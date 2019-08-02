هل ترك الجميع الجمرة ؟!!

زيد الحسن

قال رسول الله صل الله عليه واله وسلم ؛ (يأتي زمانٌ على أمتي القابض على دينه كالقابض على جمرة من النار) ، صدق رسول الله ، النفاق هو أن تقول ما لا تفعل و تظهر عكس ما تخفي في قلبك، أن تظهر الخير وتكتم الشر، أن تذيع الحب والاحترام وتخفي الكره والحسد، والمنافق هو الشخص الذي يتسم بهذه الصفة لأنه يمتلك وجهان يظهر أحدهما حسب الموقف الذي يمر به؛ فالنفاق من أسوأ الصفات التي يتصف بها الشخص فهي تنشئ البعد والكره بين الناس وتفرّق بينهم .

للاسف ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بالكثير من الاصوات التي أيدت ما حصل في ملعب كربلاء من ظواهر اعتبرها البعض تحضر و انفتاح ورقي وما هي الا جانب من جوانب الانحلال الاخلاقي الممنهج والمدروس بدقة والمراد لنا ان نصل اليه ، كم اتمنى ان يأتي شهر محرم الحرام الان وارى المطبلين والمصفقين لهذه المهزلة و اسألهم هل نرقص الان كما رقصوا في اقدس بقعة ؟ وهل دفاعنا عن قداسة كربلاء اصبح جريمة وتخلف ؟ فأن كان الجواب كلا اذن هم منافين ، وان كان الجواب نعم فأيضاً هم منافقين لانهم بوجهين وجه يرقص و يطبل و وجه اخر يبكي فاجعة الطف وذكراها .

الكثير من الناس حاول ايجاد عذر لما حصل والحقيقة هي اعذار واهية ومحزنة فلقد صنفوا الواقع المأساوي الذي يعيشه العراق كعذر للرقص واللهو فقالوا ان الحرام هو حالنا المزري وليس التشبه بالغرب والغناء بجوار سيد الشهداء عليه السلام ، وهذا العذر قبيح جداً ولا يمت الى الحقيقة بصلة ولا يبيح لنا الانغماس في المحرمات .

فقدان المعيارية تسبب بظاهرة الانحراف الاخلاقي في العالم بشكل عام وفي دول العالم الثالث بشكل خاص ، حيث ان فقدانها تسبب في تفشي تلك الظاهرة بين الشباب والبالغين على حد سواء ، وذلك يرجع لما تعاني منه تلك الدول من فروق طبقية والتي كانت سبباً في تبدل مقاييس المعايير الاخلاقية لدى الكثيرين ، واصبح اتباع الطرق المستقيمة في نظرهم احد اسباب الفشل في تحقيق الاهداف وتولدت لديهم قناعة بأن الغايات لا تتم الا من خلال الطرق الملتوية بذريعة ان ذلك هو النهج الذي يتبعه الجميع في هذا الزمن .

الان السؤال لمن يؤيد هكذا عروض في مدينة كربلاء ؛ هل توافق ان تكون احدى بناتك هي تلك المتبرجة صاحبة الالة الموسيقية في وسط الملعب وصاحبة الرقص الغربي الفاضح ؟ بالتأكيد انك ترفض ان تكون احدى قريباتك ايضاً ، والسبب ان هذا الفعل لا ينسجم مع تقاليدنا واعرافنا و ديننا ، من هنا اقول لك اقبض على جمرة وتمسك بدينك واترك اللهو والعبث فأنت في حضرة الامام الحسين عليه السلام وفي مدينته .

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