المقالات

نذكر جاسم بن حمد بــ "قواد الشيوخ" !!


🖋ميثم العطواني

 

يبدو أن القيم قد أختلفت، وأختلت المعايير، وأصبحت المبادئ تباع وتشترى علناً في سوق أكثر خسة ودنائة من تلك التي كانت تمارس في سوق النخاسة لبيع الفتيات وعرضهن عاريات أمام الملئ، بعض دول الخليج زادت على تلك الممارسات بالكثير، حولت العدو التاريخي الى صديق حميم، وتحارب المقاوم بشتى العناوين لا لشيء سوى إرضاء أسيادهم أميركا و "وإسرائيل"، وما البحرين إلا أحد نماذج الدول السيئة التي تكن الشر للعراق دون أدنى سبب يذكر، وفي موقفها موقف العملاء والخونة رأت في توجيه الضربات للحشد الشعبي هو عبارة عن ضربات موجهة لإيران !!، وقال وزير خارجية البحرين خالد بن أحمد في تغريدة نشرها عبر موقع تويتر: "إيران هي من أعلنت الحرب علينا، بحراس ثورتها وحزبها اللبناني وحشدها الشعبي في العراق وذراعها الحوثي في اليمن و غيرهم . فلا يلام من يضربهم و يدمر أكداس عتادهم . انه دفاع عن النفس"، ولا نعلم عن أي دفاع عن النفس يتكلم هذا الزنديق، لولا الحشد الشعبي لإجتاح تنظيم داعش الإرهابي دياركم كما مخطط له من قبل أميركا و "إسرائيل"، ولسلمتم له نساءكم بإيديكم وباركتم له جهاد النكاح في حفل ترقصون به "الچوبي".

عندما يدافع وزير خارجية البحرين عن أميركا و "إسرائيل" بموقف العبد الذليل المطيع لسيده، ويتحدث عن البطولات التي لم تشهدها بلاده منذ تأسيسها، وبدلاً من ان ينسب الحشد الشعبي لإيران وما الى ذلك من تخرصات، عليه ان يتذكر موقف طائرة الإستطلاع المسيرة الأميركية العملاقة باهضة الثمن التي أسقطتها إيران ولم يجرؤ أسياده بأدنى رد مباشر أو غير مباشر !!، فلما اللف والدوران إذا !!، لماذا لا تعترفون أيها العربان أنكم أداة المشروع "الأميركي - الإسرائيلي"، يوجهونكم فيه كما يوجه الراعي النعاج.

أعلم يا سِمْسار الفاحِشة والبِغاء، إن حدود إيران ليست بالخفية، وهي من تدعوا للموجهة من منطلق القوة، فمن يخاف مواجهة إيران لا يتبجح ان لها أذرع ويوجه ضربات لها في محاولة لحفظ ماء وجهه، وأعلم أيضاً ان الحشد الشعبي الذي أذهل العالم بقوته ليس عاجزاً عن الرد، ولو أعطيت له الفرصة لأذاقك وأمثالك الجحيم، يا مَن تناسيتم ان في العراق رجالاً أرعبت صولاتهم المحتل الأميركي وكبدته خسائر فادحة على الرغم من تطور أسلحته ومعداته وإمكانياته، وهنا أذكرك يا بن أحمد بما قاله بحقكم الشاعر القطري الذي حكم بالسجن المؤبد:

 "دام ملوك العرب مثل الإناث، تسكن قصور العز والعالم بكوخ..

 والله لأعيش العمر من دون اكتراث، مدام لي راس من الطناخة طنوخ"،

 وحتى يختم قائلاً: "ما عاش في بلاد العرب إلّا قواد الشيوخ".

 

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
نذكر جاسم بن حمد بــ "قواد الشيوخ" !!
"أرفع ما بين الهلالين" !
لست ادري..!
إسرائيل والعراق..  قراءة سريعة في الحرب المحتملة  
المراة....وعاء...ام....فضاء.
الرد.. بات واجبا عينيا..!
هل انبئكم بالاخسرين اعمالاً في العراق؟!
مهنة صبغ الجثث !!
زفة العروس وأهل الخنادق والفنادق..!
السياسي الخائن كيف يؤتمن؟!
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1333.33
الجنيه المصري 72.15
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1694.92
دينار كويتي 4000
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 327.87
ريال سعودي 318.47
ليرة سورية 2.32
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.77
التعليقات
فاضل شنبه الزنكي : الله يحفظكم احنا عراقين خرجنا من العراق قبل الحرب العراقيه الإيرانيه وكنا في شركه النفط الوطنيه البصره ...
الموضوع :
وزارة المالية: استمرار استلام معاملات الفصل السياسي يومي السبت والجمعة
غسان نعمان يوسف : اعلان النتائج بتاريخ٢٠١٩/٨/٥ ولم تنشر الأسماء على الإنترنت ارجوا إعلامنا بالقبول أو الرفض ولكم جزيل الشكر ...
الموضوع :
شمول وجبات جديدة من السجناء السياسيين بالامتيازات خلال الاشهر المقبلة
وداد كاظم راضي الكعبي : السلام عليكم قدم زوجي طلبا اعاده للوظيفه او التقاعد بتاريخ٥ اغسطس ٢٠١٩. ولكوني ملتزمه بالعلاج من سرطان ...
الموضوع :
دائرة شؤون المواطنين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء تستقبل شكاوى المواطنين عبر موقعها الإلكتروني
حيدر حسن جواد كاظم الربيعي : اني مواطن عراقي عراقي عراقي متزوج وعندي ثلاثة أطفال تخرجت من كليه العلوم قسم الفيزياء الجامعة المستنصريه ...
الموضوع :
دائرة شؤون المواطنين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء تستقبل شكاوى المواطنين عبر موقعها الإلكتروني
احمد حياوي صالح محمد : الحصول على إجازة سوق ...
الموضوع :
المرور تدعو الى ادخال بيانات الراغبين بالحصول على اجازة السوق من خلال موقعها الالكتروني
بغداد : دعائنا للسيد عادل عبد المهدي بالتسديد لضرب هذه الاوكار وغيرها ممن تسببت للعراق بالتراجع ...
الموضوع :
اعتقال زعيم المخدرات والدعارة يثير جدلًا في العراق.. من هو حجي حمزة الشمري؟
حسين أسامة احمد جميل الحسيني : من الأخير الى سيادتكم اعرف بروحي مراح احصل على هذا الشي بس والله شگد الي غايه بيها ...
الموضوع :
جهاز المخابرات يشترط للتعيين فيه عدم الانتماء للاجهزة الامنية قبل 9 نيسان 2003.
كامل ابراهيم كاظم : السلام عليكم رجائن انقذونا حيث لاتوجد في محلتنا المذكوره اعلاه لاتجد اي كهرباء وطنيه لان محلتنا قرب ...
الموضوع :
قسم الشكاوى في كهرباء الرصافة يدعو المواطنين للاسهام في القضاء على الفساد الاداري
Karar Ahmed : ماهو اصل العراقين هل اصل العراقين من السومرين ام من الجزيره العربيه ...
الموضوع :
أول خريطة للتاريخ البشري في العالم: نصف الإيرانيين من أصول عربية والتونسيين من اصول أفريقية
ستار عزيز مجيد : بسم الله الرحمن الرحيم يتراود في الشارع بين الناس هناك منه زوجية 3600000 - 4600000 دينار وكل ...
الموضوع :
صرف منحة الـمتقاعدين على ثلاث دفعات للعسكريين والـمدنيين
فيسبوك