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انيس ..قديس ..وليس ..ابليس..

62 2019-07-31

ا.د.ضياء واجد المهندس

 

في اواسط الثمانينات ، طرح احد النحاتين العراقيين الكبار الذي اخذ شهرته من ( نصب الشهيد ) مقترح التعاقد مع فنان عراق مغمور ، ايطالي الجنسية ، موهوب في تصميم و صناعة النصب و التماثيل الرخيصة الثمن ..كان انيس دافنشي كما يلقبونه ، مهندس بيئة خريج كلية الهندسة في اختصاص الهندسة المدنية و البيئية كما هو معروف في امريكا و اوربا ...الا ان انيس فنان موهوب ،تخصص في تدوير النفايات واعادة استخدامها في النصب والتماثيل و واجهات الابنية و العمارات و المعارض و المسارح ...جاء انيس الى بغداد بعقد ،فيه امتيازات مغرية من المال والسكن و توفير له فريق خدمة ..اخذ انيس يتنقل بين المزابل في المعامل ،و نهاية مدينة الشعلة و مدينة الثورة التي كانت تسمى مدينة صدام ، واخذ يجمع الفضلات من المزابل ، و من اطيان و ترسبات محطة معالجة الصرف الصحي في الرستمية ...قام انيس و فريقه بانتاج تمثالين ، الاول ( تمثال بطل التحرير القومي ) ، و ( تمثال المقاتل الصنديد ) بعد ان استلم هو و فريقه جهاز تدوير الفضلات و فرن حراري والذي استورده من المانيا بواسطة الاردن ...عندما جاء فريق من ديوان الرئاسة ،و مكتب سكرتير  الرئيس، و من وزارة الثقافة و الاعلام، طلبوا من انيس زيادة الانتاج حتى لو تطلب الامر اشراك ( التصنيع العسكري ) في ذلك ...لكن كارثة حدثت عندما جاءت مجموعة من الحرس الخاص، و الحرس الجمهوري، و الامن القومي ،و المخابرات ، و الامن العامة لغرض ترتيب وسائل نقل التماثيل الى مقرات الدوائر الحكومية و المقرات الحزبية من فرق و شعب و فروع .حدث ان سأل احد ضباط الحرس الخاص وهو تكريتي من اقارب صدام ، : كيف صنعتم تمثال ( بطل التحرير القومي ) ؟؟!، قال انيس : وصلنا الى نسبة خلط جيدة لضمان قوة التمثال، و لونه الاسود الشبيه بالكرانيت ، من خلط النعل البلاستيكية ( ابو الاصبع) ، و الجزمة ، والاحذية البلاستيكية (الايستك ) مع بقايا الفضلات البشرية المترسبة ، ثم تم اضافة قليل من ركام التربة ، و العجين تم تشكيله على هيئة و ملامح الرئيس ،ثم تم ادخاله الفرن و بعدها يبرد ...اصيب الجميع بالدهشة وهو يستمعون الى المهندس الفنان انيس عن انتاج تمثال الرئيس من الفضلات البشرية و الاحذية، التي جرى تدويرها و اعادة معالجتها و الانتفاع منها ك تماثيل رائعة اشادة بها الرئيس صدام حسين واعجب بها، دون ان يعرف ماكان يسميه انيس ( المواد الصديقة للبيئة ).. قال الضابط التكريتي لانيس بعد ان هجم عليه : ولك صدام اتصنعه من خرة و نعل !!!!!..

قال انيس، والدم يسيل من انفه و فمه وعينه من اثر الضرب  : تمثال الجندي من بقايا الطابوق و الحجر المخلوط بالطين ، لكن نوعية ولونها اقل جمالا من تمثال الرئيس ...تم ارسال انيس الى الامن العامة مع فريقه ، و وضعوه في محجر ،عبارة عن سرداب ارضي ، اما فريقه فكان في المحجر الرئيسي .. عندما دخل مدير الامن و المحققين وضباط الامن الى المحجر الرئيسي، قال مدير الامن لفريق انيس : لماذا لم تبلغونا عما كان يفعل انيس من اساءة لذات الرئيس القائد ( حفظه الله و رعاه) ؟؟!!...كان الجميع يصمت ، لان الذي يتحدث ، كان يتلقى سيل من ضرب العصي و الهراوات ..قال مدير الامن لضباط الامن  : الاول ارموه بالسرداب بولو عليه .الان بلغو  امر الى كل المنتسبين ، يبولون على المجرم انيس ، والثاني علقوه فلقة و بالخيزران ، و الثالث كوي و حرق للجلد ، والرابع يتعذب بالكهرباء ، صمت مدير الامن وهو يحاول ان يجد. وسيلة الى الرجل الخامس ، الذي بادر الى القول : خلي يشمروني بالسرداب مع انيس، ويبولون علي اخواننا المنتسبين ..عندما ارسل الاوراق التحقيقية الى قاضي المحكمة الخاصة ، كان اسم المتهم المكتوب: ابليس و ليس انيس ..كانت المرافعة في المحكمة بضعة دقاىق والقرار اعدم المجرم ابليس شنقا" حتى الموت، ولكن التنفيذ كان اغراق انيس بمياه مجاري الرستمية..

رحل القديس انيس الذين ادعو الظلمة انه ابليس..

لنا و للعراق رب الحق والعدل و الانصاف...الذي اباد طاغوت الحقد والظلم و الاجحاف...

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