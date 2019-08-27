المقالات

العراق المقاوم


ابراهيم السراج


الموقف العراقي لصفقة القرن سيئة الصيت والتى ولدت بأوامر أمريكية اسرائيلية وقابلها قبول عربي ذليل مهزوم فيما كان في الطرف الاخر الموقف العراقي الرافض لتلك الصفقة العار هو موقف تاريخي شامخ يفتخر به كل مواطن شريف مناهض لسياسة الكيان الصهيونى الغاصب . والحقيقة ان الموقف العراقي هذا إنما هو مكمل لمواقف العراق الرافضة لسياسة التطبيع مع هذا الكيان المجرم .وكان الجميع يتوقع ردة فعل أمريكية صهيونية خليجية تكون كنوع من أنواع (العقاب )للعراق حكومة وشعبا .وكان العدوان الصهيونى المجرم تحت مظلة مايسمى بالتحالف الدولى الذى تقوده الولايات المتحدة الأمريكية والذى سمح له وللاسف الشديد بالبقاء في عراقنا الحبيب خدمة للمصالح الأمريكية وخدمة للكيان الصهيونى الغاصب .الموقف العراق يحسب على انه استمرار لمواقف العراق الرافضة لسياسة التطبيع مع الكيان الصهيونى رغم الضغوطات الأمريكية والعربية التى تحاول بشتى الطرق ثنى العراق عن هذا الموقف التاريخي الشجاع المشرف.فيما تعانى الحكومات العربية المطيعة للسياسة الأمريكية من حالات الذل والمهانة..والحقيقة التى ربما لايفهمها البعض ان الموقف العراقي جاء نتيجة التلاحم والتكاتف المطلق بين القوات المسلحة والحشد الشعبي المجاهد وفصائل المقاومة المضحية وهو التلاحم قد عضد الموقف الرسمى للدولة العراقية واعطى صورة واضحة المعالم من أن سلاح المقاومة إنما هو لحماية حدود الوطن وللضرب بأيدى من حديد على كل من يريد الاقتراب من حدود الوطن . وان سلاح المقاومة لا يمكن أن يوجه بالخطأ وغير قابل للمساومة ولا يمكن أن يترك ارضا في ظل التهديدات المستمرة. لذلك أن العدوان الصهيونى على مناطق تواجد الحشد الشعبي في العراق كان متوقع أن يحدث في ظل الوجود الاجنبي غير القانوني في العراق عبر قواعده العسكرية في مختلف أنحاء العراق . وليس غريبا أن تكون الحكومات العربية الذليلة مؤيدة وداعمة لهذا العدوان الصهيونى على العراق وهى التى كانت ولازالت داعمة وممولة للجماعات الارهابية المجرمة . حيث لازالت تلك الدول تشعر بالخزى والعار والذل عندما ترى الموقف العراقي المجاهد الرافض لتلك الصفقة العار. ومن هنا لابد من التذكير باهمية حماية فصائل المقاومة والحشد الشعبي المجاهد والتركيز على دورهما الحيوي والشجاع في تعضيد هيبة الدولة وفي التصدي للعدوان الصهيونى والامريكى وجنودهما من الجماعات الارهابية التكفيرية وان يصار إلى رفض حكومي لكل الأصوات النشاز التى لاتريد سوى عراق ضعيف مهزوز مسلوب الارادة يهرول طائعا صاغرا إلى القبول بسياسة التطبيع مع الكيان الصهيونى الغاصب.... ان الحرب مع داعش الارهابي قد اثبتت أن هيئة الحشد الشعبي المجاهد وفصائل المقاومة المضحية قد أعطت صورة واضحة وصريحة من أن الجميع قد عملا تحت مظلة القائد العام القوات المسلحة العراقية وبكل مصداقية وشجاعة ايمانا منها من النصر على داعش لايمكن أن يتحقق دون العمل بروح الفريق الواحد .وحتى نرفض كل محاولات التطبيع مع الكيان الصهيونى الغاصب يحتاج العراق إلى الحشد الشعبي وإلى فصائل المقاومة بكل مسمياتها ونحتاج إلى كل الخيرين من اجل موقف عراقي شجاع رافض لسياسة التطبيع مع الكيان الصهيونى الغاصب

