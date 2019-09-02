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سؤال والأجابة عليه واجب على الجميع..!


باقر الجبوري

 

هل تستطيع قناة الحرة (الامريكية)..ان تنتقد بتقرير متلفز على شاشتها علاقة الفاتيكان مع عائلة روتشيلد اليهودية التي تمدها بالاموال مقابل سكوتها الأول عن جرائم إسرائيل واعتداءاتها في فلسطين او في غيرها .

وهل تستطيع قناة الحرة أن تنتقددولة الفاتيكان كونها دولة دينية تمثل ولاية الفقيه المسيحي بالعالم ولها حكم عام على كل مسيحيي العالم حتى من كان خارج دولة الفاتيكان نفسها .

وهل تستطيع قناة الحرة أن تسأل الفاتيكان ماذا يعني أن يكون لها تمثيل في كل المؤتمرات الدولية كما تنتقد المرجعيات الدينية او عقيدة ولاية الفقيه الشيعي التي تدافع عن حقوق المسلمين عامة في العالم .

وهل تستطيع قناة الحرة ان تنتقد وجود قنصليات لدولة الفاتيكان في كل بلدان العالم لترعى من خلالها مصالح الدين المسيحي كما تنتقد نشر الاسلام من خلال مؤسسات دينية كالجوامع والمساجد وغيرها .

وهل تستطيع قناة الحرة ان تنتقد تدخل دولة الفاتيكان بالسياسة والصراعات العالمية دفاعا عن المسيح والمسيحية كما تنتقد المرجعيات الشيعية التي تفتي بحرمة دماء المسلمين وغير المسلمين بغير حق .

وهل تستطيع قناة الحرة ان تنتقد مصدر الاموال المجهولة التي تدخل الى الفاتيكان مع انها لاتملك أي مصانع او مزارع أو تجارة أو موارد اخرى وكيف تستطيع ان تكون لها اذرع في كل دول العالم الا إذا عدنا الى أموال (( روتشيلد اليهودي ))

مع ان الحرة تسال من اين تأتي المرجعيات باموالها وكيف تدير شؤنها المالية .

وهل تستطيع قناة الحرة ان تنتقد قيام الفاتيكان بارسال الحركات التبشيرية في الدول الاسلامية التي تعاني من الاضطرابات السياسية لتغير دياناتها كما تنتقد الغير بتصدير الثورة الاسلامية الى الخارج.

كلا لن تستطيع  لأنها بالأصل موجهة لمحاربة الاسلام بشكل عام والتشيع بشكل خاص ولمحاربة كل ما يمت بصلة للنهضة الاسلامية المرتبقة واقول وانا المسؤل عن كلامي  لو لم يجدوا في البعض منا القبول بالذل والهوان لما تجرؤا على مراجعنا وديننا ومقدساتنا!

ليست المرة الاولى. ولن تكون الاخيرة والقرار لكم ...

قناة الحرة ... وكر من اوكار السفارة وخندق للاعلام المعادي والمظلل

الدين بذمتكم ...

المذهب بذمتكم ...

المرجعية بذمتكم ...

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