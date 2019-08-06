المقالات

تائهون .. و ..صامتون ..

68 2019-08-06

ا.د.ضياء واجد المهندس

 

قبل ٤ سنوات ، قام زملائنا بمسح لكل مدارس العراق ماعدا اقليم كردستان ، و اعتمدنا في المسح، على اخواننا و اصدقائنا في وزارة التربية و مديرياتها وعلى نقابة المعلمين و نقيبها صديقنا الطيب عباس السوداني ، و كانت النتائج صادمة بالنسبة لي على الاقل فقد تبين اننا بحاجة الى اكثر من ١٢٥٠٠ مدرسة لحد سنة ٢٠٢٠ وان ٧٥٠٠ مدرسة يجب ان تدخل الخدمة سنة ٢٠١٦ ..و بالرغم من محاولة الاخوة في مجلس الخبراء العراقي التوخي الدقة  في دراستهم ، الا ان منظمة حقوق الانسان الدولية Human Wrights Watch  HRW في تقريرها السنوي في ٢٠١٦

قدرت حاجة العراق الى عدد مدارس ١١٠٠٠ مدرسة ..والغريب ان ازدياد عدد المحاضرين بالمجان كان يزداد بالالوف ،وان اتجاه وزارة التربية على انشاء المدارس الكرفانيةو الذي يقترب من ١٠٠٠ كرفان  في اطراف المدن والريف و مخيمات النزوح قد جعل وضع التعليم الابتدائي والمتوسط في وضع كارثي، خاصة وان اكثر من ١٥٠ مدرسة طينية ( جمالي و صريفة ) لازالت في الخدمة .. وقد اظهر المسح ارقام و حقائق صادمة لم يهتم لها المعنيون ، من حيث عدم توفر البنى التحتية ، فاكثر من ٤٥٦٠ مدرسة تعاني عدم توفر الماء و مشاكل في الكهرباء و الصرف الصحي و هناك اكثر من ١٣٨٩ مدرسة متضررة معظمها ايل للسقوط وان اكثر من ٣٩٨٦ مدرسة بلا مرافق صحية ، وان معظم المدارس تعاني نق في المستلزمات و التجهيزات المتعلقة بالرحلات والسبورات، ...منذ ٢٠٠٣ ولحد الان ، كانت و مازالت وزارة التربية وزارة استثمارية للسراق الفاسدين الذين يبددون اموال مستقبل العراق و خلاصها في تحويلها الى جيوبهم و خزائنهم حتى ان ترليونين دينار عراقي تم رصدهم لبناء المدارس منه ٣٠٠ مليار دينار لبناء ٣٥٠ مدرسة في بغداد ، دون ان نرى اثر ، حتى اصبحت المدارس الثلاثية اكثر من ١٢٧٦ مدرسة   و المدارس الثنائية اكثر من ٦٨٩٤٠ مدرسة .  .اما الملاكات التدريسية فانها بائسة الى درجة احد الاخوة المفتشين قال لي : ان المعلمين و المدرسين في مدارسنا لو دخلو امتحان البكلوريا للسادس العلمي او الادبي ، فان اقل من ٢٠٪ منهم قد ينجح ، لان التدريس اصبح وظيفة وليست مهنة رسالية فيها الاعداد و المنافسة ، والذي يتطلب التعليم و التدريب والاعداد المستمر كل سنة ..عندما سالت خبيرة دولية في التعليم الاولي عن ان الطالب الاول في العراق  من ريف الناصرية (مناصفة مع طالب من بغداد من زيونة ) يقطع ٢٥ كم ذهاباو ايابا" يوميا ، و بمستوى اقتصادي لعائلته يصل لحد الكفاف ، ومن عائلة لا تملك اي مستوى من التعليم ،قالت لي : انه التحدي ، انها ارادة تغيير و ضعه الاقتصادي و الاجتماعي ، اطر نفسه بالنجاح و الحصول على معدل يؤهله للمجموعة الطبية ، و امتلك ارادة الفلاح و صبره في الاستمرار على تحقيق الهدف ، رغم صعوبة الطريق والاجواء ..قالت عبارة في البدء لم استوعبها وهي ( التحفيز الذاتي للانقاذ) و تعني ان الطالب وضع نفسه في وضع الكارثة ، و لم ينتظر مساعدة الاخرين ( المدرسيين الخصوصيين و معاهد التقوية ) ، او ينتظر دعم خارجي ( الحكومة او المحافظ في تقديم معونات مالية ) ، فقرر ان ينقذ نفسه بنفسه ...

