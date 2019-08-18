المقالات

لماذا نحتفي بيوم الغدير؟!


فراس الجوراني

 

يوم الغدير هو هو أحد المناسبات والأعياد الكبرى التي يحتفل بها العالم الإسلامي وخصوصا الشيعة الامامية من كل سنة والتي تصادف يوم ١٨ ذو الحجة، هذا المناسبة الكبرى التي نصب فيها الرسول الاعظم محمد صلى الله عليه واله وسلم علي بن أبي طالب عليه السلام ولي وخليفة للمسلمين وهو أمر إلهي بلغ به الرسول.

هذا اليوم شهده المسلمين انذاك وتقول الرواية عندما رفع الرسول يد علي وقال هذا وليكم من بعدي حتى بان بياض ابطي الرسول والخطبة معروفه ومشهودة في جميع كتب التاريخ ويشهد لها القاصي والداني ،ويشهدون ايضا كل المسلمين بحكمة علي علية السلام وشجاعته وفقهه.

وكما تعلمون ان الرسول الأعظم صلى الله علية واله عندما رشح علي لخلافته فإنه اعتمد على تلك الصفات والجدارة والكرامة الإلهية لما يتمتع بها ابن عمه وزوج ابنته وكان هذا الترشيح بتكليف من الله وكما يقول الله في محكم كتابه الكريم (انما يريد الله ان يذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا).

هؤلاء هم ال بيت النبوة ومعدن الرسالة ومهبط الوحي هم من اختارهم الله ليكونوا هم أئمة الأرض وهم الوارثون ،علي مدى التاريخ حاول الكثيرين طمس تلك الحقائق الإلهية وانتزاع تلك التكاليف والكرامة وانتسابها ال غيرهم ممن لم ولن تكون لهم مع الرسول اي نشاط قيد أنملة ولكن إبى الله ان يطفئ نورهم لأنهم نور الله ورحمته في الأرض حقائق كبيرة لازالت تشع كنور الشمس وكرامات نشهدها إلى يومنا هذا وأعياد كبيرة جديرة بالذكر والاحتفال كعيد الغدير الذي طالما نحتفل بيه من كل سنة وهو أمر وتكليف من العلي القدير

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
المقاومة من سمات الإنسان الحر...
لماذا نحتفي بيوم الغدير؟!
عندما يصبح الساسة العراقيين أذناب لأمريكا وعربان الخليج
بذور في أرض خصبة..!
غدير خم؛ البداية والنهاية ..!
صورة شهيد ..!
والقادم امر واشد..!
حسرة ولوعة..!
خطأ عبد المهدي الذي لا يقال ...
دراما السياسة ..فن الكوكا
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1315.79
الجنيه المصري 71.99
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1694.92
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 327.87
ريال سعودي 318.47
ليرة سورية 2.32
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.76
التعليقات
فاضل شنبه الزنكي : الله يحفظكم احنا عراقين خرجنا من العراق قبل الحرب العراقيه الإيرانيه وكنا في شركه النفط الوطنيه البصره ...
الموضوع :
وزارة المالية: استمرار استلام معاملات الفصل السياسي يومي السبت والجمعة
غسان نعمان يوسف : اعلان النتائج بتاريخ٢٠١٩/٨/٥ ولم تنشر الأسماء على الإنترنت ارجوا إعلامنا بالقبول أو الرفض ولكم جزيل الشكر ...
الموضوع :
شمول وجبات جديدة من السجناء السياسيين بالامتيازات خلال الاشهر المقبلة
وداد كاظم راضي الكعبي : السلام عليكم قدم زوجي طلبا اعاده للوظيفه او التقاعد بتاريخ٥ اغسطس ٢٠١٩. ولكوني ملتزمه بالعلاج من سرطان ...
الموضوع :
دائرة شؤون المواطنين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء تستقبل شكاوى المواطنين عبر موقعها الإلكتروني
حيدر حسن جواد كاظم الربيعي : اني مواطن عراقي عراقي عراقي متزوج وعندي ثلاثة أطفال تخرجت من كليه العلوم قسم الفيزياء الجامعة المستنصريه ...
الموضوع :
دائرة شؤون المواطنين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء تستقبل شكاوى المواطنين عبر موقعها الإلكتروني
احمد حياوي صالح محمد : الحصول على إجازة سوق ...
الموضوع :
المرور تدعو الى ادخال بيانات الراغبين بالحصول على اجازة السوق من خلال موقعها الالكتروني
بغداد : دعائنا للسيد عادل عبد المهدي بالتسديد لضرب هذه الاوكار وغيرها ممن تسببت للعراق بالتراجع ...
الموضوع :
اعتقال زعيم المخدرات والدعارة يثير جدلًا في العراق.. من هو حجي حمزة الشمري؟
حسين أسامة احمد جميل الحسيني : من الأخير الى سيادتكم اعرف بروحي مراح احصل على هذا الشي بس والله شگد الي غايه بيها ...
الموضوع :
جهاز المخابرات يشترط للتعيين فيه عدم الانتماء للاجهزة الامنية قبل 9 نيسان 2003.
كامل ابراهيم كاظم : السلام عليكم رجائن انقذونا حيث لاتوجد في محلتنا المذكوره اعلاه لاتجد اي كهرباء وطنيه لان محلتنا قرب ...
الموضوع :
قسم الشكاوى في كهرباء الرصافة يدعو المواطنين للاسهام في القضاء على الفساد الاداري
Karar Ahmed : ماهو اصل العراقين هل اصل العراقين من السومرين ام من الجزيره العربيه ...
الموضوع :
أول خريطة للتاريخ البشري في العالم: نصف الإيرانيين من أصول عربية والتونسيين من اصول أفريقية
ستار عزيز مجيد : بسم الله الرحمن الرحيم يتراود في الشارع بين الناس هناك منه زوجية 3600000 - 4600000 دينار وكل ...
الموضوع :
صرف منحة الـمتقاعدين على ثلاث دفعات للعسكريين والـمدنيين
فيسبوك