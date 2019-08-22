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نصركم الله علينا لسبب !!!

70 2019-08-22

زيد الحسن 


يحكى ان ابنة هولاكو زعيم التتار كانت تطوف في بغداد ، فرأت جمعاً من الناس يلتفون حول رجل ، فسألت عنه فقيل لها انه عالم من علماء المسلمين ، فأمرت باحضاره ، مثل بين يديها وسألته ؛ الستم مؤمنين بالله ؟ قال نعم قالت الا تزعمون بان الله يؤيد بنصره من يشاء قال نعم ، قالت الم ينصرنا الله عليكم قال نعم ، قالت الا يعني هذا اننا احب الى الله منكم قال ( كلا ) قالت وما السبب قال اتعرفين راعي الغنم قالت نعم ، قال يكون مع قطيعه مجموعة كلاب واجبها ملاحقة الاغنام حين تفر من القطيع ، وتبقى هذه الكلاب تلاحق الاغنام الضالة حتى تعود الى القطيع وتعود الى سلطان الراعي ، اذن انتم ايها التتار كلاب الله في ارض الله ، وطالما نحن المسلمين شاردين عن نهج الله وطاعته سيبقى الله يسلط علينا الكلاب حتى نعود الى رحاب الله .
من يستعرض تاريخ تأسيس الدولة الاموية يلاحظ الشبه الكبير مع ما يجري في العراق من سياسة متبعة ، لكن برداء اخر وعنوان اشد لؤماً واكثر خسة .
بعد استشهاد امير المؤمنين علي بن ابي طالب عليه السلام نودي بمعاوية خليفة للمسلمين ، واستولى معاوية على الحكم تحت ظل ظروف غير طبيعية ، حتى ان حكومته لم تستند على رضى الامة وانما فرضت عليها بقوة السلاح ، وقد اعترف معاوية بذلك حيث قال ؛ والله ما وليتها بمحبة علمتها منكم ، ولا مسرة بولايتي ولكن جالدتكم بسيفي هذا مجالدة ، وبهذا فقدت دولة معاوية ملامحها الدينية، رغم انه اسس الدولة تأسيس كامل مع جيش يقوم على القهر وسفك الدماء .
الشبه ان من يحكمون العراق الان قد استلموا زمام الامور تحت ظل ظروف غير طبيعية ودون اخذ رأي الشعب وموافقته ، هم اتوا تحت ظل عباءة امريكا ، خدعونا بالتدليس تارة ، وبالكلام المنمق تارة ، واليوم تحت سلاح احزابهم واجنحتهم الدموية ، حتى وصلوا لمبتغاهم وتشابهت حكومتهم مع حكومة معاوية واصبح الاسلام بالاسم فقط .
هيهات منا الذلة ؛ قالها الامام الحسين عليه السلام بعد ان علم انه لم يعد ينفع معهم نصح وارشاد وتوجيه ، وحصلت ثورته التي سطرت اروع الصور في محاربة الظلم والطغيان .
بعد ايام قلائل سنسمع الكثير ممن يردد هيهات منا الذلة ، فهل نعرف معناها او هل يحق لنا قولها ، بالطبع كلا فنحن خانعون تحت سياط الذل منذ ستة عشر عاماً ، افتقارنا لمقومات الحياة الطبيعية وسكوتنا عليهم ذل ما بعده ذل ، سرقتهم لاموال العراق ذل ، سفك دماء ابناءنا وصمتنا ذل ، نحن نرتع من ذلهم لنا صبح مساء وارتوينا حد الثمالة ،وهم انتصروا علينا لاننا اصبحنا خارج نهج الله ، وبعيدين عن الله البعد كله .

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