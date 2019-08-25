اطلقو كلاب الصيد..

ا.د.ضياء واجد المهندس

عندما اتصل بي احد العراقيين من واشنطن، من المحسوبين على المعارضة، طالبا مني ان اكون معهم في الاعداد لتغيير الحكومة، لأنهم بدأوا الحديث مع بعض اعضاء مجلس الكونكرس الأمريكي وموظفي الخارجية، قلت ل : لا تغيير بالحكومة، لان البرلمان منتخب حتى وان شابه التزوير، والحكومة ناتج توافقات، فان كان هناك تغيير، فيجب ان يكون على الحكومة ومن بوابة مجلس النواب .ان التغيير يبدا من بغداد وليس من واشنطن.

الغريب، ان احد الاخوان المعارضين في جينيف، طلب ان اكون معهم في محاولة تغيير الحكومة ..واستطرد ان الفرصة مؤاتية مادمت المرجعية تريد تغيير الحكومة..قلت : السيد محمد رضا السيستاني، هو عراب ترشيح و تنصيب السيد عادل عبد المهدي، وان انتقاد المرجعية له لا يعني شروعها بتغييره، لو منحتنا المرجعية المباركة لتغيير السيد عادل عبد المهدي لغيرناه في بضعة ايام ،لان الامر الحقيقي، اذا اختارتنا المرجعية، سنكون الحكومة وإلا سنقلبها بالشارع .

تشير التسريبات من البيت الابيض، ان الرئيس الامريكي ترامب، قبل شهرين، قد اصدر الى البنتاغون و CIA، امر (اطلقوا كلاب الصيد )، وهذا التعبير، يستخدمه الامريكان لدعم الاسرائيليين في تحركهم ضد العرب .استخدم التعبير الرئيس الامريكي الاسبق جونسون في ١٩٦٧، لتقوم اسرائيل بحرب الايام الستة في ٥ حزيران، الذي ابتلعت اسرائيل اربع اضعاف حجمها من ٤ دول عربية بدعم امريكي.

الغريب، ان اسرائيل تصرح بضربها اهداف منتخبة في العراق في معسكرات امرلي والصقور بلد من بين ٣٨ هدف مرشح للضرب، بداعي ان هذه المعسكرات هي مخازن صواريخ ايرانية مودعة في مخازن الحشد الشعبي ...ولاسرائيل تقليد في اعلان عملياتها العسكرية، حيث اعلنت ضربها لمفاعل تموز في بداية الثمانينات ابان الحرب العراقية الايرانية، وقد تاخرت الحكومة العراقية وقتها في اتهام اسرائيل الى ١٢ ساعة بعد الضربة الى ان اعلن رئيس الوزراء (بيغن) عن النجاح الاسرائيلي في تدمير البرنامج النووي العراقي ..وقال في الكنيست الاسرائيلي: (لقد جعلنا دولتكم من المحيط الى الخليج، وليس من الفرات الى النيل).

للاسف، ان الحكومة العراقية، لم تتخذ الاجراءات الرسمية في التحرك الدولي باتجاه مجلس الامن الدولي، لإدانة العدوان الاسرائيلي وانتهاكه سيادة وحدود العراق..بالاضافة الى مفاتحة امريكا بخصوص دعمها اللوجستي المقدم للطائرات الاسرائيلية المسيرة، التي قامت بغارات افتراضية في اسرائيل في صحراء النقب قبل ٤ اشهر ، واجرت اختبار ميداني لاستهلاك الوقود في الطيران على قبرص....

بعد نكسة حزيران ١٩٦٧، اجاب وزير الدفاع الاسرائيلي (موشي ديان) على سؤال لـ BBC البريطانية حول سبب مجازفته في اعتماد نفس خطة الحرب الخاطفة الذي استخدمتها (اسرائيل وفرنسا وبريطانيا) على مصر عام ١٩٥٦..وهل كان يخشى العرب كشفه، قال: لم يخش كشفه،لان العرب لا يقرأون، وان قرأوا لا يتعظون.

عندما سألت احد الاخوة في امريكا، هناك اهداف مرشحة للضرب في جنوب العراق، لماذا لم ينفذها الاسرائيليون؟ قال: المناطق الجنوبية غير مستقرة، وساخطة وغاضبة على الحكومة، بسبب نقص الخدمات من ماء وكهرباء و جاري، ازدياد المعطلين والارامل والايتام، وان اي ضربة اسرائيلية ستوحدهم وتجعلهم مع الحكومة.

لقد جمعت اسرائيل ملاكات ضخمة من الشباب العرب في امريكا واوربا وفلسطين المحتلة،توازيا"مع تعاقدات بآلاف مع الشباب العراقي والناشطين في السفارة الامريكية، لمراقبة اتجاهات التواصل الاجتماعي، الا ان تحين ساعة البدء بالهجوم الالكتروني ....

بدأت امريكا بتوفير دعم مادي خلال الشهريين الماضيين لقوى المعارضة السورية، وترعى عبر وكلائها مفاوضات توحيد (جيش النصرة)، وفلول الدواعش وفتح الاسلام، لاستخدامهم ضد حكومة بشار الاسد، وورقة ضغط على العراق، ما يستدعي ان تقوم القوات العسكرية العراقية بتطهير المناطق الغربية من فلول داعش المتنقلة ومضافتها، والكشف عن الخلايا النائمة ومخازن اسلحتهم ومعامل تفخيخ وتصنيع وسائل التدمير.

# عراقيا، هناك تحركات للقوات الامريكية مع بعض الكتل السنية ,و الشخصيات السياسية من العاملين مع الحكومة، بتجنيد مجموعة من العناصر الذين ينتمون لتنظيم داعش الارهابي سابقاً في نينوى وصلاح الدين والانبار، وذلك لتشكيل صحوات عشائرية هدفها ضرب لحشد الشعبي في المناطق السنية، حيث جرت عدة لقاءات بين المسؤولين الأمريكان وشيوخ والشخصيات السياسية والأجتماعية الوجهاء الموالين لتنظيم داعش الأرهابي في أربيل في مقر القوات الأمريكية،حيث تم تسليم اسماء المجاميع مع مبالغ مالية لصرف رواتب شهرية من المعتمدين المرشحين للعناصر لأصدار أمر بهذا الخصوص حيث بلغ عدد المتدربين من العناصر الأرهابية ما يقارب ٣٥٠ عنصر حيث تم تدريبهم وتأهيلهم في قاعدة عين الأسد، ودهوك، لتوزيعهم على قواطع الانبار و الموصل وصلاح الدين،لأدارة هذا العمل وبأشراف القوات الأمريكية وأطلق عليه أسم ( اللواء الأحمر ) ...

تؤكد المعلومات الواردة أن القوة الأمريكية المسؤولة عن هذا الملف تتواجد غرب جزيرة الحضر ضمن الاحداثي KE 39643_59237

تتكون القوة من ٢٣ عجلة عسكرية و١٦ عجلة حمل تويوتا دفع رباعي،دبل قمارة، وبدون لوحات ويرفقها طيران مروحي هذه القوة هي التي قامت بنقل القادة من معسكرات التدريب ....

اللهم احفظ العراق واهله من شر المستعمرين و الطامعين و الظالمين..

اللهم ارحمنا واعف عنا، يا ارحم الراحمين .