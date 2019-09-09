المقالات

تعلموا من ثورة الحسين عليه السلام


🖋ميثم العطواني


ان ثورة الإمام الحسين عليه السلام هي صرخة مدوية بوجه الظلم والظالمين، ومدرسة للتضحية والفداء، ومشروع للبطولة في كل زمان ومكان، وراية حق خفاقة في السماء، ونهضة إصلاح تفجرت لتصحيح مسار الأمة.
لم تكن تلك الثورة إلا خط امتداد لشحذ همم المستضعفين والمظلومين في كل بقاع الأرض للحصول على حقوقهم المسلوبة، ورفضهم للذل والخنوع وفق مبدأ المقاومة الذي يرعب الإستكبار والطغيان والأستبداد.
وهنا نقول تعلموا من ثورة الحسين:
تعلموا من ثورة الحسين رفض الذل، والحسين عليه السلام من قال: "هيهات منا الذلة" متحديا أعتى ظالم شهدته البشرية.
تعلموا من ثورة الحسين التضحية والشهادة، والحسين عليه السلام من قال: "فأني لا أرى الموت إلا سعادة"ّ.
تعلموا من ثورة الحسين الحرية، والحسين عليه السلام من قال: "ياشيعة آل أبي سفيان، إن لم يكن لكم دين، فكونوا أحراراً في دنياكم".
تعلموا من ثورة الحسين الوقوف مع الحق، والحسين عليه السلام من قال: "ألا ترون الحق لا يعمل به، والباطل لا يُتناهى عنه"ّ.
تعلموا من ثورة الحسين الإثار، كيف لا وقد ضرب الإمام العباس بن علي عليه السلام أروع الأمثال في ذلك عندما تذكر عطش أخيه الحسين فرمى الماء وهو في منتهى العطش.
تعلموا من ثورة الحسين الوفاء، وما جون مولى أبي ذر الغفاري الذي جسد أسمى معاني الوفاء عندما أَبا ان يترك سيدهُ في الساعات العصيبة.
تعلموا من ثورة الحسين العفو والسماح، وقد تجلى في تعامله عليه السلام مع الحر بن يزيد الرياحي وقبول توبته وسط ضجيج القتال في معركة شرسة.
تعلموا من ثورة الحسين التلاحم في وقت المحن، وخير دليل تلاحم معسكر سبط النبي على الرغم من قلته أمام العدو.
تعلمواَ من ثورة الحسين الصبر والثبات والحكمة، وقد تجلى بإبهى صورة في دور جبل الصبر العقيلة زينب عليها السلام وهي تتولى مسؤولية المحافظة على السبايا من أطفال ونساء، وتضطلع بمهمة نشر الحقائق للناس في مجلس الطاغية يزيد بن معاوية وعلى مسمعه لعنة الله عليه وكأنها ماكنة إعلامية متكاملة فضحت أبن مرجانة وزيف إدعائه، هذا كله وهي مَن شاهدت ما جرى على اخوتها وأبناءها وأهل بيتها والأصحاب في معسكر الحسين عليهم السلام أجمعين.
السلام على الشيب الخضيب ..
السلام على الخد التريب ..
السلام على البدن السليب ..
السلام على الحسين الشهيد ..
السلام على ساقي عطاشا كربلاء ..
السلام على كفيل زينب الكبرى ..
السلام على قمر العلويين
السلام على العباس بن أمير المؤمنين ..
السلام على جبل الصبر والصمود ..
السلام على ام المصائب ..
السلام على العقيلة زينب ..
السلام على السجاد زين العابدين ..
السلام على الأرواح التي حلت بفناء الحسين.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
السيد رئيس الجمهورية الثرثار..!
رسالة علي الاكبر إلى الشباب ...
حديث عن الرياضيات في تاسوعاء الحسين عليه السلام..!
تعلموا من ثورة الحسين عليه السلام
الشيعة هم كتلوا الحسين ع ؟! #حسينيات_بالعاميه الحلقة الثامنة
