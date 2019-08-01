المقالات

صورة شهيد ..!

63 2019-08-01

حسين فرحان

 

- والد الشهيد مخاطبا الأم الثكلى بوحيدها : أتعلمين أن بضعتنا يرقد بجوار الحسين، أتعلمين أن قطعة منك ومني لبت نداء الطف ..

- الأم : لطالما قرأت في الزيارة ( فياليتني كنت معكم فأفوز معكم .. ) أتظن أن ولدنا برفقة زهير وبرير الآن ؟

- الوالد : أظن ؟ بل قولي أتعتقد .. وهل بعد بشرى السيد المرجع يكون الظن أو التردد باليقين ؟

- الأم : مايهون علي فراقه كلمات السيد حين بشرنا بكونه شهيدا وأنه مع شهداء كربلاء ..

- الوالد : ليلة الجمعة التي مضت وقفت طويلا أمام شباك الشهداء .. اقتربت شيئا فشيئا استنشق عطرهم.. وقع بصري على أسماءهم، صدقيني .. أحسست بوجوده بينهم .. ورغم عشقي لهذا الشباك طيلة عمري غير أنني صرت أرى فيه قوافل شهداء لم تنقطع منذ مئات السنين عن حط رحالها في هذا المكان ..

- الأم : أنظر إلى صورته، أتراه يسمعنا الآن ..

- الوالد : ( ناغيه ) ..

- الأم باكية : لا قلب لي ..

- الوالد : يسمعنا .. هو الآن يسمعنا .. أتذكرين حين كان يبتسم لي في المهد .. لم تغب تلك الصورة عن ذاكرتي منذ أن رأيت نعشه على السيارة، أصبحت لا أرى سواها .. وأنت مالذي علق في ذاكرتك ؟

- الأم : أنت تقتلني ..

- الوالد : هل اشتقت إليه ؟

- الأم : خذني إليه ..

- الوالد : غدا بإذن الله نذهب الى مقبرة وادي السلام .

- الأم : لا .. خذني للحسين .

...............

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
كواليس التقارب الاماراتي نحو ايران..!
صورة شهيد ..!
قدسية كربلاء في مفهوم العقلاء
بين مكة وزقورة الناصرية
موقف ايران اصاب ترامب باللف والدوران
ابن المحافظة
الإقليم خارج التغطية !
يا عبدالمهدي اجعلني على خزائن التربية
حصر يد الدولة بالسلاح
وخزات سومرية
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1315.79
الجنيه المصري 71.79
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 317.46
ليرة سورية 2.31
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.75
التعليقات
محمود البياتي : ايعقل ان كاتب المقال طالب دراسات عليا؟. مقال حافل بالاخطاء النحوية وركاكة الاسلوب وفجاجة التعبير. اذا كان ...
الموضوع :
تقرير علمي عن الانسان والكون الذي يعيش فيه
ابو كيان الفارسي : تعال شوف الفساد في محافظه بغداد عباس ابو التطقيق كل معامله 10 ورقات علني وباسم ابو فرح ...
الموضوع :
النزاهة: السجن سبع سنوات لرئيس مجلس إدارة الشركة العراقية للنقل البري سابقاً
اخوة زينب : محد راح يحسبهم هذولي اولد معاويه لعنه الله عليهم الى قيام الساعه هم لو عدهم غيره ماكان ...
الموضوع :
المتحدث باسم قيادة محور الشمال للحشد الشعبي : دماء الشهداء فضحت تسجيلات الفلاحي
حمادة : السلام عليكم .... تحية طيبة لوكالة انباء براثا وعامليها المخلصون .. وتحية طيبة للاخوة علي محسن راضي ...
الموضوع :
عدم التزام اصحاب المولدات يا مجلس محافظة بغداد
المواطن : لماذا العراق یبیع النفط 16 دولار ارخص علی کل برمیل الی الدوله الاردنیه. هذا فلوس الشعب. ...
الموضوع :
93% من ضحاياهم شيعة: أحصائية أمنية حول جنسيات الارهابيين الذين قاموا بتفجيرات ارهابية في العراق
محمدامين عبدالحسين عبيد : انفصلت عن الدوام بتاريخ شهر الثامن سنة 2015 بسبب مشاكل عائلية ...
الموضوع :
الحشد الشعبي يصدر بيانا بشأن معاملات المفسوخة عقودهم في الهيئة
تحسين : السلام عليكم النص يعاني من ركاكة واضحة ارجو التنبه ...
الموضوع :
المعارضة بين اليأس والردة..!
العراقي : فعلا هو وزير نزيه . فقط للتنويه اخي العزيز هناك اغلاط املائية كثيرة كمثال حظارية ، منذو ...
الموضوع :
اذا  أردتم الكهرباء فـأدعمو وزيرها ..!
ابو محمد : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لماذا تم رفض القانون في العراق اليس فيه شيعة ؟! ...
الموضوع :
البرلمان الكويتي يقر بالأغلبية قانون الأحوال الشخصية الجعفري
امنه : السلام عليك يامولاي يااباعبدالله السلام عليك يامولاي ابراهيم المجاب اسئلكم بحقكم عندالله وبالشان الذي لديكم عنده ..ان ...
الموضوع :
قصة السيد ابراهيم المجاب … ” إقرأوها “
فيسبوك