المحامي... في ذكراه

السيد محمد الطالقاني

ان مهنة المحاماة من المهن المقدسة التي تعتبر ساندة للقضاء ومكملة له في تحقيق العدالة وتساعد الناس في الوصول الى الحق.

فالمحامي يتمتع بالاستقلالية التامة ، و يستطيع سلوك مختلف الطرق التي رسمها القانون له للوصول الى الحق واستعادته الى أصحابه ,وهو يدافع عن المظلوم حماية له من الظلم والغبن وبهذا يعتبر نصيرا للحق.

ان عراق الحرية اليوم بعد ان تخلص من كل انواع الظلم والدكتاتورية محتاج لوقوف اصحاب مهنة المحاماة في كشف زيف الفاسدين وفضح اصحاب الوجوه المتملقة والمتلونة من اجل بناء عراق خال من الظلم والتعسف .

اننا نامل خيرا ونحن نرى خيرة شبابنا وشاباتنا وهم قد تسلحوا بهذه المهنة ويقودون ثورة الحق ضد الباطل , ثورة المظلوم على الظالم.

فتحية تقدير واحترام لكل محامي ومحامية ونحن نعيش يومهم ونبارك لهم متمنين لهم الموفقية والسداد في صرختهم بوجه الباطل واحقاق الحق.

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