطلبون مكرمة اضافة درجة ، و اخرى من الجامعات الاهلية وتحويل قبولها الى قبول مركزي من الوزارة في دائرة التخطيط و الدراسات ، واستاذات من الجامعات العراقية لم يتم ترشيحهن كعميدات او رئيسات جامعة او مديرات عامة في مركز الوزارة ، و اساتذة يشكون من ان الترشيحات كانت من قبل رؤوساء الجامعات السابقين ، وبعضها من المساعدين ، و تم ترتيبها للعمداء و مساعدي رئيس الجامعة ، واكثرهم كانوا بالمنصب بالوكالة ولمدة تجاوزت الاربع سنوات ،واخرين يقولون ان المقابلات شكلية و الاسماء تم اختيارها و مثبتة في الدرجات الخاصة ، واخرين يريدون مسوؤل في دائرة  التعليم الاهلي الذي مضى على عدم وجود مدير و معاون المدير ورؤوساء الاقسام منذ اشهر ، و تدريسين كانوا يطمحون الترشيح للاجازات الدراسية تفاجئوا بان الوزارة خصصت اعداد قليلة ، مثلا للجامعة التكنولوجيا فقط ٤ مقاعد،واولياء امور تائهون في دوامة التعليم الموازي والتعليم المسائي والتعليم الاهلي و المنحة و التخفيض و الاقسام الداخلية و الدور الثالث ، واخرين من رؤوساء الاقسام و معاوني العمداء ضائعون في تطبيق المقررات ، و اخرون من الكليات الاهلية مضطربون في الطاقة الاستيعابية و منحة الطلبة المتفوقين وابناء شهداء الحشد ،و طلبة الكليات حائرون في نظام المقررات و تحميل الدروس و تدريسيون من حملة الماجستير فات عليهم قطار العمر ليكملوا دراستهم ، ومبتعثون لازالت لديهم مشاكل التمديد و تطبيق الكفالة، و طالبات من الجنوب يبحثون عن امل النقل و الاستضافة من جامعاتهم في الوسط ليعودوا الى جامعات قريبة من اهلهم ،وخريجون من حملة الشهادات العليا يسألون عن فرص تعيينهم على ملاك الدراسات المسائي، و اساتذة من مدرسي الجامعات الاهلية يريدون من ينصفهم من المستثمرين الذي يعطونهم راتبا" هو ثلث ما تعاقدوا عليه ،و وووو..قالت احد الاخوات : يادكتور ، انك تذكر العيوب والاخفاقات و الفساد دون حلول ..انك ترسم خارطة طريق للحل دون تنفيذ ...انك تدعم من في سلطة القرار دون ضمانات بان يخلص في عمله ...انك تحارب من يخرج عن الحق و جادة الصواب و يظلم الناس ولكن دون نتيجة او انتصار ..

اقول : ليس بيدي حل ، ولا املك مصباح سحري ليخرج منه العفريت ويقول : شبيك لبيك ..العفريت بين يديك ...وقناعتي لو كان العفريت بطلا لانقذ نفسه من اسر الفانوس و المصباح و تحرر وانطلق الى الحياة بلا عبودية ...

عاهدت الله ونفسي، ان لا اتوانى في نصرة المظلوم،و الدفاع عن المضطهد،  و الاخذ بيد الضعيف ، معتمدا" على العزيز القدير ، هو مولانا ،نعم المولى و نعم النصير ..و لان طريق الحق موحش لقلة سالكيه ، و لان ابليس بنى جيش من الشياطين والظالمين و المنافقين و الفاسدين ، فان جولة ابليس ساعة، اما حرب الحق فانها الى قيام الساعة ..

قلت لخاچية بعد عودتها من الحج : كيف الحج معك ، يا حچية ، لاني اريد ان احج بيت الله العام القادم ان شاء الله؟؟!. قالت لي بعصبية : لعنة الله على كل من يقول لك اذهب للحج ، ... مطرت الدنيا علينا ،و ثلجنا بتبريد الخيام ، افلونزا و ذات الرئة و مغص والتهاب امعاء ، وصداع و صعد الضغط و تكسرت اركبنا ، و تضعضت اعظامنا ..مو كنا ببيوتنا مستورين و عندنا عافية ..صدقت امي من قال : ( رحت لبيت الله واچيت ، و مثل بيتي ما لگيت )...

قلت لها : اتقي الله يا حاجة ..

قالت : دكتور ، رحت لبيت الله حتى ادعي على الحكومة واحد واحد ، من وصلت مكة وجدت الدولة قبلي يطوفون و متونسين ويه الشيطان و يشربون بماء زمزم و يدعون علينا ..

قلت : دعيتي على الحكومة و السياسيين؟!!

قالت حچية خاچية : لا دعيت و لا حجيت ، طفت بالبيت واجيت ... االدولة و السياسين مرتبين امورهم ويه ابليس..

بالزيارة گدامنة ، بعاشور گدامنة ،  بالاربعين گدامنة ،بالحج گدامنة ، اخاف الجنة يقبطوها گدامنة ...

قلت للحچية خاجية : و ناسنا المظلومة ، و شبابنا المحرومة ، و نسائنا المضطهدات ، و امهاتنا المعذبات ، ما لهم حل ؟؟؟

قالت خاچية : دكتور ، الديرة سايبة ، و امنا خايبة ، لاشايفة ولا عايفة ، لا مسافرة و لا ماهاجرة ، لا عالمة و لا حاكمة ...

اللهم انصرنا على الظالمين الفاسدين ..

انت مولانا وناصرنا الى يوم الدين ..

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