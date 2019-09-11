شيريد الحسين ع من عدنا؟!  #حسينيات_بالعاميه الحلقة العاشرة

مهند ال كزار

اليوم خلصت عشرة محرم, أو وياهه تخلص حلقاتنه من حسينيات بالعاميه؛ والخدام والمواكب ادت الي عليهه وجزاهم الله الف خير, ناس تاخذ من قوت عوائلهه في سبيل أحياء هاي الايام, الي يوزع ثواب, والي يجهز الحسينية بالحاجات الضرورية, والي ينطي الرادود, والي ينطي الشيخ, الاجواء مليئة بذكر الله وحزن على الي صار بالحسين ع وعائلته, والصدك كل واحد من عدنا هو مهيئ لهاي الاجواء بسبب الظيم والمصايب الي شفناها طوال السنين الي فاتت, وفقدنا لاغلب اخوانا واحبائنا, يعني كل واحد من عدنا عنده مصيبة محتاج يبجي عليهه ويذكرها, لذلك تشوف ايام محرم هي ايام حزن عند كل الناس بدون استثناء, حتى الي ما يبجي على الحسين ع هم تلكاه يبجي على روحه.

احياء ايام محرم هي جزء من عقيدتنا الي مقتنعين بيهه, هسه احنا ما نريد نبحث هذا الاحياء مفروض عليك وله لا؟ احنا نكول لابد كل سنة ان نمر بهاي الاجواء, وكل احنا متفقين بهذا الموضوع, وكل الموجودين ان شاء الله ما قصروا بهذا الجانب, بس احنا نريد نسأل سؤال ونكول بيه:- الحسين ع يريدنا نذكره بس بأيام محرم؟ الحسين يريد بس اليبجي واليلطم عليه؟ الحسين ع بس موكب زنجيل ولبس اسود؟ الحسين ع بس نعزل محلاتنه على موده؟ الحسين ع بس نعلك اله رايات؟.

لو الحسين ع يريد غير هاي السوالف, يعني مثلاً :- يريد الدجاج يطفر من 5 الاف ل سبعة ونص؟ يريد الدشاشة والقميص الاسود ينضرب سعرهن بأثنين؟ لو يريد السايق يزود الفين عل كروته لكربله لان موسم؟ لو يريد الرادود يطلب 8 ملايين؟ لو يريد الشيخ بليلة وحده عنده 6 مجالس وغيره يدور دواره؟ لو يريدنه انخلي 30 قزان بالشارع واحنا نطبخ بس اربعة؟ لو يريدني اكطع الشوارع لان عندي قرايه؟ لو يريدني ابذر وناصب جدورتي اباب جيراني الي ما عنده خط مولد وكاتله الحر بهذا الصيف؟

كل واحد من عدنا يريد شي خاص بيه من الحسين ع, نريده يشفع النه يوم الورود, نريده يسويلنه واسطه عد الله لان احنا سوالفنه هواي, نروح للطبيب علمود باص واحنا نخابر الف واحد علمود يطببنه عليه من وكت, مو يله بيوم القيامة من الله يطلع كل سوالفنه المكسرة كدام الوادم, ايدنا تشهد علينه, رجلينه تشهد علينه, لسانه يشهد عليك, ولا جنهن عشرت عمر وياهن بسرعه يبيعنه, بس احنا ولا يوم كعدنا وي ارواحنا وكلنا احنا دوم نطلب من الحسين ع, وخاصة بأيام محرم, بس هو شيريد من عدنا بالمقابل؟ غير حتى يوكف النه وكفة الصاحب وي صاحبه.

لازم بالبداية نعرف ان الحسين ع طلع حتى يكون مثل الفانوس الي ينور حياتنه الظلمة, طلع حتى انظمهه بشكل صحيح, بدل ما نطبخ عشر قزانات وتلهمطهه اهل الستوتات كل واحد ياخذ عشر مرات وبالاخير يذبه بالشارع, لا نطبخ خمسة وفلوس الباقيات نشتري بيهن مبردات لجيرانه الي ما عدهم بهل الحر, يومية العصرية نطلع انظف بابنا والشارع الي كبال بيتنه حتى نساعد عمال النظافة المكاريد الي كل 45 يوم يله يستلمون 200 الف, نتعاون وي جيرانه حتى نساعد المريض والمحتاج مساعده, نتعلم نحترم النظام وما نمشي بالمكلوب, وما نتجاوز على الرصيف ناخذه لمحلاتنه لو لسياراتنا, وبتعاملاتنه نكون صادقين, ما نصعد السعر بمحرم وبالعاشر نعزل للحسين ع, ونتابع ولدنه الي عدهم دراجات وظالين يفترون للصبح وصوت سماعاتهم اطورم الاذن, وما نطلع نتعارك وي جيرانه علمود الجهال الي يتعاركون منا ويتصالحون منا واحنا نظل واحد داير وجهه عن الثاني, جارك مثل اخوك وبنته واخته مثل بناتك وخواتك, مو هو هذا الي يريده الحسين ع لو انا غلطان؟

