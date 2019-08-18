المقالات

بذور في أرض خصبة..!


فراس الجوراني

 

كل لبيب وحليم له ايدولوجيا في اي مشروع مقبل عليه وعلى كل المستويات في كل جوانب الحياة السياسيه والاجتماعية والمهنية،وحتى على ابسط المهن والحرف،

وهنا نرى الفلاح في طريقة تعامله مع الأرض التي يراد زرعها وكسب ثمارها ، يجب أن يهيئ أرضية جيدة وخصبه لتلك البذور حتى يكون نتاج زراعته ثمرة طيبة وصالحه خالية من الشوائب

سياسيا نحتاج إلى تلك الأرض الخصبة والتي ،ولن يأتي ذلك الا بوضع سياسة أيديولوجيا محكمة ومرسومة، من خلالها تستطيع أن تترجم كل افكارك ومشاريعك على أرض الواقع حتى يكون النهوض بهذا الأفكار ذو قوام يسير مع العقل يدر بنتائج تخدم الناس وترتقي بهم الى أحسن الأحوال في كل زمان ومكان ،

كثير من الدول المهينة والمتعجرفة حاولت بكل الشيطانيه ان تجعل من بعض الدول أرض خصبة ونجحت بذلك وباحترافية ،واتخذت منها أرضية لتنفيذ مأربها ومخططاتها وهذا ما شهدناه في أكثر الدول العربية المستضعفه التي استغلتها سياسية (الاتاوات والشقاوات ) من قبل امريكا وحلفائها ،

امريكا حاولت ان تجعل من الجمهورية الإسلامية الايرانية أرض خصبة لكنها فوجئت بسماد كيماوي في وجهها وجعلها تتخبط سياسيا ولا تعرف أين تزرع بذورها، بذور التفرقة والاستعمار الهمجي، الذي تمارسه على كل العالم وباءت بالفشل ،ونراها اليوم تضع بين فترة وأخرى وسيناريو جديد تحاول وتحاول ككلب حرق ذيله .

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
المقاومة من سمات الإنسان الحر...
لماذا نحتفي بيوم الغدير؟!
عندما يصبح الساسة العراقيين أذناب لأمريكا وعربان الخليج
بذور في أرض خصبة..!
غدير خم؛ البداية والنهاية ..!
صورة شهيد ..!
والقادم امر واشد..!
حسرة ولوعة..!
خطأ عبد المهدي الذي لا يقال ...
دراما السياسة ..فن الكوكا
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1315.79
الجنيه المصري 71.99
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1694.92
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 327.87
ريال سعودي 318.47
ليرة سورية 2.32
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.76
التعليقات
فاضل شنبه الزنكي : الله يحفظكم احنا عراقين خرجنا من العراق قبل الحرب العراقيه الإيرانيه وكنا في شركه النفط الوطنيه البصره ...
الموضوع :
وزارة المالية: استمرار استلام معاملات الفصل السياسي يومي السبت والجمعة
غسان نعمان يوسف : اعلان النتائج بتاريخ٢٠١٩/٨/٥ ولم تنشر الأسماء على الإنترنت ارجوا إعلامنا بالقبول أو الرفض ولكم جزيل الشكر ...
الموضوع :
شمول وجبات جديدة من السجناء السياسيين بالامتيازات خلال الاشهر المقبلة
وداد كاظم راضي الكعبي : السلام عليكم قدم زوجي طلبا اعاده للوظيفه او التقاعد بتاريخ٥ اغسطس ٢٠١٩. ولكوني ملتزمه بالعلاج من سرطان ...
الموضوع :
دائرة شؤون المواطنين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء تستقبل شكاوى المواطنين عبر موقعها الإلكتروني
حيدر حسن جواد كاظم الربيعي : اني مواطن عراقي عراقي عراقي متزوج وعندي ثلاثة أطفال تخرجت من كليه العلوم قسم الفيزياء الجامعة المستنصريه ...
الموضوع :
دائرة شؤون المواطنين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء تستقبل شكاوى المواطنين عبر موقعها الإلكتروني
احمد حياوي صالح محمد : الحصول على إجازة سوق ...
الموضوع :
المرور تدعو الى ادخال بيانات الراغبين بالحصول على اجازة السوق من خلال موقعها الالكتروني
بغداد : دعائنا للسيد عادل عبد المهدي بالتسديد لضرب هذه الاوكار وغيرها ممن تسببت للعراق بالتراجع ...
الموضوع :
اعتقال زعيم المخدرات والدعارة يثير جدلًا في العراق.. من هو حجي حمزة الشمري؟
حسين أسامة احمد جميل الحسيني : من الأخير الى سيادتكم اعرف بروحي مراح احصل على هذا الشي بس والله شگد الي غايه بيها ...
الموضوع :
جهاز المخابرات يشترط للتعيين فيه عدم الانتماء للاجهزة الامنية قبل 9 نيسان 2003.
كامل ابراهيم كاظم : السلام عليكم رجائن انقذونا حيث لاتوجد في محلتنا المذكوره اعلاه لاتجد اي كهرباء وطنيه لان محلتنا قرب ...
الموضوع :
قسم الشكاوى في كهرباء الرصافة يدعو المواطنين للاسهام في القضاء على الفساد الاداري
Karar Ahmed : ماهو اصل العراقين هل اصل العراقين من السومرين ام من الجزيره العربيه ...
الموضوع :
أول خريطة للتاريخ البشري في العالم: نصف الإيرانيين من أصول عربية والتونسيين من اصول أفريقية
ستار عزيز مجيد : بسم الله الرحمن الرحيم يتراود في الشارع بين الناس هناك منه زوجية 3600000 - 4600000 دينار وكل ...
الموضوع :
صرف منحة الـمتقاعدين على ثلاث دفعات للعسكريين والـمدنيين
فيسبوك