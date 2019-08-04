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قلوبهم فارغة من محبة الله !!

70 2019-08-04

زيد الحسن

 

 

القداسة هي الابتعاد عن كل ماهو دنس ، وهي كلمة تعني بالعبرانية ( الفرز ) لهذا تنطبق الكلمة على كل ما يستعمل استعمالاً خصوصياً لانه طاهر ونقي ، وكل ماهو مرتبط بالله سبحانه وتعالى ومخصص لعبادته يعتبر مقدساً ، وحتى المناسبات لهذه العبادات مقدسة ايضاً .

كيف نصل الى القداسة ومتى نتخلى عنها ؟ ما حصل في ملعب كربلاء المقدسة جعل الشعب العراقي ينقسم الى قسمين بين رافض وبين موافق ومؤيد بشدة ، وقد تكلمت الاقلام و الالسن عن هذا الموضوع كثيراً حتى ان البعض قال لقد اعطيتم الامر اكبر من حجمه الحقيقي ، لكن لم يلتفت احد الى الناس ولم اصبحوا فريقين ، وهل احدهما مخطئ و الاخر قد اصاب ، او كلاهما محق في رأيه وماهي التبعات التي تترتب على عاتق الفريقين .

قلوبنا يعتصرها الآلم من واقعنا المر الذي نعيشه بسبب العملية السياسية الفاشلة بكل المقاييس ، والتي انتج عنها فقدان ( القدسية ) لدم الانسان اولاً ولعرضه ثانياً ولكرامته ثالثاً ، مما اعطى الحق للفريق المؤيد لما حصل في كربلاء بأن يصرخ باعلى صوته لا تمنعونا من الفرحة والبسمة ايها ( الفجرة ) ويقصد بعض الساسة الذين خذلوا هذا البلد بشكل عام و محافظة كربلاء بشكل خاص ، وربما الربط بين الفساد والموت والدمار وبين ما حصل في كربلاء يعتبر غير مثالي ولا يليق بمن يعرف قدسية كربلاء على حقيقتها .

نساء الموصل من الايزيديات مقدسة اعراضهن وهن سبايا لدى داعش منذ سنوات نريد حلاً عاجلاً لهن والاسراع به ، شيوخنا يرقدون في مستشفيات خاوية بلا علاج ولا اهتمام والموت على ابواب غرفهم وهم الشيبة المقدسة نريد لها وقاراً واهتماماً فورياً وعاجلاً ، ابناءنا يضيع مستقبلهم بسبب سوء التعليم وبسبب التلاعب بالمؤسسة التربوية و دمجها في محاصصتكم البغيضة وهي مقدسة لدينا نريد حلاً فورياً ، ارضنا الزراعية الخصبة نالها الجفاف والتجريف واصبحت بورا بسبب التخبط بين الاستيراد ومنافعه الشخصية لبعض احزابكم وارضنا مقدسة لدينا نريد حلاً لها وبأسرع مايمكن ، مصانعنا ومعاملنا المعطلة والمفككة التي كانت السبب في قهر البطالة مقدسة لدينا نريد ان تعاود النشاط والتآلق في القريب العاجل .

حقوقنا جميعها مغتصبة لديكم وجميعها مقدسة ولا يسع احد ان يدونها في ورقة فلقد انتهكتم بفسادكم كل ماهو مقدس وغالي وثمين ، بقي لدينا ما لم تستطيعوا انتزاعه من قلوبنا وهو قدسية الله سبحانه وتعالى وقدسية عراقنا من الشمال الى الجنوب ، ولهم حب يملئ انفاسنا و ضمائرنا ، وعزائنا ان قلوبكم من محبة الله فارغة ولن تستطيعوا فعل شيء فهي قطرة حياء كانت في الجبين .

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