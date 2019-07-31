إنتهاك حقوق المواطن رومانسية محشوة بالمفخخات !!

ميثم العطواني



- اجتمع الرئيس مع ممثل مظاهرات العاطلين عن العمل، واجتمع مع ممثل مظاهرات المتقاعدين، واجتمع مع ممثل مظاهرات المفسوخة عقودهم، واجتمع مع ممثل مظاهرات المطالبة بالخدمات ... ، وما كان من سيادته إلا ان يأمر بتشكيل لجنة عند كل لقاء لحل مشكلة المتظاهرين، وهذه اللجنة تنبثق منها عدة لجان، على ان تترأس هذه اللجان لجنة تدرس مع اللجان، ومن ثم ترفع الدراسة الى لجنة لتقيم دراسة اللجان، وتتولى لجنة لمقترحات تطبيق دراسة اللجنة، وتعمل لجنة على اختيار افضل مقترحات اللجنة، وتبدأ لجنة للنظر في كيفية تطبيق افضل مقترحات اللجنة، وبالتالي تحيلها لجنة لبيان رأي وزارة المالية التي ربما تدخل موسوعة غينيس لتكرار هامش "عدم الادراج ضمن الموازنة"، أو "عدم وجود تخصيص مالي".

- سافر الرئيس الى بلد عربي مجاور، وأعلن قبل عودته عن إغداق المكارم "تفاليس" التي تمخضت عن نتائج تلك الزيارة، ولسان حال العراقي يقول: "لن نبيع خور عبدالله وجزء من أراضي صفوان مهما كان الثمن".

- قالت تقارير صحفية خليجية: "إن الهدف المباشر من موافقة الكونجرس الأمريكي على تجديد قانون منع زعزعة استقرار العراق هو إعادة السيطرة على الحكومة العراقية"، وبعد مرور أكثر من سنة على العملية السياسية الديمقراطية الأخيرة، استفاق الشعب المسكين من نومه متأخراً، وقد وجد أميركا تنصب نفسها وصياُ على البلد، وتصدر قوائم مطلوبين.

- يبدو ان حال العراق بات يقول: "لا يوجد في الهند سياسي شجاع بما فيه الكفاية لأن يحاول شرح أن الأبقار يمكن أكلها".

- وأخيراً سؤال وجه لنا: "هل نحن شعب لن يتحرر من العبودية لاننا نعتقد بان لا حكم ياتي إلا مغاير لإرادة الشعب، وهل انتهاك حقوق المواطن هي قمة الرومانسية المحشوة بالمفخخات؟!".