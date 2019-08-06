إشاعات "إسرائيلية" تستهدف الشباب !!

ميثم العطواني



تناقلت بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الإجتماعي اخبار عارية عن الصحة، مفادها فتح مسار دبلوماسي وسياسي بين العراق و "إسرائيل" !!، ويبدو ان جهاز "الموساد" يعمل هذه الأيام على نشر إشاعة، ان "إسرائيل" فتحت مؤخرا مسارات مع العراق من خلال عدة رسائل بعثت بها الى بغداد، وان هناك تقارب بين العراقيين و"الإسرائيليين" على مواقع التواصل الإجتماعي، ونقلا عن خبير الإشاعة في الكيان الصهيوني جاكي خوجي، أنه "تم إرسال رسائل إيجابية في هذا العام من خلال مراسلات رسمية باسم وزارة الخارجية تبث مشاعر ودية، ويظهر منها أن تل أبيب تسعى لإيجاد قناة تواصل مع الشعب العراقي، وقريبا مع قيادته"، في بث إشاعة من أجل الوصول الى تنفيذ مخطط تقوم بإدارته المخابرات "الإسرائيلية".

وهنا نذكر بمقولة إبراهام لينكولين: "تستطيع أن تخدع كل الناس بعض الوقت، أو بعض الناس كل الوقت، ولكنك لا تستطيع أن تخدع كل الناس كل الوقت"، حيث ان هذه الأنباء الكاذبة التي تمثلت بإشاعات مغرضة يراد بها التأثير على أفكار العراقيين لاسيما الشباب منهم، وهذا ما لا ينجح في بلد رضع أبناءه العداء لــ "إسرائيل" من المهد .

ما يمكن تأكيده إن سياسات بعض دول الخليج الفعلية ساهمت في تلبية متطلبات الكيان أو تواطأت معه، في وقت وظف فيه حكام الخليج كل خطابهم بشأن الصراع العربي مع "إسرائيل" من أجل احتكار السلطة الداخلية، والضحك على ذقون الشعب في مؤامرة دنيئة لكسب ود الكيان الصهيوني، إلا ان الحال في العراق يختلف تماما عن ما هو عليه في تلك الدول، حيث تعد قضية التعامل مع "إسرائيل" هي قضية عقائدية وليس كما يفهم البعض بإنها قضية سياسية، تتمثل بكيان غاصب نفذ مئات العمليات من القتل الجماعى التي استشهد فيها آلاف الفلسطينيين ، كما جرى اغتصاب الفتيات الصغار، الى جانب عمليات السلب والنهب وتفجير وتدمير قرى بأكملها.

اللافت ان مسؤولين "إسرائيليين" أكدوا في تصريحات لهم يوم أمس، تنفيذ الكيان الصهيوني لهجمات على العراق طالت فصائل تابعة لإيران، في إشارة واضحة لتشكيلات الحشد الشعبي الجزء من القوات الأمنية العراقية بموجب القانون العراقي، وهذا ما يتناقض وإشاعتهم التي يدعون فيها التقارب الى العراق !!.

ان رياح العراقيين تجري بما لا يشتهي العدو الصهيوني، والمخططات والمؤامرات لا تزيدان أصحاب المبادئ الثابتة إلا صلابة وتمسكا، وسيبقى الشعب يردد مقولة الصدر العظيم: "كلا .. كلا إسرائيل".