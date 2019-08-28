المقالات

عندما يهديك الاعداء نصرا...!

46 2019-08-28

 علي الطويل

 

لقد شدد الصهاينة خلال السنوات العشر الماضية من عملهم ضد جبهة المقاومة وبشكل غير مسبوق، وهذا العمل جاء من خلال التدخل المباشر او من خلال القنوات التي تخدمهم في العالم ، وعلى راس هذه القنوات امريكا وبريطانيا وخدامهم واذنابهم في العالم العربي والاسلامي ، فتعددت اشكال هذا الضغط كالحرب المباشرة كما يحدث في اليمن عبر تحالف العدوان ، والحروب الاهلية بين فرقاء الوطن الواحد وخلق عدو لتمزيقه كما في سوريا ، وايجاد الفرقة في الجسد الواحد كما في لبنان والعراق، والحصار الخانق الذي شمل حتى الغذاء والدواء كما في ايران ، ولكن الغريب ان كل هذه الاساليب العدوانية بائت بالفشل الكبير ، وكانت نتائجها بغير مايرغب الاعداء وبصورة مختلفة تماما مما يجعلهم يتخبطون ويبحثون عن طرق لحفظ ماء الوجه على الاقل ، فاحداث اليمن تسير عكس الاتجاه الذي رسمه العدوان واليوم من اشعل حرب اليمن في مأزق لايحسد عليه ، وهذا النظام السوري الذي بذل الغرب والصهاينة واذنابهم كل مايستطيعون لاسقاطه وتمزيق سوريا ، بقي صامدا وعادت الارض السورية موحدة واندحر اعدائها ، وهاي الجمهورية الاسلامية التي اراد اعدائها عند فرضهم الحصار عليها تجويع شعبها واسقاط نظامها والقضاء على منجزاتها ، ولكن النتائج جائت مغايرة للمخطط المرسوم بل كانت وبالا على من فرض الحصار ، فكانت المنجزات في ظل الحصار اضعاف ماكانت عليه في الرخاء ونظام الجمهورية الاسلامية اقوى بكثير مما كان عليه ، والان يتوسل الغرب وامريكا المفاوضات بلا طائل . ان ماحدث ويحدث في العراق ليس ببعيد عما يحدث في دول الممناعة والمقاومة فقد اشعل الاعداء الفتن والازمات الداخلية والصراعات والقتل ، وبذلوا جهودا وانفقوا اموالا طائلة في سبيل تمرير مخططاتهم التمزيقية الا ان جميعها بائت بالفشل ، واخرها مشروع داعش ، ذلك المشروع الذي ضن المخططون له انه المشروع الذي سيحقق جميع اهدافهم في المنطقة، ولم يتوقعوا او يخطر في مخيلتهم ماستؤول اليه الامور بعد ذلك ، اذ اطلقت الفتوى وهب العراقيون للقتال وتحقق النصر الناجز واندحر داعش واذنابه ، فكان النصر نصران ، الاول ان مشروعهم في تمزيق العراق قد ولى والى الابد ، والثاني اهدتنا مؤامراتهم جيشا عقائديا مقداما تسلح بالايمان والتجربة وقادر على تحطيم كل مايخططون له وتشتيت الاعيبهم ودسائسهم ، واضحى شوكة في عيونهم وباتوا يحوكون الدسائس والمؤامرات ضده للتخلص منه وباساليب شتى. واليوم عندما تتدخل اسرائيل وبشكل مباشر لضرب مقرات الحشد وافراده ومخازنه ، فانه دلالة كبيرة على انهم في وضع هستيري وخوف مما قد حصل عليه الحشد من قوة وتجربة في اربع سنوات ، وباتوا لايستقر لهم بال وغير مطمئنين لاجراءات خدامهم من الغربيين وغيرهم ضد هذه القوة المتنامية ذات الخبرة الكبيرة ، رغم ان وكلائهم او خدامهم لم يبخلوا بجهد لايقاف عجلة الحشد وعرقلتها ولكنها فشلت ، ان ضرب مقرات الحشد ومخازنه سوف لن تكون نتائجه الا كسابقاتها خيبة ومرارة للصهاينة وعزة وتقدما للحشد ، وسيهدوننا نصرا جديدا اذ لن يبق الحشد ساكنا واسرائيل تقصف مقراته وتقتل افراده ، بل سيتحول ذلك الى طرق عمل جديدة واساليب جديدة تمنح الحشد منعة واستعدادا لصد العدو وعدوانه الجوي هذه المرة ، والعمل على تحصين اجواء العراق من العدوان عبر الحصول على السلاح المضاد للاهداف الجوية والتصدي لكل عدوان اخر ، وسيكون ذلك نصرا قد اهداه المعتدين يضاف الى الانتصارات السابقة ، فقد تحولت جميع الازمات التي خلقوها الى فرصة للتطور والنمو والعزة ـــــــــــــــــــــــ

