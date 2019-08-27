العراق المقاوم

ابراهيم السراج



الموقف العراقي لصفقة القرن سيئة الصيت والتى ولدت بأوامر أمريكية اسرائيلية وقابلها قبول عربي ذليل مهزوم فيما كان في الطرف الاخر الموقف العراقي الرافض لتلك الصفقة العار هو موقف تاريخي شامخ يفتخر به كل مواطن شريف مناهض لسياسة الكيان الصهيونى الغاصب . والحقيقة ان الموقف العراقي هذا إنما هو مكمل لمواقف العراق الرافضة لسياسة التطبيع مع هذا الكيان المجرم .وكان الجميع يتوقع ردة فعل أمريكية صهيونية خليجية تكون كنوع من أنواع (العقاب )للعراق حكومة وشعبا .وكان العدوان الصهيونى المجرم تحت مظلة مايسمى بالتحالف الدولى الذى تقوده الولايات المتحدة الأمريكية والذى سمح له وللاسف الشديد بالبقاء في عراقنا الحبيب خدمة للمصالح الأمريكية وخدمة للكيان الصهيونى الغاصب .الموقف العراق يحسب على انه استمرار لمواقف العراق الرافضة لسياسة التطبيع مع الكيان الصهيونى رغم الضغوطات الأمريكية والعربية التى تحاول بشتى الطرق ثنى العراق عن هذا الموقف التاريخي الشجاع المشرف.فيما تعانى الحكومات العربية المطيعة للسياسة الأمريكية من حالات الذل والمهانة..والحقيقة التى ربما لايفهمها البعض ان الموقف العراقي جاء نتيجة التلاحم والتكاتف المطلق بين القوات المسلحة والحشد الشعبي المجاهد وفصائل المقاومة المضحية وهو التلاحم قد عضد الموقف الرسمى للدولة العراقية واعطى صورة واضحة المعالم من أن سلاح المقاومة إنما هو لحماية حدود الوطن وللضرب بأيدى من حديد على كل من يريد الاقتراب من حدود الوطن . وان سلاح المقاومة لا يمكن أن يوجه بالخطأ وغير قابل للمساومة ولا يمكن أن يترك ارضا في ظل التهديدات المستمرة. لذلك أن العدوان الصهيونى على مناطق تواجد الحشد الشعبي في العراق كان متوقع أن يحدث في ظل الوجود الاجنبي غير القانوني في العراق عبر قواعده العسكرية في مختلف أنحاء العراق . وليس غريبا أن تكون الحكومات العربية الذليلة مؤيدة وداعمة لهذا العدوان الصهيونى على العراق وهى التى كانت ولازالت داعمة وممولة للجماعات الارهابية المجرمة . حيث لازالت تلك الدول تشعر بالخزى والعار والذل عندما ترى الموقف العراقي المجاهد الرافض لتلك الصفقة العار. ومن هنا لابد من التذكير باهمية حماية فصائل المقاومة والحشد الشعبي المجاهد والتركيز على دورهما الحيوي والشجاع في تعضيد هيبة الدولة وفي التصدي للعدوان الصهيونى والامريكى وجنودهما من الجماعات الارهابية التكفيرية وان يصار إلى رفض حكومي لكل الأصوات النشاز التى لاتريد سوى عراق ضعيف مهزوز مسلوب الارادة يهرول طائعا صاغرا إلى القبول بسياسة التطبيع مع الكيان الصهيونى الغاصب.... ان الحرب مع داعش الارهابي قد اثبتت أن هيئة الحشد الشعبي المجاهد وفصائل المقاومة المضحية قد أعطت صورة واضحة وصريحة من أن الجميع قد عملا تحت مظلة القائد العام القوات المسلحة العراقية وبكل مصداقية وشجاعة ايمانا منها من النصر على داعش لايمكن أن يتحقق دون العمل بروح الفريق الواحد .وحتى نرفض كل محاولات التطبيع مع الكيان الصهيونى الغاصب يحتاج العراق إلى الحشد الشعبي وإلى فصائل المقاومة بكل مسمياتها ونحتاج إلى كل الخيرين من اجل موقف عراقي شجاع رافض لسياسة التطبيع مع الكيان الصهيونى الغاصب