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الحرة واستهداف القدوة


ابراهيم السراج

 

الإعلام المهنى هو ذالك الإعلام الذى يتناول جميع القضايا والاحداث بمهنية عالية واحترافية مطلقة ولعل ابرز اعمدة تلك المهنية هو الحيادية في تسليط الضوء على الأحداث وتسويقها إلى المتلقي بكل مصداقية .

ومما يؤخذ على الإعلام الأمريكي هو تضليله للرأى العام وفقدان الحيادية والمصداقية ففي تناول أحداث الانتهاكات التى يتعرض لها الشعب الفلسطينى الاعزل تجد أن الإعلام الأمريكي يحاول وعبر مختلف وسائل الإعلام الأمريكية تجريم المواطن الفلسطيني وتسويق الصهيونى الغاصب على انه ابن الوطن وهو صاحب الحق المطلق والمعتدى عليه بل أن حتى بث تلك الاخبار عن فلسطين يتم اختياره أوقات البث تكون فيها المتابعة دون المستوى المطلوب.

التقرير الذى بثته قناة الحرة هو كان متوقع من ادارة قناة هى اصلا جزء لا يتجزء من المشروع الأمريكي في المنطقة خاصة بعد أن قامت ادارة القناة بطرد تعسفى للصحفيين الشيعة من القناة .

وهنا لابد من التذكير أن قناة الحرة.كانت تستهدف القدوة الحسنة من المرجعيات الدينية ورجال الدين الذين لهم بصمة في مجالات المجتمع باكمله وتصحيح مسارات خاطئة .

والحقيقة التى لايمكن نكرانها أن خطبة الجمعة كانت بمثابة مشروع كبير بحجم وطن لتصحيح مسار العملية السياسية ولابداء الرأى لصناع القرار من اجل اصلاح المجتمع باكمله. اي أن تلك الأصوات والصلوات المحمدية في أيام الجمع قد اوجعت واقلقت اصحاب الاجندات المشبوهه لذلك استهدفت الحرة وعبر تقرير فاقد للمهنية ومبنى على فرضيات طائفية موجودة في عقولةهشة لاتملك حب الوطن .

وحسنا فعلت هيئة الإعلام والاتصالات عندما عاقبت تلك القناة وفق الضوابط المعمول بها داخل العراق.

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