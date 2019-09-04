المقالات

الفتنة عراق.. ! رسالة على منهاج الصهاينة...!


محمد علي السلطاني

 

إنها الحرب المفتوحة، التي تشنها اليوم ماكنة الإعلام الصهيوامريكي المأجور ، على مراكز القوى والمؤسسات الدينية و الحوزوية في العراق، بهدف زعزعة ثقة الامة بقادتها ورموزها،  هذه الحرب التي لطالما  تمظهرت وتلونت بماتقتضية الظروف وتسمح به الإمكانات، إلا أنها حربأ لاتعرف السكون والهوادة،  تديرها وتحركها أميركا واسرائيل وحلفائها في المنطقة ، وهذا ما يجب أن يدركة  الجميع،

 إذ  ايقنت تلك القوى بعد فشل المشروع الارهابي الهادف الى تفكيك دول المنطقة بما يخدم اسرائيل، بفتوى الجهاد الكفائي  التي قلبت الموازين ، أن في  النجف الاشرف حيث يرقد علي عليه السلام ، وفي تلك الأزقة الضيقة وبيوتات العلم المتعففة بزهدها ، تكمن قوة الانتصار ، تلك القوة والهيبة العظيمة التي حطمت كبريائهم ، وذلت جبروتهم ، واحالت مؤامراتهم  ومايؤفكون هباء منثورا ،

إنها المرجعية... التي تضرب في جذورها وحكمتها في تخوم التأريخ، إنها المرجعية وريثه رساله الأنبياء، وسراج نور الهدى في زمن يعج بالشياطين ،

فبعد أن وضعت الحرب الطاحنة اوزارها ، بين معسكر الإرهاب ومن خلفه امريكا واسرائيل، و معسكر الشرفاء  والأحرار الملبين لفتوى الجهاد ،نداء الأرض والعرض والمقدسات، فكانت الدماء الزكية لهؤلاء الأبطال البلسم الذي يطبب جروح الوطن ، ويغسل الارض من رجس الغاصبين ،عندها بدأت صفحة جديدة من الاستهداف والحرب التي لاتنتهي ، في هذه المواجهة لن تكون المعركة معركة  رشاش وبندقيه، فالعراقيون في حرب البندقية قد حسمو المعركة بنصر مبين، انها الحرب الناعمة التي تهدف الى تسقيط القيم، والتشكيك في المنجزات وتسقيط القادة والقدوة في المجتمع، انها الحرب التي تهدف الى افراغ الامة من منظومتها القيمية، لتحل محلها قيم التفسخ والانحلال الغربية، وقد تطوعت لهذا الدور القذر   ماتسمى بقناة الحرة عراق لتدنس القيم المثلى لرسالة الاعلام ، ولتكشف عن وجة العدو الكالح ونواياه ،

لقد كان ( لفرنانديز ) المكلف الجديد بأدارة هذه القناة ، الدور البارز في إدارة هذا الإعلام المحموم ، سيما وانه يعد من اكثر الشخصيات الداعمة لإسرائيل ، ممايشير دون أدنى شك الى وقوف الكيان الصهيونى وراء هذه الحملة ، ناهيك عن نقل مكتب القناة الى الامارات المعروفة بمواقفها الداعمة للارهاب ،

في هذه الجولة الاعلامية الخاسرة ، استهدف الاعلام المأجور لقناة اللاحرة ادارة العتبات المقدسة، ووكلاء المرجعية، الذي هوه بطبيعة الحال استهداف مبطن للمرجعية ،

إذ إن ما قدمته ادارة العتبات المقدسة، في ظل الفساد المالي والاداري الذي يعصف بمؤسسات الدولة وينخر اركانها، نموذجأ مبهرأ من الانجاز والعطاء المطابق لمواصفات الجودة العالمية في كل المجالات، هذا النجاح المبهر وضع مؤسسي الفساد الاميركان وذيولهم من المفسدين في حرج شديد، إذ فضحت هذه المنجزات  زيفهم وفسادهم .

لقد حطمت ادارة العتبات المقدسه، وفي وقت محدود كل الارقام القياسية في نسب النجاح والتفوق العملي، فيد تحمل السلاح وتضرب الارهاب وتطارد فلوله، وتحرر إلارض شبرأ بعد شبر، ويد اخرى تبني وتعمر وترسم لمستقبل زاهر ،

أن ما قدمتة ادارة العتبات من شواهدأ عمرانية وصناعية وخدميه  فاقت مستوى الطموح ، واخرى زراعية احالت الصحاري مروجأ خضراء ، يتوسطها بشموخ نخيل العراق الباسق الذي عاد شوكه رماح تقطع طريق الحاقدين، ناهيك عن ادارة وتنظيم و استقبال عشرات الملايين من الزائرين على مدار العام ، هذا التنظيم الذي تعجز عنه اكبر دول ومؤسسات  العالم ، كل تلك الانجازات التي ماكانت أن تكون لولا وجود إدارة حكيمة تسير وفق المعايير المهنية والأخلاقية والدينية والعلمية، يتوجها مشاعر العشق و الاخلاص  في خدمه سيد الشهداء ، هذا العشق وتلك المشاعر الصادقة بذاتها معجزة تصنع المستحيل، وهذه هي سر قوتنا وعزيمتنا التي لا تلين ،

