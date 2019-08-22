أي كنز أنتَ يا علي!

أمل الياسري



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(يا مَنْ دلع لسان الصباح بنطق تبلجه، وسرَّح قطع الليل المظلم بغياهب تلجلجه، وأتقن صنع الفلك الدوار في مقادير تبرجه، وشعشع ضياء الشمس بنور تأججه، صل اللهم على الدليل اليك في الليل الأليل، والماسك من أسبابك بحبل الشرف الأطول، والناصع الحسب في ذروة الكاهل الأعبل، والثابت القدم على زحاليفها في الزمن الأول) لله دركَ يا أمير المؤمنين! سلام على الدوحة الهاشمية، المثمرة بالنبوة، المونقة بالإمامة! أية أجواء يعيشها المؤمن في رحاب دعاء الصباح حيث تنفس؟ وأي يوم سيكون وهو يدعو بكلمات علي (عليه السلام)؟ لكي يفتح البارئ عز وجل له مصاريع الصباح، ومفاتيح الرحمة والفلاح، وأي نبع سيشرب منه ليقف على جنان ينابيع الخشوع؟ ويهابه من آماقي زفرات الدموع؟ كلمات لا يفقهها إلا الراسخون في العلم، قمة فوق القمم نفسها، علّمها لأصحابه الخُلص، ومَنْ سواه علي (عليه السلام) يعرف كنهها؟ كُميل، والسمات، والمشلول، ويستشير، والعشرات، ومكارم الأخلاق، والتوسل، والملهوف، كلها أدعية مأثورة للإمام علي (عليه السلام)، ولو عرف الناس ثواب هذه الأدعية وأثرها على حياتهم؛ لما تركوا قراءتها أبداً، ثم إن أمير البلاغة والفصاحة هو مَنْ يمنح الألقاب، ولا ينتظر لقباً من أحد؛ فسبحانه وتعالى يقول:"وإنه لدينا لعلي حكيم" فرجل كل العصور هو مَنْ تدحرج رأس الصنم الأكبر تحت قدميه، إنه رمز العدالة الإنسانية. السياسة عند علي (عليه السلام)، أفعال تترجم على أرض الواقع، عن طريق تقديم الخدمات والرفاهية للناس، وإيثاره كان أساس عمله السياسي النزيه وديمقراطيته شاعت بقبول التنوع، ومنح المساحة الكافية للإختلاف بالرأي، وشيوع مبادئ التسامح، والتعايش، والاحترام، فكان بحاراً ماهراً، لينجو بسفينة أمة رسوله محمد (صلواته تعالى عليه وعلى آله) نحو بر الامان، لأن ثوابت الإسلام اعظم من متغيرات السياسة! أي خادم أنت؟ وأي قائد كنتَ؟! الإمام علي (عليه السلام) كان ثائراً ومعلماً، لأنه يتحرك مع المجتمع وفي خدمته لا مع السلطة، وسيرته مع المظلومين والمضطهدين، تعد ثورة في المعنى الرسالي والإنساني العظيم، لنصرة المظلوم والدفاع عن الأمة، والإنتصار للمصلحة العامة، إنه السقف الذي عاشت تحت ظله الأمة الإسلامية عادلة، وآمنة، ومستقرة، إنه المنهج الثابت في إقران القول بالفعل، فما أحوجنا اليوم لوجودك بيننا يا صوت الأيتام، ودمعة الثكالى، ونبوءة الفقراء!