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
العراق المقاوم
خططوا لإنهاء الحشد الشعبي بعد يوم واحد من ولادته في الفتوى المباركة
المواطن بين الفساد الإداري والبيروقراطية وضعف القانون ...
ثقف نفسك..أنت محاط بالحرب الناعمة..!
العمل السياسي وثقافة القطيع..!
مواقف كتبت بدمِاء الضحايا..!
امة دون حشد ...! جسد دون روح ...! 
نذكر جاسم بن حمد بــ "قواد الشيوخ" !!
"أرفع ما بين الهلالين" !
لست ادري..!
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1315.79
الجنيه المصري 71.89
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 317.46
ليرة سورية 2.31
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.75
التعليقات
فاضل شنبه الزنكي : الله يحفظكم احنا عراقين خرجنا من العراق قبل الحرب العراقيه الإيرانيه وكنا في شركه النفط الوطنيه البصره ...
الموضوع :
وزارة المالية: استمرار استلام معاملات الفصل السياسي يومي السبت والجمعة
غسان نعمان يوسف : اعلان النتائج بتاريخ٢٠١٩/٨/٥ ولم تنشر الأسماء على الإنترنت ارجوا إعلامنا بالقبول أو الرفض ولكم جزيل الشكر ...
الموضوع :
شمول وجبات جديدة من السجناء السياسيين بالامتيازات خلال الاشهر المقبلة
وداد كاظم راضي الكعبي : السلام عليكم قدم زوجي طلبا اعاده للوظيفه او التقاعد بتاريخ٥ اغسطس ٢٠١٩. ولكوني ملتزمه بالعلاج من سرطان ...
الموضوع :
دائرة شؤون المواطنين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء تستقبل شكاوى المواطنين عبر موقعها الإلكتروني
حيدر حسن جواد كاظم الربيعي : اني مواطن عراقي عراقي عراقي متزوج وعندي ثلاثة أطفال تخرجت من كليه العلوم قسم الفيزياء الجامعة المستنصريه ...
الموضوع :
دائرة شؤون المواطنين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء تستقبل شكاوى المواطنين عبر موقعها الإلكتروني
احمد حياوي صالح محمد : الحصول على إجازة سوق ...
الموضوع :
المرور تدعو الى ادخال بيانات الراغبين بالحصول على اجازة السوق من خلال موقعها الالكتروني
بغداد : دعائنا للسيد عادل عبد المهدي بالتسديد لضرب هذه الاوكار وغيرها ممن تسببت للعراق بالتراجع ...
الموضوع :
اعتقال زعيم المخدرات والدعارة يثير جدلًا في العراق.. من هو حجي حمزة الشمري؟
حسين أسامة احمد جميل الحسيني : من الأخير الى سيادتكم اعرف بروحي مراح احصل على هذا الشي بس والله شگد الي غايه بيها ...
الموضوع :
جهاز المخابرات يشترط للتعيين فيه عدم الانتماء للاجهزة الامنية قبل 9 نيسان 2003.
كامل ابراهيم كاظم : السلام عليكم رجائن انقذونا حيث لاتوجد في محلتنا المذكوره اعلاه لاتجد اي كهرباء وطنيه لان محلتنا قرب ...
الموضوع :
قسم الشكاوى في كهرباء الرصافة يدعو المواطنين للاسهام في القضاء على الفساد الاداري
Karar Ahmed : ماهو اصل العراقين هل اصل العراقين من السومرين ام من الجزيره العربيه ...
الموضوع :
أول خريطة للتاريخ البشري في العالم: نصف الإيرانيين من أصول عربية والتونسيين من اصول أفريقية
ستار عزيز مجيد : بسم الله الرحمن الرحيم يتراود في الشارع بين الناس هناك منه زوجية 3600000 - 4600000 دينار وكل ...
الموضوع :
صرف منحة الـمتقاعدين على ثلاث دفعات للعسكريين والـمدنيين
فيسبوك