كربلاء تتعرض الى (هجمة) للنيل من قدسيتها !

ما الفرق بين هدم قبر الحسين من قبل الوهابية ،وبين الرقص على مقربة من مزاره الشريف ؟!

محمود الهاشمي

ان ماجرى في حفل افتتاح بطولة غرب اسيا بمحافظة كربلاء المقدسة ،وما رافقه من رقص وعزف وشبه عري مدعاة للوقفة ،فهذه المدينة لديها مثل اي مدينة عريقة في العالم سمات وارث ثقافي ،تشكلت على اساسه ،لذا وانت تفكر للدخول او السفر لاي دولة في العالم ان تقرأ شيأ عن تاريخها وعادات وتقاليد اهلها ،وتحاول ان تتفهم ذلك حتى لاتبدو شاذا في اي تصرف !!

سنويا يئم محافظة كربلاء الملايين من الزوار ومن اصقاع العالم كافة ،وهؤلاء يقدمون لزيارة العتبات المقدسة فيها ،وليس هنالك من سياحة اخرى في كربلاء غير ذلك ،وان أهالي كربلاء يدركون ان هؤلاء هم احد مصادر رزقهم ،وضيوفهم فأعدوا أنفسهم وحياتهم وفقا لذلك !!

ليس هنالك من امرأة واحدة في جميع محافظة كربلاء بحاضرتها وريفها دون حجاب ولو كانت عند عتبة الدار ،وليس هنالك من امرأة اجنبية وعلى غير دين الاسلام قدمت لحاجة في المدينة الا وتزينت بالحجاب وليس في المدينة من لجنة (للامر بالمعروف والنهي عن المنكر )لتضرب الناس بالعصا لإلزامهم بذلك بل هم ولدوا وتوارثوا ذلك لانهم يعلمون مكانة مدينتهم وقدسيتها !!

الغريب ان اتحاد الكرة العراقي يضع تأريخ كربلاء خلف ظهره ،ويتعامل مع الملعب وكأنه خارج حدود المحافظة ،فيستلم مبلغ مليار ونصف المليار دينار من وزارة الشباب ويتعاقد مع فرقة لبنانية ليقيم حفلا راقصا على مسافة من الأضرحة الشريفة!!

اولا ان أعضاء الاتحاد هم عراقيون وأغلبهم من مناطق الجنوب والوسط باستثناء الرئيس (كورديا)،ويدركون جيدا معنى قدسية المدينة وردود الفعل على ذلك ،ثانيا الامر لايحتاج مثل هذه الافعال(الرقص)والاكتفاء باستعراض الاعلام وكان مناسبا ،وثالثاً ان بطولة غرب اسيا لاتحتاج مثل هذا النوع من الاستعراض وتأجير فرقة اجنبية ويكفي لطلبة المدارس من أدائه كما شهدناه في جميع البطولات السابقة التي أقيمت في دول اخرى !!

السيد وزير الشباب والرياضة لايمكن ان يكون بعيدا عما أسلفناه ،فلم يكن الامر مفاجئا له ،حيث اطلع على برنامج الاحتفال مسبقاً ،والا كيف وافق على دفع المبلغ للاتحاد ،ثم انه أرسل أربعة من المدراء العامين للوزارة فتابعوا جميع النشاطات بالملعب ،فالمعلوم ان الاستعراض يحتاج الى تدريب على مدى أسابيع داخل الملعب لما في ذلك من حركة واضاءة وغيرها .

السيد محافظ كربلاء وأعضاء المجلس كأنهم في واد آخر ،وليس الملعب جزء من حدود المحافظة ،بل جلسوا يتفرجون على الرقص وسط غبطة وسرور وقد عرضت الكامرات وجوههم !!

هذا الامر (دبّر بليل) والهدف النيل من قدسية المحافظة وقد سبقت ذلك احتفالات ورقص من بعض الضالين في شوارع المدينة ، ولما شهدوا ان ردة الفعل ضعيفة تمادوا ليباركوا ويصفقوا للراقصات اللبنانيات على مسافة من مراقد الأئمة المعصومين وأصحابهم الغر الميامين !!

ان هذا المخطط ضمن الحرب الناعمة التي تقودها امريكا في أسقاط هيبة الرموز الدينية والتأريخية والاجتماعية والسياسية كي يشعر الانسان العراقي بالاحباط والهزيمة وخلو ظهره من اي قوة وفعل ديني واجتماعي وغيره !!

ان أعداء الاسلام يدركون معنى هذه الشخصيات وتأثيرها وكيف انها مثابة للثوار وقدوة حسنة للباحثين عن الحرية ومواجهة الظالمين !!

ما الفرق بين جيوش الوهابية التي هدمت قبور الأئمة وبين من يستقدم فرقة للرقص عند قبر الامام الحسين وأخيه العباس ع فالهدم واحد ان تهدم القبر او ان تهدم قيم الامة؟ !!

البعض يحاول ان يصغر الموضوع

باعتبار ان الامر لايتعدى حدود الة موسيقية وفتاة تعزف ،وبامكاننا ان نقول عن الوهابية الذين هدموا قبر الامام الحسين ع انهم هدموا مجرد

حجر وان الحسين ع استشهد قبل الف ونصف عام !

لانريد ان نحمل الامانات العامة للمزارات ولا المرجعية الرشيدة فقط المسؤولية بل هو واجب شرعي يستلزم وقفة نعبر فيها عن سخطنا الكامل اتجاه هذه الأفعال (المقصودة) كما نحمل جميع الاطراف من أعضاء اتحاد كرة القدم الى وزارة الشباب الى المحافظ ومجلس المحافظة وصولا الى اصغر مسؤول فيما يتعين على مجلس النواب استدعاء المحافظ والوزير وأعضاء الاتحاد ومساءلتهم عن الموضوع ،خاصة وان مجلس محافظة كربلاء سبق وان اصدر قرارا بالإجماع بقدسية المحافظة !!

وان قانون الوقف الشيعي رقم ٥٧ لسنة ٢٠١٢ في المادة ٢٤ ثالثا ينص على حرمة المدن المقدسة . والقانون نافذ وحسب ما مثبت في الوقائع العراقية .ان الامر فيه (فتنة) ويكفينا مافينا من (فتن)

وأختم أتمنى ان لا يدنو احد من المس بقدسية اهل البيت ع فليس هنالك من تورط في ذلك الاّ ونال عقابه بالدنيا قبل الآخرة ومن لم يصدق فله الامر !