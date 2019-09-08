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النائبة العروس ..لا تثمن بفلوس..

71 2019-09-08

ا.د.ضياء واجد المهندس

 

فتاة امريكية في ميامي ،عارية الجسد بالكامل تركن سيارتها ،وتركب سيارة أجرة الى مسابقة ملكة جمال العاريات ، سائقها مواطن صيني الاصل ، تفاجأ ونظر إليها من أعلى إلى أسفل عدة مرات ...

 

سألته وهي قلقة : ألم يسبق لك أن رأيت إمرأة عارية ..

فأجاب السائق :أنا لا أنظر إليكِ لأنك عارية ،أنا فقط قلق جداً لأنني أنظر ولا أرى  أين تضعين المال الذي ستدفعينه لي ..عليك ان تقبلي ان التقط لك صورتين ،واحدة لوجهك واخرى لجسمك ،لا اعطيه للشركة الذي اعمل فيها ، في حال لم تجد من يدفع لك عند وصولك مهرجان (اجمل سيدة عارية )..

علينا ان نكون مثل السائق  الصيني ، التركيز على عملنا ومستقبلنا و عوائلنا فقط ،وليس على نشاطات و انحرافات البشر وشؤونهم ..

جرى التداول على نشاط واسع ،زواج ٣ نائبات من سائقي سياراتهم ، و بغض النظر من صحة الخبر من عدمه ، الا ان الزواج حالة شرعية ،وان السائق او الحارس مهنة شريفة ،و ان اقتران النائبات يدل على عدم تفكيرهن بالتمايز الطبقي ،وان الاطار الشرعي يزكيهم ....مبروك للنائبات هذا الاقتران ان صح ، و ان شاء الله يناسب الشعب مجلس النواب و يصاهر الحكومة ...على الله تعدل ...

اللهم ارزقني بالحلال بنائبة .

رشيدة ، حكيمة ، صائبة ..

تسرني اذا نظرت ، تطيعني اذا امرت ، تحفظني اذا غبت ، تصوت  بالحق للشعب و الفقراء ...و تعيننا على رفع البلاء ..و تدعمنا بالعمل و الكلام و الدعاء...

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