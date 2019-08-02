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جواد ظريف حاظرا ومحظورا


فراس الجوراني

 

محمد جواد ظريف ولد سنة 1960 في ايران يشغل منصب وزير الخارجية الايراني والممثل الدائم السابق لجمهورية ايران الاسلامية لدى الامم المتحدة أختاره حسن روحاني رئيس جمهورية ايران الاسلامية وزيرا للخارجية في الخامس عشر من اب سنة 2013 .

 ظريف حاصل على شهادة الدكتوراة في القانون الدولي من جامعة دنفر , ثم درس العلاقات الدولية, وهو ملم بالثقافة الامريكية وخبير مفاوضات ممتاز، لعب ظريف دورا رئيسيا في المفاوضات التي توجت سنة 2015 بالإتفاق حول الملف النووي لبلاده مع القوى الكبرى انذاك .

جواد ظريف قاد وفد بلاده في محادثات في وقتها وحينها خفف من حدة التوتر مع القوى الكبرى حتى اصبحت الجمهوريه الاسلامية اكثر أمانا واقل عرضة للعدوان من السابق.

لكن بعد تولي ترامب رئاسة الولايات المتحدة الامريكية؛ انهى ذلك الاتفاق وخرق الاتفاقية النووية المتفق عليها مع الجانب الايراني، وبدأت الحرب الاقتصادية المتمثلة بالعقوبات التجارية وعلى كافة الاصعدة.

 هنا قد كشفت امريكا مرة اخرى عن انيابها واستخدمت سياسة الحظر وتجميد الاموال الايرانية في البنوك الدوليو , اشارة لضعفها ولهمجية السياسة الخارجية التي يقودها ترامب ضد جمهورية ايران الاسلامية.

اغرب ما رأينا وسمعناه مؤخرا من سياسة الغباء الامريكي، انهم يفرضون حظرا على وزير الخارجية الايراني جواد ظريف، ولا اعرف اي حظر هذا ؟! ومايشمل حظرهم هذا ايطول هذا الحظر ممتلكات واموال ظريف في الدول الخارجيه !؟

لا اعتقد هذا لان ظريف يملك دولارا واحدا ولامترا واحدا خارج بلاده , ظريف ذو الوجة الضحوك والمستبشر خيرا في كل لقاءاته وجولاته السياسية والمدنية على الصعيد الدولي زرع خوفا وكابوسا داخل العمق الساسي الامريكي وخصوصا في داخل الاحمق ترامب!

ظريف على الرغم من حظرك لكنك حاظرا، ومفاوضا صاحب الدهاء والذكاء لانك بحكم العقلاء!

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جواد ظريف حاظرا ومحظورا
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