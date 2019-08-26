اسرائيل تعلن الحرب على دول المنطقة

باقر الزبيدي

شهدت "المسيب و داقوق و طقطق و تل عبطة" تحركات واعتداءات داعشية.

اسرائيل تحاول خلط الاوراق في عدوانها على دمشق وبيروت سبقتها اعتداءات سافرة على مخازن العتاد التابع للحشد الشعبي في معسكرات "الشهداء في آمرلي والصقر في بغداد وبلد في صلاح الدين" وكان آخر الاعتداءات اغتيال احد قادة الحشد الشعبي على طريق عكاشات-القائم بواسطة طائرة مسيرة.

استهدف العدوان الاسرائيلي امس الاحد الضاحية الجنوبية في بيروت وقبلها تم استهداف موقع جنوبي دمشق.

اقليمياً اسرائيل تسعى مجددا الى اعادة تأهيل التنظيمات الارهابية في سوريا بدعم امريكي وهناك محاولات لإضعاف القوى الامنية العراقية وفي مقدمتها فصائل الحشد الشعبي و العشائري لتنفيذ مخطط اشاعة الفوضى في عموم المنطقة بعد ان شهدت العمليات العسكرية والامنية "إرادة النصر 1,2,3" نجاحاً ملحوظاً حيث تم افشال المخططات الارهابية الرامية لتعكير اجواء الانتصارات المتحققة والقضاء على الحواضن و الخلايا النائمة.

حالياً تجري وبمشاركة "قيادة عمليات الجزيرة و الحشد العشائري و قيادة عمليات الانبار و الحشد الشعبي و بدعم واسناد من القوة الجوية وطيران الجيش العراقي" المرحلة الرابعة والتي تشمل تطهير "وادي حوران" للقضاء على مضافات الارهاب والتي تمهد للمرحلة المقبلة للإرهاب القادم من محور وبؤر الشر.

نطالب الحكومة والبرلمان العمل على إيقاف العدوان "الاسرائيلي" الذي يستبيح اجوائنا!!

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