المقالات

ونيس ....ام....قديس..

66 2019-09-15

ا.د.ضياء واجد المهندس

 

في اربعينات القرن الماضي ، هرب شقيقان من احد مناطق الريف العراقي شمالا" و معهما حمارهما الهزيل الذي تحمل من التعب و الكد اكثر ما تحمله الاخوة الفارين  و كانا يحسبانه (ونيس) ...

كانا يتناوبان الركوب عليه ، حتى فطس بعد بضعة ليالي من فرارهما ، فقررا دفنهما ، ولانهم خائفون من مستقبلهم ،بعد ان فقدا من كان يساعدهم في الهروب ، بداوا يبكون و يقول كلام الحزن العميق الممزوج باحساس الالم والخوف ..لاحظ جميع من يمر بقربهم ، حجم الامهم ومعاناتهم ، فنقلوها لاحد شيوخ العشائر القريب من المنطقة ..ارسل الشيخ الى الاخوة الهاربين مجموعة من حاشيته ليسألوهم عن حزنهم و مأساتهم ، فكانوا يردون : ذهب العزيز ، حملنا لثلاثين عام ، وسترنا و انجز اعمالنا ..قرر الشيخ ان يساعدهم ، واذا كان موسم الحصاد في سنتها جيد ، فانه يبني مقام للمتوفي ..تم بناء مقام كبير للحمار ، بعد ان انعم الله على الشيخ بحصاد وفير ..واصبح الحمار الهزيل بين ليلة و ضحاها قديس ، واختلفت الناس في اسمه و بركاته ..ذاع صيت القديس بين الطوايف و العشائر ، واخذت تقدم النذور و القرابين للقديس من اجل الطفل و العريس و الشفاء و عودة الزوج ووووو....

وصلت بركات و كرامات القديس الى بغداد ، فارسلت الاوقاف وقتها لجنة لتوثيق مقام القديس و ترتيب كتاب عن تاريخه ..بعد ان وصلت اللجنة ، اصر احد اعضائها ،و هو استاذ جامعي في التاريخ ليتاكد من هيئة القديس المدفون و تقدير عمره ..الكارثة ، عندما اكتشف انه حمار ، ولكن سدنة مقام القديس وهما الاخوين الهاربين من شيخهم و ديرتهم ، اصرا على ان الحمار هو من نسل حمار نبي الله العزير (ع ) . و للحفاظ على وارادت القديس ، و لكي لاينتشر خبر اصل القديس و ماهيته ، قرر الاخوان ان يثيروا الناس عليهم و كادوا ان يقتلوهم ، لولا ان اللجنة فرت بعد منتصف الليل عائدة الى بغداد ...

في كل العالم تجد قداسة لبعض الحيوانات ، فهناك من يعطوا مقام لكلب اهل الكهف ، واخرين  لهدهد سليمان ، و اخرين لبقرة موسى ووو...

اما حمار العزير فهو نجم عيد البركة عند اليهود ..حيث يقوم اليهود في هذا العيد بالتبرك بالحمير وحملها على أكتافهم ،والسير فيها وسط تصاعد الهتاف بأنهم شعب الله المختار .

والخلفية التاريخية والدينية وراء تصرفهم هذا هو أنه كان للعزير حمارآ ،وكانوا يعتبرون العزير إبن الله ويعبدونه وكانوا يقدسون حماره ويتبركون به .( وقالت اليهود عزير إبن الله - سورة التوبة )...

والغريب ان الحمار هو رمز الحزب الجمهوري الامريكي ، مثلما هو عنوان حزب كردي عراقي هو ( حزب الحمير العراقي )

و بالرغم من ان الحمار هو من اذكى الحيوانات ،الا ان الانسان اذا اراد ان يشتم اخيه الانسان وصفه بالحمار ، علما ان الحمار من اكثر الحيوانات كدا واخلاصا بالعمل ، واذا اردنا ان نوصف جهد مخلص في عمله نقول ( يعمل مثل الحمار ) ، و هذه الخصلة قد تكون بركة تقديسه عند البشر ..

