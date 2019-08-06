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الحل في استقالة وزير ام في شعب يستفيق ؟؟

74 2019-08-06

زيد الحسن

 

ادى اليمين الدستوري أعضاء مجلس النواب أمام أنظار الشعب العراقي بصوت واحد ( نقسم بالله ) ، كانت لحظات حاسمة اعتقدنا فيها ان القسم بالله العظيم ملزم لمن انتخبناهم وأخرجناهم من ضمائرنا التي افرزت النية الحسنة بهؤلاء ، رغم الظروف القاسية التي كنا نمر بها ومن تحديات الإرهاب والارهابين وسياراتهم المفخخة ، منحناهم الثقة كاملة ولم نشك بيمينهم ولم نشك ان يكونوا غير متفانين ومخلصين لهذا البلد والى مصالح شعبه لانهم اشهدوا الله على يمينهم ( الغموس ) .

حكومة السيد عادل عبد المهدي ينظر لها الشعب على انها آخر الحكومات التي أنتجتها صناديق الانتخابات وهي حكومة المرحلة الحرجة بعد ان دقت أجراس الانهيار للعملية السياسية برمتها ،خدعتنا الأحزاب في هذه اللحظات حيث أعلنت أنها تؤيد الحكومة الجديدة وستقضي على آفة المحاصصة وأنها متنازلة عن حصصها وستكون حكومة قوية قادرة على إعادة هيكلة البلد والفرار من المحسوبية الحزبية والتخندق الطائفي والقومي ، وإذا بهذه الأحزاب من خلف الكواليس تكشر عن أنيابها وتقضم المناصب وتفترس الوزارات افتراس الذئاب الجائعة ، لتجعل الفشل يصرخ ها انأ ذا ، ويعاد سيناريو الخيبة من جديد بحلته النتنة القديمة ذات الفساد الإداري الكبير لكن هذه المرة اشد ضراوة من سابقاته .

بربكم أيها الساسة لم لا تعلنوها صراحة ان المراد للعراق هو الإفلاس من كل شيء إفلاس أخلاقي وإفلاس حضاري وإفلاس مادي ، انتم تنفذون المخططات الموضوعة امامكم من قبل أسيادكم فلم هذا اللف والدوران ولم هذا الادعاء بالوطنية وحب الناس .

شمال العراق ؛ من يقول شمال العراق يبتسم الآن ببسمة كبيرة فلم يعد هذا الاسم حقيقي بل هو اقليم كردستان او دولة الكرد الفتية ، الدولة التي تريد العيش والحياة الكريمة ، وما زالت الأحزاب السياسية تريد جرها الى الحروب والفتن وتريد لها الحرب الأهلية ، دعوها وشأنها ، اتركوها تبني نفسها بنفسها امنحوها الاستقلال ولا تجعلوها تستغل البصرة الفيحاء وتمتص دمائها ، نعم فأنتم لا رؤية واضحة لديكم ولا تعرفون الكيل الا بمكيالين .

الشعب قد دفع اثمان باهضة لانجاح عمليتكم السياسية الفاشلة وعانى الامرين ،عليكم التفكير بجدية بهذه التضحيات الجسام وبهذه الدماء التي اريقت لا لشيء الا بسبب اطماعكم ، اليوم انتم في مأزق حقيقي فلقد انكشف الغطاء و بانت الحقيقة و اتضحت الصورة بأن الحكومة هزيلة ضعيفة باردة الدم وتعاني من جراحات المحاصصة ولا حل الا بقتل اطماعكم وترك فسادكم وترك العراق والاستقالة الجماعية لاحزابكم كلها ، قبل ان يستيقظ الشعب ويكون ما لا تحمد عقباه .

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