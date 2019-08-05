المقالات

والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها..!


عبد الحسين الظالمي

 

كانت الشعوب وما تزال تبحث عن احتاجاتها المتنوعة والمختلفة، ولا يمكن لشعب او فرد او مجموعة ان تكتفي تماما عما في يد الاخر ولذلك لجأ الانسان قديما الى تبادل الاشياء فيما بينهم وفق مقايس خاصة بكل زمان.

مع تطور الانسان وتنوع الحاجات وتعددها اضطر الانسان الى ان يضع لكل حاجة قيمة معينة وفق قيم ذلك الزمان ولصعوبة هذه الطريقة تطور التبادل الى التبادل وفق اثمن الموجودات التي يصعب الحصول عليها لتكون قيمة للحاجات فكتشف الفضة ثم الذهب.

هكذا وجود الانسان وسيلة لتبادل الحاجات وفق قيم متداولة من فضة وذهب ، ثم تطور الحاجة لذلك فسك الذهب والفضة كعملة متداولة بين الناس تعطي درهم ذهب لتاخذ مقابل حاجة اتفق على ان تكون قيمتها درهم بين البائع والمشتري وعلى ضوء العرض والطلب ثم تطور الحال الى ان سكت العملات وتنوعة بمختلف الاشكال والانواع وستحدثت مصارف وبنوك لحماية ومداولة هذه العملة .

العملة نقد اعتباري له علاقة بقيم الاشياء والحاجات وتداولها لسد حاجة الناس لذلك اصبح كنزها محرم وفق الاية القرانية الكريمة ( والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها ......في سبيل الله .... يوم تكوى بها جباههم ).

 مالذي جعل هذه الشدة في الاية لمن يكنز الذهب والفضة؟ . باعتبارهما عملة ذات قيمة لها علاقة بحركة الاقتصاد وتبادل الحاجات ، اذا الكنز يعرقل حركة السوق لان فقدان العملة من خلال كنزها وعدم تدويرها يودي الى ركود وغلاء فيمنع الناس من تبادل الحاجات الظرورية للحياة لذلك اسست المصارف والبنوك لتدوير واستثمار هذا النقد (العملة) وعدم كنزه سواء في البيوت او قاصات المصارف.

في نفس الوقت الذي حرم الاسلام الكنز وامر بالانفاق المعتدل كذلك حرم استغلال تدوير المال وفرض الربا الذي يجهد المحتاج وجعلة عرضة لابتزاز نتيجة حاجتة فتفرض عليه فائدة مشروطة يضطر للموافقة نتيجة الحاجة وقد عد الاسلام الربا من الكبائر فمثلما حرم الكنز حرم الربا ولا ستغلال ووقف الى جانب المدين المعسر وحتى لايكون دول بيد الحكام .

 

مهمة المصارف ...

هي المحافظة على قيمة العملة وضبط حركاتها بين العرض والطلب وتدويرها واستثمارها بالشكل الذي يحرك عجلة اقتصاد البلد ويحمية من ظاهرة الركود والتضخم باعتبار ان هذه العملة هي عملة وطنية لها علاقة بحياة كل الناس من يملكها بيده او من لا يملكها ، فمن الناس من يملك النقد ومنهم من يملك حاجة او يملك قوة او جهد او و سيلة ، لذلك العملة قد تكو ن اليوم بيدك وغدا بيدي ، من هنا جاءت المصارف والبنوك لتسهيل مهمة استثمار النقد وتسهيل التعامل به وتسهيل مهمة تداولة وفتح فرص لاستثمار الامثل له ولم تكن فكرة البنك او المصرف هي قاصة او مخزن لخزن المال .

فالدول الناجحة في هذا المجال هي من تخلق فرصة وتسهيلات لتداول حركة استثمار الناس للمال وزج الطاقات في ساحات الانتاج والعمل وهذا هو احد سبل دعم القطاع الخاص ليخفف العبىء عن الحكومة في مجال التوظيف والعمل.

 من هنا جاءت فكرة السلف او القروض وهي تعني اعطاء المال مقابل فائدة محدده او نسبة ( وهذا ايضا ربا ) .

الهدف من ذلك ليس الفائدة بمقدار ما هو تدوير واستثمار للمال وزجه في السوق بشكل يوازن الدورة الاقتصادية ويحافظ على التوازن بين النمو والركود والتضخم ، لذلك كتب المفكر الاسلامي الكبير الشهيد محمد باقر الصدر كتابة المشهور (البنك اللاربوي ) لحل هذه الاشكالية بين استثمار المال والفوائد المترتبة على ذلك وقد افرد المراجع ابواب لهذا الموضوع في رسالتهم العملية من اراد المزيد فل يراجع الكتاب اعلاه .

وقد حلت الجمهورية الاسلامية الايرانية وهي الرائدة في كثرة المصارف والبنوك ويكاد لا يخلو شارع من مصرف او بنك تخصصي حلت هذه المشكلة من خلال اعطاء هدية مناسبة لقيمة فائدة الايداع وفرضت نسبة فوائد لا تعطى على شكل نقد حتى تتخلص من قضية ( الجنسية في الفائدة من نفس المال ) .

 

المصارف العراقية .