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
العمل السياسي واجازة الفقيه
كارثة الكهرباء..وتجاوز أصحاب المولدات الاهلية
شمال البصرة: أمر دبر بليل سعودي..!
ما يكره الوسط الثقافي العراقي سماعه!
وباء القيادة..!
كيف تحول خصوم الحشد إلى عشاق لإسرائيل؟!
عاشوراء والحشد وانتصار الدم القادم !
التَّحليلُ السِّياسِي السَّليم؛ شرُوطٌ وأَدوات
عندما يهديك الاعداء نصرا...!
العراق المقاوم
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1333.33
الجنيه المصري 72.15
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1694.92
دينار كويتي 4000
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 327.87
ريال سعودي 318.47
ليرة سورية 2.32
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.77
التعليقات
فاضل شنبه الزنكي : الله يحفظكم احنا عراقين خرجنا من العراق قبل الحرب العراقيه الإيرانيه وكنا في شركه النفط الوطنيه البصره ...
الموضوع :
وزارة المالية: استمرار استلام معاملات الفصل السياسي يومي السبت والجمعة
غسان نعمان يوسف : اعلان النتائج بتاريخ٢٠١٩/٨/٥ ولم تنشر الأسماء على الإنترنت ارجوا إعلامنا بالقبول أو الرفض ولكم جزيل الشكر ...
الموضوع :
شمول وجبات جديدة من السجناء السياسيين بالامتيازات خلال الاشهر المقبلة
وداد كاظم راضي الكعبي : السلام عليكم قدم زوجي طلبا اعاده للوظيفه او التقاعد بتاريخ٥ اغسطس ٢٠١٩. ولكوني ملتزمه بالعلاج من سرطان ...
الموضوع :
دائرة شؤون المواطنين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء تستقبل شكاوى المواطنين عبر موقعها الإلكتروني
حيدر حسن جواد كاظم الربيعي : اني مواطن عراقي عراقي عراقي متزوج وعندي ثلاثة أطفال تخرجت من كليه العلوم قسم الفيزياء الجامعة المستنصريه ...
الموضوع :
دائرة شؤون المواطنين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء تستقبل شكاوى المواطنين عبر موقعها الإلكتروني
احمد حياوي صالح محمد : الحصول على إجازة سوق ...
الموضوع :
المرور تدعو الى ادخال بيانات الراغبين بالحصول على اجازة السوق من خلال موقعها الالكتروني
بغداد : دعائنا للسيد عادل عبد المهدي بالتسديد لضرب هذه الاوكار وغيرها ممن تسببت للعراق بالتراجع ...
الموضوع :
اعتقال زعيم المخدرات والدعارة يثير جدلًا في العراق.. من هو حجي حمزة الشمري؟
حسين أسامة احمد جميل الحسيني : من الأخير الى سيادتكم اعرف بروحي مراح احصل على هذا الشي بس والله شگد الي غايه بيها ...
الموضوع :
جهاز المخابرات يشترط للتعيين فيه عدم الانتماء للاجهزة الامنية قبل 9 نيسان 2003.
كامل ابراهيم كاظم : السلام عليكم رجائن انقذونا حيث لاتوجد في محلتنا المذكوره اعلاه لاتجد اي كهرباء وطنيه لان محلتنا قرب ...
الموضوع :
قسم الشكاوى في كهرباء الرصافة يدعو المواطنين للاسهام في القضاء على الفساد الاداري
Karar Ahmed : ماهو اصل العراقين هل اصل العراقين من السومرين ام من الجزيره العربيه ...
الموضوع :
أول خريطة للتاريخ البشري في العالم: نصف الإيرانيين من أصول عربية والتونسيين من اصول أفريقية
ستار عزيز مجيد : بسم الله الرحمن الرحيم يتراود في الشارع بين الناس هناك منه زوجية 3600000 - 4600000 دينار وكل ...
الموضوع :
صرف منحة الـمتقاعدين على ثلاث دفعات للعسكريين والـمدنيين
فيسبوك