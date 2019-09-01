نشرة اخبار الطف...

احمد لعيبي

**الحسين يسأل عن ارض قريبة بعد مغادرة المدينة المنورة قيل له انها كربلاء.

**العباس بن علي يترأس اجتماعا ضم زينب بنت علي وبعض بنات الرسالة ..

**الحالة الصحية للامام زين العابدين بن الحسين تزداد سوءآ وسط بداية حصار مطبق على حركة ركب الحسين..

**إنضمام زهير بن القين لمعسكر الحسين بعد اجتماع عقده الحسين في خيمة الاخير...

**انباء مؤكدة عن قدوم حبيب بن مظاهر الاسدي لتسلم راية الأنصار في معسكر الحسين..

**شهود من داخل المخيم الزينبي يؤكدون وضع العباس كفه لقدم أخته زينب لحظة صعودها الهودج..

**تسرب المئات من الاتباع في طريق الحسين اثر مخاوف من تهديدات اموية بسحق الموالين للحسين..

**مصدر مسؤول يؤكد وجود اطفال ورضع في ركب الحسين احدهم طفل له لم يبلغ منتصف العام.

**قلق حكومي من حركة الحسين واستعداد تام لقمع حركة الاصلاح التي يستعد لها الحسين في ساحة الطف..

**ميليشا تدعى الحشد الشعبي يرجعها الحسين بن علي لوقت آخر للقتال تحت لوائه مخبرا اياهم بالالتحاق بركبه بوقت لاحق..!!