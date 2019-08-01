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كيف تقدس الأشياء


 

من اجل افتتاح دورة كرة قدم في كربلاء . تنازل كثير من الشيعة عن قدسية مدينة كربلاء واعتبروا ما قام به اتحاد كرة القدم , ووزارة الشباب حقا مشروعا لعزف موسيقى من قبل بنات متبرجات حقا من حقوق ممن لا يرى قدسية لكربلاء ومن دفن فيها .. 

كيف تاتي القدسية لاي جهة تسمى مقدسة ..؟ يعتبر يوم السبت من الأيام المقدسة عند اليهود، وسبب تقديسه يرجع الى عوامل عدة، منها أن الوصية الرابعة من الوصايا العشر التي دعت إلى تقديس يوم السبت واتخاذه للراحة والعبادة وعدم ممارسة أي عمل فيه "لأن الرب في ستة أيام خلق السموات والأرض وما بينهما وفي اليوم السابع استراح، لذلك "بارك الرب يوم السبت وقدسه" سفر الخروج... 

والحوادث الكبيرة التي تقع في الارض او في زمن معين تعطي قدسية للزمان والمكان . كما ان هناك اراضي تسمى المنحوسة وهي اراضي الخسف .. ومنها الارض التي لم يصل فيها امير المؤمنين اثناء مروره ببابل . وقصته معروفة حين ردت له الشمس حتى صلى. 

والقماش والخشب ليس له قيمة مقدسة عند الناس , ولكن حين تاخذ قطعة قماش وتعملها علما للبلاد , يموت ابناء الوطن تحتها دفاعا عنها , تاخذ القدسية .. والخشب حين تعمل منه اثاث وابواب لا قيمة قدسية له , ولكن حين يكون بابا للكعبة , يكون شانا اخر . 

انا اتحدث عن الفكر الاسلامي وما يؤمن به المسلمون, اما المعاند والمرتد لا علاقة لي بموضوعه .. فهو لا يرى قدسية للقران وللنبي وبقية الانبياء ولا للاراضي المطهرة .. اما الاوقات المقدسة والتي لها حرمة فكثيرة ليس عندنا المسلمون فقط بل كل الديانات في العالم .. فشهر رمضان له قدسية خاصة تختلف عن بقية الشهور , رغم انها كلها من خلقة الله .حتى البشر فضل الله بعضهم على بعض, يقول الرسول(ص) " إن فضل العلم خير من فضل العبادة" وأعطى الإسلام قيمة لبعض الشخصيات وفضلهم على بقية الناس في الجلوس " يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ ۖ وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا فَانشُزُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ ۚ" 

.وعليه فان القرآن الكريم وضع أسس التفاضل عالمیاً وهو لا یحابي أمة على أمة، ولاینظر للتاریخ على أنه محكوم لجهة دون اخرى ولا یجامل الأمم الكبیرة أو القویة على حساب الأمم الصغيرة الضعيفة بل وضع أسساً عامة مشتركة لبني البشر 

** وعند الامم اماكن مقدسة لانها وقع فيها نزول الرسالة او ان الله كلم رسول معين ." فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ يَا مُوسَىٰ *إِنِّي أَنَا رَبُّكَ فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ ۖ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى ". عن ابن عباس: قوله ( إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى ) يعني الأرض المقدسة، وذلك أنه مرّ بواديها ليلا فطواه، يقال: طويت وادي كذا .. 

وتقديسنا للكعبة ليس لبناءها وطابوقها , بل لانها اول بيت وضع للناس لعبادة الله .. والله تعالى يريدها طاهرة من كل دنس " وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَن لَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ * وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ" 

وحين نقول النجف الاشرف .. فان النجف لا تختلف عن أي ارض خلقها الله, ولكن الحدث الذي وقع فيها اعطاها القدسية والمحبة في قلوب المؤمنين, وهو مدفن علي بن ابي طالب(ع) .. وكربلاء تقدست بالدماء الطاهرة الزكية لابي عبد الله واصحابه وال بيته الكرام .ومثلها الكاظمية وسامراء ومشهد .. وعلى راسها المدينة المنورة التي تشرفت بجسد رسول الله(ص) 

كلامي هذا ليس ردا على فلان وعلان ولكن هي حقائق اود ان اوضحها للناس .. 

لاننا بصدد مناقشة حرّية الفكر، والأولى أن نقر بحقّ من يتمسك بتراث الإبداع والأفكار التي انزلها الله , ولا نشرق ونغرب بحثا عن كلمة جاءت من هنا وهناك .. 

لان المقدسات حقّ راسخ من ثوابت الأُمّة. والملتزم بثوابت الأُمّة، والمعترف بقيمها هو الأحق بأن تُتاح له حرّية الفكر والإبداع.وليس من يبدل موقفه حسب القياسات الجديدة هو الأحق بأن تُتاح له الإمكانات التي ترعى فكره , ويقينا ان يلقاها في كتاب الله وسنة رسول الله (ص) ومنها القدسية وهذا حقّ تاريخي في ممارسة دوره داخل أُمّته. 

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