بين مكة وزقورة الناصرية

توضيح لاحد الاخوة يزعم ان مكة ومقام ابراهيم في الناصرية ..

بعنوان هنا مكة .. هنا الكعبة

نعم كلامك صحيح انه مقام ابراهيم حيث كان يسكن ولكن ليس هو بالتحديد ولا يوجد ما يبرر قولك هذا .لان تحديد المكان ليس دقيقا ولا صحة لكلامك , . وكنت اقدم برامج في احدى المحطات بالبصرة وبحثت في تاريخ مكة فوجدت رايك هذا في الكتاب المقدس عند اليهود ( العهد القديم ) وهو كما تعرف من كتب اليهودالمقدسة يتعبدون به الى اليوم ..ثم ان اكثر اراءكم تاتون بها من كتابي العهد القديم والعهد الجديد ومن كتاب ( التلمود) وهي كتب الاديان السماوية المحرفة عندنا كمسلمين ..وانا مستعد ان أتيك بالمصدر اليهودي وانت تسنده الى التاريخ الاسلامي وتعتبر رايك ناهض دون اراء المحققين .. يجدر بك ان تذكر ان رايك هذا اوردته من كتب اليهود ( ولا الزام على المسلمين باتباعه .. كما هو لكم راي ان اول بيت وضع للناس للذي ببكة هي عكه وليس مكة .. وجدته صحيحا مكتوبا في تاريخ اليهود ان اليهود بعد عبورهم البحر الى سيناء وتيههم في الارض .. وصلوا الى بعض المدن في بلاد الشام ومنها ( عكا) واقاموا الصلاة في بيت احد الحاخامات وبعد موته ,, رفض ابناءه ان يكون بيتهم مكانا لصلاة اليهود .. فتفرق اليهود في اماكن صلاتهم ولكنهم توجهوا الى بيت الحاخام حيث كانوا يصلون ( وهذا البيت لا زالت احدى الطوائف اليهودية تتوجه اليه في الصلاة وليس الى حائط المبكى المزعوم .. الذي بني في القرون المتاخرة وهو مبني لامر سياسي وليس ديني .. للتوضيح ولا علاقة للمسلمين بهذه الاراء لانها ليست من الدين بشيْ ..