رغم ان دستور العراق النافذ والذي نص على عدم سن اي قانون يتعارض مع الدين الاسلامي ويعد ذلك القانون باطل ومنقوض ، رغم هذا القيد الواضح والصريح ترتكب المصارف الحكومية مخالفة مهنية ومخالفة شرعية ومخالفة دستورية .

اما الدستورية فقد ورد ذكرها . واما المهنية فهي بهذه الفوائد الكبيرة تكبد المقترض نسبة خسارة محتملة وكبيرة وثانيا تؤدي الى العزوف عن الاقتراض او التهرب من التسديد المكلف نتيجة ارتفاع المبلغ من ٢٥ مليون الى ٣٨ مليون يعني بنسبة فائدة تصل الى اكثر ٤٥ بالمئة ومصرف الرافدين يسلك نفس السلوك فالقرض ٥ مليون يصبح ٧٥٠٠ مليون يعني بنسبة ٥٠٪؜ فاي مهنية هذه واي شرع يتبعون هولاء واي دستور يحكمهم

والغريب بالموضوع ان اي خدمات لا توجد في المصارف تليق بالمراجع ولا نرى مشروع استثماري معلقة عليه قطعة تشير الى بنك او مصرف حكومي يستثمر هنا ، هذة ثروه وطنية الكل شركاء فيها فاين الحكومة من هذا الاستبداد ؟ واذا كنا على خطا اما يوجب على الجهات ذات العلاقة توضيح ما خفية عنا .

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
هل في العراق أحزاب ؟1
عن الدولة البوليسية والحكم الشمولي
من هو الشروگي؟
والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها..!
"البشير شو".. برنامج المهزوميـــن الباحثين عن "تعويض نفسي".
ستار اكاديمي القناة...!
أموال يمكن فيها تعيين جيشاً من العاطلين عن العمل !!
مَتَنَاقَضَاتَ الَمَنَطَقَة وًّرَقَعَة الَشَطَرَنَجَ ..!
قلوبهم فارغة من محبة الله !!
مشكلة الدولة العميقة ـ  مفاهيم سياسية ـ  ١٠
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1333.33
الجنيه المصري 71.84
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 317.46
ليرة سورية 2.31
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.75
التعليقات
كامل ابراهيم كاظم : السلام عليكم رجائن انقذونا حيث لاتوجد في محلتنا المذكوره اعلاه لاتجد اي كهرباء وطنيه لان محلتنا قرب ...
الموضوع :
قسم الشكاوى في كهرباء الرصافة يدعو المواطنين للاسهام في القضاء على الفساد الاداري
Karar Ahmed : ماهو اصل العراقين هل اصل العراقين من السومرين ام من الجزيره العربيه ...
الموضوع :
أول خريطة للتاريخ البشري في العالم: نصف الإيرانيين من أصول عربية والتونسيين من اصول أفريقية
ستار عزيز مجيد : بسم الله الرحمن الرحيم يتراود في الشارع بين الناس هناك منه زوجية 3600000 - 4600000 دينار وكل ...
الموضوع :
صرف منحة الـمتقاعدين على ثلاث دفعات للعسكريين والـمدنيين
الدكتور مقداد نافع اعبيدو الراوي : التعويضات في الانبار حيث تجري خلف الكواليس وحتى يستلم صاحب الدار المتظرره لابد دفع نسبة من المبلغ ...
الموضوع :
هيئة النزاهة تضع الخط الساخن للكشف عن حالات الفساد الاداري والمالي وشكاوى المواطنين
دكتور اياد جواد : ارجو التفضل بعدم الممانعة بنقل خدماتي الى وزارة التعليم العالي من وزارة التخطيط والتي انا موظف بمقر ...
الموضوع :
مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات
علاء صالح سلطان : السلام عليكم شكوى نحن لفيف من اصحاب المحلات التجارية والشقق السكنية واصحاب الحرف في شارع السعدون محلة ...
الموضوع :
دائرة شؤون المواطنين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء تستقبل شكاوى المواطنين عبر موقعها الإلكتروني
نزار : ليس صحيحا ما تقول . العراقي سومري اكدي متحول الى العروبة بعد الاحتلال العربي الاستيطاني للعراق .. ...
الموضوع :
من هم عرب العراق الحقيقيون
احمد علي كازم : اني المواطن ؟؟؟؟؟ من محافظة بابل لدينا شكوى تخص مؤسسة شهداء بابل بعد البحث والتدقيق لحصول مظالم ...
الموضوع :
دائرة شؤون المواطنين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء تستقبل شكاوى المواطنين عبر موقعها الإلكتروني
كاظم جواد كاظم الشمس : لي اخ سجين سياسي واني خريج معهد فني ومن مواليد 1964قدمت على الفصل السياسي ولكن رفضوا ذلك ...
الموضوع :
دائرة شؤون المواطنين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء تستقبل شكاوى المواطنين عبر موقعها الإلكتروني
Zaid : السلام عليكم...الكثير يتكلمون ويكتبون عن مسؤولية الطبيب تجاه المريض . لكن لم ار او اسمع عن العكس ...
الموضوع :
مسؤولية الطبيب القانونية تجاه المريض
فيسبوك