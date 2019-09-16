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من كلكامش...الى. ..المامش.

62 2019-09-16

أ.د.ضياء واجد المهندس

 

قبل سنة اكتشف مهندسو التنقيب في شركة النفط الصينية في العراق مقبرة اثرية لاكثر من ٣٠٠٠ سنة لاحد العراقيين القدماء من الوركاء . وجد  في القبر ادواته و ممتلكاته و كتابات على الحجر و جلد الغزال ..قامت الشركة الصينية بارساله الى بكين دون علم الحكومة العراقية ، لان الرجل المومياء ، سليم الشكل والبنية ، و لايوجد اي ضرر به ، و كانه مدفون قبل ساعات ...الغريب ان الشخص عملاق يبلغ  طوله اكثر من ٣ امتار ، و هو من حاشية كلكامش ،و شقيق صديق كلكامش الوفي انكيدو ..بينت التحليلات التي تم اجرائها بالصين، ان جسم المومياء محقونة بمادة كيمياوية تحافظ عليه لمدة ٥٠٠٠ سنة ، وان امكانية احياء الرجل ممكنة ، لان هذه المادة الكيمياوية تقوم مقام التجميد بالنيتروجين ...اثبت الفحص الاشعاعي و التحليل الطيفي ، ان امكانية اعادة الشخص للحياة تنحصر في العراق و مناخه ، فشقيق انكيدو واسمه كهربيدو، ابلغهم عندما تم اعادة الروح فيه لمدة ٥ دقائق ، انه سيكون حي في العراق ، وانه مدفون في مكان تحت اسلاك الضغط العالي ، وانه سيعود بفعل المجال الكهرومغناطيسي للكهرباء المستمرة ، فتتفعل منشطة الحياة لتعيده.. .

عندما تم سؤاله من قبل الصينيين : متى سيحدث ذلك ؟؟، اجاب كهربيدو : بعد الف او الفين سنة ، ساعود الى الحياة عندما تستقر الكهرباء ، و ساعود مع العراقيين لنحكم الاصقاع و نتسيد الابقاع ..

قال له الصينيون : هل ستكونوا اسياد كل العالم و الكرة الارضية .؟ 

قال كهربيدو : نعم ، لان العالم كله سيغادر الارض الى اكوان و فضاءات جديدة في المريخ والقمر والزهرة و زحل و نبتون و المشتري ، بسبب تلوث الارض ، فلم يبقى على الارض سوى العراقيين، يعيشون في بيئة ملوثة، مع طبقة سياسية فاسدة ملوثة سفروا اولادهم الى البيئات النظيفة الامنة ...

لنا و للعراقيين رب يمهل ولا يهمل ..

رحيم بعباده ، يرحم ويعف و يغفر و يعدل .

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