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دير بالك نتن .. ياهو


باقر الجبوري

 

ويابو بشت ... بيش بلشت

إيدي كوهين .. أفيخاي أدرعي

كل الاعلاميين والسياسين الاسرائيلين

وحتى اتباعهم الاذلاء في الخارج

يتوجهون نحو تلفيق كذبة (( المهزلة )) الكبرى.

والقول أن (( إسرائيل اتفقت ورتبت مع الجانب الروسي الذي توسل لهم من أجل الحفاظ على ماء وجه حزب الله بعد مقتل أثنان من أنصار الحزب في ضربة جوية أسرائيلية في سوريا وعلى خرق الضاحية الجنوبية معقل المقاومة اللبنانية بطائرات مسيرة إسرائيلية ))

أكمل أكمل كلامك يا كوهين وكذلك انت يا أفيخاي .

اطربونا بنهيقكم الأستحماري .

(( فكان الاتفاق على ضربة وهمية لناقلة جنود رخيصة الثمن لم تكن تتحرك حتى وهي بلا محرك أصلا (( يعني تمشي بالقدرة الألهية )) وكل من فيها كان مجموعة من الدمى يتحركون ( لاإراديا ) ويرتدون الزي العسكري الاسرائيلي ثم تلاها مسلسل مفبرك من قبل الجيش والحكومة الاسرائيلة والاعلام الاسرائيلي يتظمن الاتي :-

1. قصف المناطق المحيطة بالضربة

2. طيران مكثف لتمشيط المنطقة

3. طائرة تنزل قرب الموقع لتحمل الجرحى

4. هروب جماعي للجيش الاسرائيلي القريب من الموقع

5. ترك المواقع والعجلات المدرعة في قاعدة قرب الحدود خوفا من استهداف الكورنيت

5. بث تصوير لطائرة إسرائيلية تنزل في يافا لتنزل جرحى الضربة الكورنيت

6. أستنفار أمني في كل إسرائيل

7. الحكومة تطلب من الاهالي النزول الى الملاجيء

8. خرط

9. خرط

10. خرط

11. بيان للنتن ياهو يقول فيه (( لاتوجد خسائر بالارواح )) ودون ان يذكر في بيانه هل سيرد أم سيسكت على الاهانة

هذه هي الحكاية ...

يعني كل الموضوع مبني على كذبة متفق عليها مع حزب الله ولايوجد قتلى ولايوجد جرحى ولايوجد تهديد من حزب الله ولايوجد خرق للحدود.

الموضوع كذبة اختلقها النتن ياهوا للحفظ على ماء وجه حزب الله ولا أكثر من ذلك !!!

ماذا لوكنت اسرائيلا !!!

ساتسائل هل حكومتنا وجيشنا الاسرائيلي لعبة بيد حزب الله حتى يقوما بفبركة قضية الضربة للمحافظة على ماء وجه المقاومة اللبنانية وكي لايضهر سيد المقاومة بموقف الكذاب (( حاشاه )) بعد أن أطلق وعده بالرد عل إسرائيل في حال أمتدت يدها الى أي عنصر في المقاومة !!!

وماذا لو كنت سعوديا أو عربيا !!!

ساتسائل فهل يستحق حزب الله ان يقف نتن ياهوا الى جانبه ويفتعل ويفبرك كذبة وفلم ضرب ناقلة الجنود ليحافظ على ماء وجه المقاومة اللبنانية !!!

فماذا كان يقصد النتن ياهوا حينما قال مهددا (( دير بالك ))

واذا افترضنا أن هنالك اتفاقيات من تحت الطاولة مع حزب الله فلماذا (( تصخم )) الحكومات العربية المتصهينة وجهها بالنفط الأسود في معاداة المقاومة في سبيل نصرة الكيان الإسرائيلي !!!

اعتقد ان من مهازل الدنيا ان يصل الامر بالاعلام الاسرائيلي الموجه لهذا الكلام مع اننا نعرف انه اعلام موجه من حكومة الكيان الغاصب نفسه .

كل الحكاية ان اسرائيل تريد هي وليس حزب الله ان تحافظ على ماء وجهها الذي اراقته صواريخ المقاومة اللبنانية على الحدود حتى ولو كان بكذبة مكشوفة يمكن لاي عاقل ان يميز انها كانت كذبة تافهة بل في قمة التفاهة وكانت مصداقا للمثل الدارج (( العذر أقبح من الفعل )) وكان الاولى بهم اختيار كذبة اخرى تتلائم والموقف الذي وضعوا انفسهم فيه فلم يصلوا في كذبتهم هذه للمثل الشعبي العراقي (( الچذب المصفط اخير من الصدگ المخربط ))

الحقيقة الثابتة الان أن إسرائيل أثبتت بهذه الكذبة السمجة والتي ردت بها على صواريخ المقاومة وضربة المقاومة انها أجبن حتى من (( إسماعيل ياسين )) .

وانها أوهن من تصمد أمام جند الله وجند نصر الله والمقاومة وأثبتت انها كالفزاعة التي يصنعها الفلاح من خرق الملابس والاعواد المنخورة بالارضة والتي تصبح بتقادم الزمان عليها محطة لأستراحة العصافير . أو (( للتمظرگ عليها )) إن جاز التعبير .

أسرائيل لم تستطتع الاعتراف بالضربة وبخسارة جنودها .

ولم تستطع الاعتراف بهيبتها التي ديست بأحذية جنود الله .

ولم تستطع الاعتراف بانكسار عزيمة ومعونيات جنودها وهربهم من ساحة المعركة .

ولم تستطع الاعتراف بعدم قدرتها على الرد .

إسرائيل خسرت المعركة مقدما وما زالت ساعة زوالها تتحرك تنازليا نحوا الاقتراب من النهاية التي وعدهم الله بها على لسان سيد العشق (( الامام الخامنائي ))

وأسرائيل نحو الهاوية بعد كل تكة وتكة وتكة من تلك الساعة

إن موعدهم الصبح ... اليس الصبح بقيب

وانا لمنتظرون ...

تحياتي ....

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