من اخطر اسلحة الحرب الناعمة على العراق... بشير الحمير..
عْاشُورْاءُ السَّنَةُ السَّادِسةُ  (١٠)
حراك بغداد الدبلوماسي.. مكامن القوة ومحورية التأثير
شهادة ما أشدها على أعداء الدين!
الاعلام والمرجعية لمن الارجحية...!
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1315.79
الجنيه المصري 72.46
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1694.92
دينار كويتي 4000
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 327.87
ريال سعودي 318.47
ليرة سورية 2.32
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.77
التعليقات
فاضل شنبه الزنكي : الله يحفظكم احنا عراقين خرجنا من العراق قبل الحرب العراقيه الإيرانيه وكنا في شركه النفط الوطنيه البصره ...
الموضوع :
وزارة المالية: استمرار استلام معاملات الفصل السياسي يومي السبت والجمعة
غسان نعمان يوسف : اعلان النتائج بتاريخ٢٠١٩/٨/٥ ولم تنشر الأسماء على الإنترنت ارجوا إعلامنا بالقبول أو الرفض ولكم جزيل الشكر ...
الموضوع :
شمول وجبات جديدة من السجناء السياسيين بالامتيازات خلال الاشهر المقبلة
وداد كاظم راضي الكعبي : السلام عليكم قدم زوجي طلبا اعاده للوظيفه او التقاعد بتاريخ٥ اغسطس ٢٠١٩. ولكوني ملتزمه بالعلاج من سرطان ...
الموضوع :
دائرة شؤون المواطنين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء تستقبل شكاوى المواطنين عبر موقعها الإلكتروني
حيدر حسن جواد كاظم الربيعي : اني مواطن عراقي عراقي عراقي متزوج وعندي ثلاثة أطفال تخرجت من كليه العلوم قسم الفيزياء الجامعة المستنصريه ...
الموضوع :
دائرة شؤون المواطنين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء تستقبل شكاوى المواطنين عبر موقعها الإلكتروني
احمد حياوي صالح محمد : الحصول على إجازة سوق ...
الموضوع :
المرور تدعو الى ادخال بيانات الراغبين بالحصول على اجازة السوق من خلال موقعها الالكتروني
بغداد : دعائنا للسيد عادل عبد المهدي بالتسديد لضرب هذه الاوكار وغيرها ممن تسببت للعراق بالتراجع ...
الموضوع :
اعتقال زعيم المخدرات والدعارة يثير جدلًا في العراق.. من هو حجي حمزة الشمري؟
حسين أسامة احمد جميل الحسيني : من الأخير الى سيادتكم اعرف بروحي مراح احصل على هذا الشي بس والله شگد الي غايه بيها ...
الموضوع :
جهاز المخابرات يشترط للتعيين فيه عدم الانتماء للاجهزة الامنية قبل 9 نيسان 2003.
كامل ابراهيم كاظم : السلام عليكم رجائن انقذونا حيث لاتوجد في محلتنا المذكوره اعلاه لاتجد اي كهرباء وطنيه لان محلتنا قرب ...
الموضوع :
قسم الشكاوى في كهرباء الرصافة يدعو المواطنين للاسهام في القضاء على الفساد الاداري
Karar Ahmed : ماهو اصل العراقين هل اصل العراقين من السومرين ام من الجزيره العربيه ...
الموضوع :
أول خريطة للتاريخ البشري في العالم: نصف الإيرانيين من أصول عربية والتونسيين من اصول أفريقية
ستار عزيز مجيد : بسم الله الرحمن الرحيم يتراود في الشارع بين الناس هناك منه زوجية 3600000 - 4600000 دينار وكل ...
الموضوع :
صرف منحة الـمتقاعدين على ثلاث دفعات للعسكريين والـمدنيين
فيسبوك