تصريحات ما فوق الخيال !!

ميثم العطواني

- قال أحد السياسين: إذا الشعب لم يعجبه الحال "خل يتوكل على الله" في إشارة لمغادرة العراق، يبدو ان سياسي الصدفة تناسى ان الشعب هو من أتى به الى هذا المنصب، وصار البلد كأنما "ملك أبيه" !!.

- قال مستشار رئيس الجمهورية: كان "بامكاننا تحريك لواء باتصال هاتفي لردع الضابط الذي استخف بعلم كردستان في السماوة، لكنه مجرد مراهق عربي لا يستحق أن نتضايق منه"، ولسان حال العاصمة بغداد والمحافظات الأخرى يقول "هل باتت مهمة اللواء الرئاسي تهديد أبناء الشعب الذين لا حولة لهم ولا قوة .. وظل البيت لمطيره، وطارت بي فرد طيره" !!.

- قالت رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي: ان، "واردات العراق (٩٥%) منها تذهب للفاسدين، و (٥%) فقط تذهب للمواطن، والذي يقول يوجد أزمة مالية في العراق فهو كذاب"، هنيئاً للعراق والعراقيين هذا الكم الهائل من الفساد الذي أعاد البلد الى القرون الوسطى !!.

- تساءلت نائبة في تسجيل فيديوي نشر عبر وسائل الإعلام، كيف قلبت الموازنة لصالح كردستان ؟!، وما علاقة هامش رئيس الوزراء عادل عبد المهدي والاتفاق السياسي مع الكرد ؟!، وما أهمية اطلاع الشعب العراقي على الاتفاق السياسي بين عبد المهدي والكرد؟!.

وهنا نذكر بالمثل الذي يقول: "إذا خانك الشخص مرة فهذا ذنبه، أما إذا خانك مرتين فهذا ذنبك أنت".

- كشف مصدر امني، يوم أمس، عن "هروب (١٥) موقوفا من مكتب مكافحة مخدرات الرصافة شرقي العاصمة بغداد"، وأضاف المصدر، ان "القوات الأمنية أغلقت جميع الطرق المؤدية الى السجن، وبدأت بإجراء عمليات تفتيش وتدقيق بحثا عن الهاربين" !!، حسناً فعل وزير الداخلية بإقالة قائد شرطة بغداد، ومعاقبة ضباط آخرين، إلا انه رغم جميع العقوبات يبقى السجناء الهاربين مصدر يهدد استقرار البلد، وانتكاسة تؤشر في الملف الأمني.

وأخيراً .. اطاح حسن محسن معيوف الناجح الأول بمعدل (٩٩،٨٦%)، ابن القرية المتواضعة التي تبعد عن مدرسته مسافة (٢٢) كم، بكل وسائل الراحة والتقنيات المتطورة، وتحدى كل الظروف القاهرة، كما تحدى ذو قصات الشعر الشيطانية وأصحاب بنطال "الباغي بانت" وآخرون لا تميزهم عن النساء، وكان بحق فخراً للعراق.