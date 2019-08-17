بين حانة..و..مانة..ضاعت الچايخانة..!

ا.د.ضياء واجد المهندس

جائني احد الشيوخ، وهو من المهتمين بكواليس العملية السياسية، يسألني عن فرص بقاء رئيس مجلس الوزراء في فترته المتبقية..قال الشيخ : حدثت طريفة وانه چايك:

شفت ابو عبيس (رجل من اهل الله)، و گلتله: اشلونك؟

گال: اشلوني، متبهذل، حالي حال اللي انفقد زوجهه بالحرب...

گتله: بلله شنو هاي اللي انفقد زوجها شبيها ؟

گال: الزوجها مفقود،ل ا هي ارملة، ولا هي مطلقة، ولا تگدر تروح لاهلها، ولا مرتاحه مع عيالها، لا تگدر تتزوج اخو زوجها ولا صاحبه، ولا تباوع على جيرانه، ولا على غيره، ولا تگدر أتحب واحد، ولا تصادق عرف، لا تگدر تتونس، ولا تگدر تنفس عن روحها، وظاله محيرة، وحايرة بنص الدرب محتارة، وكاتلها الضيم وشابعة قهر..

حقيقة آني عجبني الوصف وبيني وبين روحي گلت هسة رايح لدكتور ضياء يغططني بالشط، واطلع ناشف وريگي يابس، شو السالفة حلها عبيس. هسه احنه حالنه حال المفقود زوجها، لا نگدر نبطل عن ذوله نخاف من ذولاك. ولا نگدر انروح الذولاك ونعوف ذوله. ولا ذوله راهمين ويه ذولاك. ولا ذولاك يرضون على ذوله. ولا ذوله بيهم حظ ويطكون ويخلصونه من ذولاك..ولا احنه بينه حظ ونخلص ارواحنه من ذوله ومن ذولاك. وصايرة رطينة وما الها غير الله اشلون تاليها يا عبيس مندري ؟! لازم يجي رئيس الوزراء بدل عادل عبد المهدي مدعوم من ذوله، ورئيس البرلمان مدعوم من ذولاك، واحنه راح أنظل مدمغة الذوله وهذولاك! لو الگ راي يادكتور..

قلت له مازحا: هسه يطلع ذولاگ متفقين و يه ذوله، ويجبون واحد من ذولينا..

قلت للشيخ : في العهد العثماني، مسلم يدعى(ابو رمانة)، اشترى مقهى(چايخانة) من عائلة يهودية، مكونة من اختين(حانة) و(مانة)، رفضت كل منهما المكاتبة معه، وبعد ان اعطى المال ل (مانة)، اشتكت (حانة) بعد سنة بداعي ان المقهى لها، وقرر القاضي ان ياخذ الفلوس من(مانة)، ويضيف زيادة بسعر جديد من(ابو رمانة) ويعطيها لـ (حانة).بعد سنة اشتكت (مانة) عند (الحاكم دار)، مستأنفة وطالبة مبلغ المقهى بسعرها وقتئذ، وقرر (الحاكم دار) ان يدفع(ابو رمانة) الى(مانة) من جديد بسعر تقدير وقتها مبلغ المقهى، وان يدفع ضرر سحب المال. بعد ان دفع ابو رمانة المال الى(مانة) بعد دعوى طالت اكثر من سنة على(حانة) لاستراجاع مبلغ المقهى، اشتكت (حانة) عند الوالي،مميزة الدعوى ومطالبة بحق المقهى بتقدير وقتها وتعويضها بضرر تشاكيها...عندما استدعى الوالي(ابو رمانة) ليدلي بشهادته، قال(ابو رمانة):

يا مولانه، فلوس (ابو رمانة) و (الچايخانة) ضاعت بين (حانة) و( مانة)...يا شيخ: بلدنا صار مثل(جايخانة) ابو رمانة، الذي ضاعت فلوسه بين (حانة) و (مانة) وبشهادة (مولانه)..