اليوم يأتي اقزام الاعلام بمؤسساتهم وعاهراتهم يطبلون ويزمجرون أمام هذا الشموخ والنصر  العظيم، النصر الذي أصبح كابوسأ يطاردهم ليلأ ونهار ، النصر الذي يصرخ بأذانهم الصماء ،أن ذلك الزمان قد ولى وأن الحاضر والمستقبل لعلي وشيعة علي.

ــــــــــــــــــــــ

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
كربلاء ..بوابة السماء ..
الفتنة عراق.. ! رسالة على منهاج الصهاينة...!
شعارات النهضة الحسينية ( النهضة الحسينية دراسةٌ وتحليل)
سيداتي ..كلكن حبيباتي ..
الدولة حولة ام ثولة؟! الجزء الثاني: الترضية بين التسوية والتصفية
هل يجعل السَّرْج المُذهَّب الحمار حصانا؟!
قداسة المرجعية وسفالة المتهتكين
فيليون ولسنا غير ذلك..!
هل العراق دولة بوضعه الحالي؟!
ليش الحسين ع خرج على يزيد!!
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1315.79
الجنيه المصري 71.99
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 317.46
ليرة سورية 2.31
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.75
التعليقات
فاضل شنبه الزنكي : الله يحفظكم احنا عراقين خرجنا من العراق قبل الحرب العراقيه الإيرانيه وكنا في شركه النفط الوطنيه البصره ...
الموضوع :
وزارة المالية: استمرار استلام معاملات الفصل السياسي يومي السبت والجمعة
غسان نعمان يوسف : اعلان النتائج بتاريخ٢٠١٩/٨/٥ ولم تنشر الأسماء على الإنترنت ارجوا إعلامنا بالقبول أو الرفض ولكم جزيل الشكر ...
الموضوع :
شمول وجبات جديدة من السجناء السياسيين بالامتيازات خلال الاشهر المقبلة
وداد كاظم راضي الكعبي : السلام عليكم قدم زوجي طلبا اعاده للوظيفه او التقاعد بتاريخ٥ اغسطس ٢٠١٩. ولكوني ملتزمه بالعلاج من سرطان ...
الموضوع :
دائرة شؤون المواطنين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء تستقبل شكاوى المواطنين عبر موقعها الإلكتروني
حيدر حسن جواد كاظم الربيعي : اني مواطن عراقي عراقي عراقي متزوج وعندي ثلاثة أطفال تخرجت من كليه العلوم قسم الفيزياء الجامعة المستنصريه ...
الموضوع :
دائرة شؤون المواطنين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء تستقبل شكاوى المواطنين عبر موقعها الإلكتروني
احمد حياوي صالح محمد : الحصول على إجازة سوق ...
الموضوع :
المرور تدعو الى ادخال بيانات الراغبين بالحصول على اجازة السوق من خلال موقعها الالكتروني
بغداد : دعائنا للسيد عادل عبد المهدي بالتسديد لضرب هذه الاوكار وغيرها ممن تسببت للعراق بالتراجع ...
الموضوع :
اعتقال زعيم المخدرات والدعارة يثير جدلًا في العراق.. من هو حجي حمزة الشمري؟
حسين أسامة احمد جميل الحسيني : من الأخير الى سيادتكم اعرف بروحي مراح احصل على هذا الشي بس والله شگد الي غايه بيها ...
الموضوع :
جهاز المخابرات يشترط للتعيين فيه عدم الانتماء للاجهزة الامنية قبل 9 نيسان 2003.
كامل ابراهيم كاظم : السلام عليكم رجائن انقذونا حيث لاتوجد في محلتنا المذكوره اعلاه لاتجد اي كهرباء وطنيه لان محلتنا قرب ...
الموضوع :
قسم الشكاوى في كهرباء الرصافة يدعو المواطنين للاسهام في القضاء على الفساد الاداري
Karar Ahmed : ماهو اصل العراقين هل اصل العراقين من السومرين ام من الجزيره العربيه ...
الموضوع :
أول خريطة للتاريخ البشري في العالم: نصف الإيرانيين من أصول عربية والتونسيين من اصول أفريقية
ستار عزيز مجيد : بسم الله الرحمن الرحيم يتراود في الشارع بين الناس هناك منه زوجية 3600000 - 4600000 دينار وكل ...
الموضوع :
صرف منحة الـمتقاعدين على ثلاث دفعات للعسكريين والـمدنيين
فيسبوك