لازم نستفاد من هاي الذكرى ونتعلم من عدهه, ما يمكن ان نخليهه تمر مرور الكرام, لازم نستفاد من منظومة القيم الانسانية الي تطرحها, انتبه على نفسك كول ليش انا بذني الايام اختلف عن الايام الباقية؟ ليش ما احاول ابقى هل الشكل طول عمري, خصوصا واحنا نمر بظروف ومنعطفات تخوف, الدنيا كلهه صايرة ضدنا ويحتاج ان نوكف وي بعض ونطور منظومتنا الانسانية عدنا وعد جماعتنا وربعنا وكل عوائلهم, كل احنا نعرف ان الحسين ع هو الي اطلق صوت الرحمة والسلام من دون كل الانسانية, شلون هو الي اطلقها واحنا اقرب الناس اله ما يعمل بيهه؟.

وهنا لازم نذكر شغلة كلش مهمة:- الحسين ع يكول ( وما خرجت الا لطلب الاصلاح في امة جدي ) يعني شاف اكو اعوجاج وانحراف بالسلطة, يعني بالحكومة بذاك الوكت, وكال لابد من أعادة الامور الى نصابها, ورفض الظلم الي نتج عن سوء اعمالها, من إهدار أموال الفقراء, وسرقة ثروات البلد, وتجاوزهه على حقوق افرادهه, وتعاملهه بتميز بين افراد المجتمع الواحد, وتعيين ابنائهم او ازواج بناتهم بالسفارات والقنصليات او ولدنا ظالين, والعقود الوهمية بوزارة الدفاع او زارة الداخلية والكهرباء والنفط, وانعدام البطاقة التموينية, وسرقة رواتب عوائل الشهداء والجرحى, وسوء الخدمات؟ احنا وين دورنا من كل هاي الامور الي خرج الحسين ع لمحاربتها ؟.

لازم نعرف ان مجالس الحسين ع مو هدفها نجي نلطم ونبجي نسولف نكهكه وتسيوره ونروح لهلنه؟ الحسين ع ما ضحى بنفسه واهله وعياله علمود ذني؟ لا الحسين ع ضحى من أجل إقامة الحق وحفظ الامة من الانحراف, وراد يعلمنه ان العدالة لابد ان تتحق بين الناس, حتى اذا كانت نتيجته التضحية بالنفس, وهذا الي اجه بي كل الانبياء والمرسلين, واذا المجتمع متوقف على هاي التضحية فلا بد ان يضحي الانسان من أجل الاصلاح, لابد ان يطلب الانسان الموت في سبيل الله حتى يحافظ على حقوقه, ولابد من الثورة على الظلم والظالمين, ومثل ما كال سيد الشهداء : ( ألا ترون أن الحق لا يعمل به وأن الباطل لا يتناهى عنه ؛ ليرغب المؤمن في لقاء ربه محقا، فإني لا أرى الموت إلا شهادة [سعادة] ولا الحياة مع الظالمين إلا برما).

هذه القيم هي الي يريدها الحسين ع من عدنا, وكال اتمسكوا بيهه, لان من المستحيل ان نحقق العدل والسلام والتقارب ما بينه, اذا ما قضينه على جشعنا ونفسنا الامارة بالسوء, وكال رسالتي المهمة الكم هي:- ان الحكومة لازم تخدم الناس وتحقق كل متطلباتهم واحتياجاتهم, واذا ما اتحققن ذني لازم توكفون بوجهه من أجل مستقبلكم ومستقبل اولادكم, وتنصرون الحق وتحاربون الباطل, والي يسقطون من عدكم بهاي المواجهه هم الي يبعثون الروح بالامة الخامله والنايمه, والرؤوس العالية تبقى عالية وإن تعفرت بالتراب, مثل ما سوه الحسين عليه السلام .