لقد كانت بيئة الطالب ، بيئة ملائمة للاستمرار في التحدي وانقاذ نفسه ، فلم يكن محيطه فيه  المراكز التجارية والمولات والاسواق ، وليس هناك كافيهات او نوادي او مدن العاب و تسلية او سينمات او مسارح، و لم يكون متاح لديه الالعاب الالكترونية و التواصل الاجتماعي عن بعد  ....لقد اظهرت ضعف نسب النجاح التي لم تتجاوز ٣٠٪ في مجموعها مشكلة خطيرة  ، وان عدد الراسبين في التعليم الاولي تجاوز مليون و نصف طالب ،.منهم اكثر من ٩٢٠٠٠٠ طالب في المرحلة الابدائية ، واكثر من ٦٤٠٠٠٠ طالب في المرحلة الثانوية  الى ضعف اداء المؤوسسة التعليمية ، وهذه الاوضاع المأسوية للتعليم الاولي  تحتاج الى نهضة عبر تحسين وتطوير كفاءات  ملاكاتها التدريسية و التدريبية و الاشراف والادارة و اختيار قيادات ذاوات ذمة و اخلاق و وطنية ،جادة في اعادة التعليم الاولي و التربية في العراق مجده الذي دمرته قوى الفساد والظلم والظلام ...

اللهم نشكو ضعفنا، وقلة حيلتنا ،يارحم الراحمين ..انت مولانا ، انصرنا على القوم الفاسدين الظالمين .

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
تائهون .. و ..صامتون ..
ابن المحافظة
الفساد؛ حيثما تنقلب المفاهيم رأسا على عقب..!
انتحارٌ بإسم المقدس
سنرقص عند رأسك ياحسين ... ! فقلوبنا معك ومدنيتنا عليك ...!
إشاعات "إسرائيلية" تستهدف الشباب !!
الشهيد كنعان علوان التميمي (ابو ذر الحسن)
هل في العراق أحزاب ؟1
عن الدولة البوليسية والحكم الشمولي
من هو الشروگي؟
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1333.33
الجنيه المصري 71.63
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 325.73
ريال سعودي 316.46
ليرة سورية 2.3
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.74
التعليقات
كامل ابراهيم كاظم : السلام عليكم رجائن انقذونا حيث لاتوجد في محلتنا المذكوره اعلاه لاتجد اي كهرباء وطنيه لان محلتنا قرب ...
الموضوع :
قسم الشكاوى في كهرباء الرصافة يدعو المواطنين للاسهام في القضاء على الفساد الاداري
Karar Ahmed : ماهو اصل العراقين هل اصل العراقين من السومرين ام من الجزيره العربيه ...
الموضوع :
أول خريطة للتاريخ البشري في العالم: نصف الإيرانيين من أصول عربية والتونسيين من اصول أفريقية
ستار عزيز مجيد : بسم الله الرحمن الرحيم يتراود في الشارع بين الناس هناك منه زوجية 3600000 - 4600000 دينار وكل ...
الموضوع :
صرف منحة الـمتقاعدين على ثلاث دفعات للعسكريين والـمدنيين
الدكتور مقداد نافع اعبيدو الراوي : التعويضات في الانبار حيث تجري خلف الكواليس وحتى يستلم صاحب الدار المتظرره لابد دفع نسبة من المبلغ ...
الموضوع :
هيئة النزاهة تضع الخط الساخن للكشف عن حالات الفساد الاداري والمالي وشكاوى المواطنين
دكتور اياد جواد : ارجو التفضل بعدم الممانعة بنقل خدماتي الى وزارة التعليم العالي من وزارة التخطيط والتي انا موظف بمقر ...
الموضوع :
مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات
علاء صالح سلطان : السلام عليكم شكوى نحن لفيف من اصحاب المحلات التجارية والشقق السكنية واصحاب الحرف في شارع السعدون محلة ...
الموضوع :
دائرة شؤون المواطنين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء تستقبل شكاوى المواطنين عبر موقعها الإلكتروني
نزار : ليس صحيحا ما تقول . العراقي سومري اكدي متحول الى العروبة بعد الاحتلال العربي الاستيطاني للعراق .. ...
الموضوع :
من هم عرب العراق الحقيقيون
احمد علي كازم : اني المواطن ؟؟؟؟؟ من محافظة بابل لدينا شكوى تخص مؤسسة شهداء بابل بعد البحث والتدقيق لحصول مظالم ...
الموضوع :
دائرة شؤون المواطنين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء تستقبل شكاوى المواطنين عبر موقعها الإلكتروني
كاظم جواد كاظم الشمس : لي اخ سجين سياسي واني خريج معهد فني ومن مواليد 1964قدمت على الفصل السياسي ولكن رفضوا ذلك ...
الموضوع :
دائرة شؤون المواطنين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء تستقبل شكاوى المواطنين عبر موقعها الإلكتروني
Zaid : السلام عليكم...الكثير يتكلمون ويكتبون عن مسؤولية الطبيب تجاه المريض . لكن لم ار او اسمع عن العكس ...
الموضوع :
مسؤولية الطبيب القانونية تجاه المريض
فيسبوك