اللهم يسر امرنا للخير و الاحسان ..

وانعم علينا راجحة العقل والايمان..

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
للعاطفة عاصفة لا ترحم وفلاسفة لا تفهم
ماذا تريدون منا .؟
ضوء على تسامح عادل عبد المهدي مع مسعود.
عْاشُورْاءُ السَّنَةُ السَّادِسةُ  (١٣)
ضمير البحر العربي الميت ....
ونيس ....ام....قديس..
نحو الارتقاء بالبحث العلمي
المزاعم السعودية البائسة حول اتهام العراق بالضربات التي لحقت بمنشآتها النفطية آرامكو  
شعار حزب الله والسيد مقتدى الصدر
من هي الجهة المخولة لمنح هذه الالقاب ؟
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1333.33
الجنيه المصري 72.99
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 319.49
ليرة سورية 2.31
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.75
التعليقات
فاضل شنبه الزنكي : الله يحفظكم احنا عراقين خرجنا من العراق قبل الحرب العراقيه الإيرانيه وكنا في شركه النفط الوطنيه البصره ...
الموضوع :
وزارة المالية: استمرار استلام معاملات الفصل السياسي يومي السبت والجمعة
غسان نعمان يوسف : اعلان النتائج بتاريخ٢٠١٩/٨/٥ ولم تنشر الأسماء على الإنترنت ارجوا إعلامنا بالقبول أو الرفض ولكم جزيل الشكر ...
الموضوع :
شمول وجبات جديدة من السجناء السياسيين بالامتيازات خلال الاشهر المقبلة
وداد كاظم راضي الكعبي : السلام عليكم قدم زوجي طلبا اعاده للوظيفه او التقاعد بتاريخ٥ اغسطس ٢٠١٩. ولكوني ملتزمه بالعلاج من سرطان ...
الموضوع :
دائرة شؤون المواطنين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء تستقبل شكاوى المواطنين عبر موقعها الإلكتروني
حيدر حسن جواد كاظم الربيعي : اني مواطن عراقي عراقي عراقي متزوج وعندي ثلاثة أطفال تخرجت من كليه العلوم قسم الفيزياء الجامعة المستنصريه ...
الموضوع :
دائرة شؤون المواطنين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء تستقبل شكاوى المواطنين عبر موقعها الإلكتروني
احمد حياوي صالح محمد : الحصول على إجازة سوق ...
الموضوع :
المرور تدعو الى ادخال بيانات الراغبين بالحصول على اجازة السوق من خلال موقعها الالكتروني
بغداد : دعائنا للسيد عادل عبد المهدي بالتسديد لضرب هذه الاوكار وغيرها ممن تسببت للعراق بالتراجع ...
الموضوع :
اعتقال زعيم المخدرات والدعارة يثير جدلًا في العراق.. من هو حجي حمزة الشمري؟
حسين أسامة احمد جميل الحسيني : من الأخير الى سيادتكم اعرف بروحي مراح احصل على هذا الشي بس والله شگد الي غايه بيها ...
الموضوع :
جهاز المخابرات يشترط للتعيين فيه عدم الانتماء للاجهزة الامنية قبل 9 نيسان 2003.
كامل ابراهيم كاظم : السلام عليكم رجائن انقذونا حيث لاتوجد في محلتنا المذكوره اعلاه لاتجد اي كهرباء وطنيه لان محلتنا قرب ...
الموضوع :
قسم الشكاوى في كهرباء الرصافة يدعو المواطنين للاسهام في القضاء على الفساد الاداري
Karar Ahmed : ماهو اصل العراقين هل اصل العراقين من السومرين ام من الجزيره العربيه ...
الموضوع :
أول خريطة للتاريخ البشري في العالم: نصف الإيرانيين من أصول عربية والتونسيين من اصول أفريقية
ستار عزيز مجيد : بسم الله الرحمن الرحيم يتراود في الشارع بين الناس هناك منه زوجية 3600000 - 4600000 دينار وكل ...
الموضوع :
صرف منحة الـمتقاعدين على ثلاث دفعات للعسكريين والـمدنيين
فيسبوك