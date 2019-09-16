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ما قبل وبعد قصة "الدرون" الذي ضرب أرامكو..!


طيب العراقي

 

عندما يكون التقدم مؤلم، والرجوع مؤلم، فإن الثبات على حالك أشد ألماً..!

السكوت الرسمي االعراقي عن إستهداف الحشد الشعبي، يعني فيما يعني؛ أن هنالك ضغوطات "سوبر"، تمارس على الحكومة العراقية، وعلى رئاستي الجمهورية ومجلس النواب، لتمييع الموضوع ووضعه في الرفوف العالية!

بالمقابل تكشف عمليات الإستهداف الممنهج للحشد الشعبي، أن هناك ملفات إقليمية مشتركة، وأنها ذات أهداف ورؤى مشتركة، وأن العراق تحديدا له دور مستقبلي فاعل؛ في المواجهة مع الكيان الصهيوني الغاصب، وطبعا التحالف السعو صهيو امريكي، سيكون في الضفة المقابلة! 

عراقيا؛ فانه لأمر يثير الاستغراب والحيرة والشفقة ،ان تقرأ عنوان خبري يقول :(الضغوط الامريكية وراء عدم ادراج القصف الاسرائيلي على جدول اعمال مجلس النواب).مبررات الاستغراب تتيح لنا القول؛ ان اكثر من نصف عدد النواب تقودهم امريكا كما تشاء؛ او ان رئاسة المجلس او احد اطرافها؛ يستشير السفارة الامريكية، قبل وضع برنامج الجلسة وتبويب فقراتها، او ان مجلس النواب تملى عليه بعض فقرات الجلسة، من شخصيات بعينها (في رئاسة الوزراء او رئاسة الجمهورية)، لمصالح لا يعلمها احد غير اصحابها، وإلا فمن غير المعقول ان يمثلنا نواب – تُبَعْ؛ تقودهم الولايات المتحدة وتحجم وجودهم وحضورهم، في اخطر قضية يتعرض لها العراق، من عدو قذر كالكيان الصهيوني الغاصب.

أمريكيا؛ ثمة سؤال يسأله حتى من هم بعقلية الأطفال؛ وهو موجه الى القوات الامريكية في العراق؛ كيف اكتشفتم ان الطائرات المسيرة التي قصفت ارامكو انطلقت من العراق..ولم تتعرفوا الطائرات التي قصفت الحشد الشعبي في العراق؟! يقصفون الحشد الشعبي ويقولون طائرات مجهولة!هل هي فعلا طائرات مجهولة أم أنها جهولة ؟!

اذا كان الامريكان لديهم الإمكانيات التكنولوجية؛ لمعرفة انطلاق الطائرات المسيرة، فهل هذه الإمكانيات توقفت؛ عن معرفة هوية الطائرات المسيرة التي ضربت مقرات الحشد الشعبي؟

انكم اغبى ممن يصدقكم .. ويطبل معكم..وعسى ان يفهم المطبلون؛ انها مؤامرة امريكية اسرائيلية، وعبيدهم بني سعود وخليفة وباقي الحثالات.. ويكفوا عن التهريج .

المحصلة في هذا الصدد؛ أن اتهام امريكا للحشد الشعبي بضرب السعودية، يمثل دليلا ساطعا،  واعتراف مبرما، بان ال سعود مشتركين مع الصهاينة بضرب الحشد، وهي ذريعة وحجة ونية سوء مبيتة، لاعتداء قادم على العراق لا محالة، والأيام حبلى بالأحداث..!

كويتيا؛ وبالمقابل فإن ادعاء أطراف كويتية؛ بان طائرات مسيرة شوهدت تحلق في اجواءها قادمة من العراق، يكشف عن محاولة ضغط تجاه الشكوى الدولية؛ التي تقدمت بها الحكومة العراقية، حول تجاوز الكويت على الحدود المشتركة!

سعوديا ويمنيا؛ طائرات بسيطة مسيرة تضرب عمق السعودية وتدمر منشآت نفطية قيمتها بمئات المليارات من الدولارات، الخلايجة والسعوديين يدفعون مليارات على حماية انفسهم، ويأتي "درون" بسيط كلفته لا تتجاوز  بضعةالاف الدولارات، يضرب أينما يشاء، أين البارتريوت والقبة االحديدة ورادارات الظهران أكبر قاعدة جوية في العالم، لابد أن الأمريكان  كانوا يرون الدرونات..لكنهم سمحوا لها بأريحية أن تضرب أهدافها، ففي هذا السماح مكشب كبير، ومزيد من حلب الضرع السعودي، وإلا  هل هناك ملائكة تشارك في ضرب السعوديون؟ ولماذا مع كل التكنولوجيا الامريكية الفائقة، واقمارها الصناعية التي تقرأ ما مكتوب في دفتر طالب إبتدائي؛ لا يستطيعون كشف طائرة مسيرة؟!

لماذا أمريكا لا تكشف انطلاق الطائرات بالضبط، ولماذا لا تحدد من اي جهة؟ ولماذا إتهام حشد العراق بدون دليل؟ وهل إعلان الحوثيين بقيامهم في هذه العملية كاذب؟؟

لقد ثبت بما لا يقبل الشك؛ أن صراع الشرق الأوسط، سيحسم لصالح محور المقاومة، والذكي من يحجز له مكانا في مجلس عزاء الحسين "ع" الذي يقيمه الولي الفقيه.

تنهّد الكلب ثم تأمّل متبسّماً وقال في سرّه: هؤلاء الذين اقطن معهم في بيت جميل ودافئ.. يطعمونني ويحبونني ويلعبون معي، يغسلون لي جسدي ثم يجففونه، لا شك أنهم الـ (آلهة)..

تنهّد القِط ثم تأمل متبسّماً وقال في سرّه: هؤلاء الذين اقطن معهم في بيت جميل ودافئ.. يطعمونني ويحبونني ويلعبون معي، يغسلون لي جسدي ثم يجففونه، لا شك أنّني الـ(آلهة)

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