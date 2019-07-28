أفكار وفرص..!

خالد ألقيسي

متى تبشرنا السماء في فرصة جديدة نعيد بها تنظيم حياتنا ، في بلد انعدمت فيه فرص التطلع الى مستقبل نأمله حتى ان كان غيرمجزي أو مميز ، ننعم فيه بألإستقرار ونفكر بألإرتباط وتكوين أسرة ، بعد أن قضينا سنين طويلة نشقى وراء الدراسة والتحصيل العلمي وإستهلكنا جهد وعرق ألعائلة وألوالدين .

ما نرغب فيه أن نصبح شيء، ونخفف عنهم شيء من ضغوط وتعب ألايام ، وما بذلوه طوال سنين مراحل عمرنا ، قلة النوم لفترة الطفولة ، وما يحدث من شكوى شقاوتنا ومشاكل تتكاثف في مرحلة الفتوة ، نلجأ اليهم في حلها رغم ماتسبب لهم من معاناة ومكابدة ، الى أن قاربنا عمر ألشباب، لا زلنا نعيد ولا نفيد.

ربما هي الحياة لاتدعمنا ولا تعوض ما نشعر به من خسارة ولا تسمح بالعطاء، إلا بعد أن تمتحن قدراتنا ألانسانية والعملية في تجاوز ألصعب ، ربما إرادتها في تراكم المشاكل أن تبقى ألامور عالقة ، حتى تتأخر فرصة ألنجاح ، كي نعمل بجد وكفاح ، وثقة تمنحنا تطويق ما يواجهنا من ضغوط تأزم وضعنا في تحقيق أهداف ما نصبو اليه .

من التجربة وألحكمة أن نعيش يومنا بعيد عن ألاحلام ، ولا يضيع ألوقت سدى في الاوهام ، فيما يأتي من ألغد ، فالعمر قصير جدا وكما قال ألشاعرالكبيرألراحل ( عمر ألخيام )

لا تشغل ألبال بماضى ألزمان ....ولا بآتي ألعيش قبل ألأوان

وإغنم من الحاضر لذاته ....فليس في طبع الليالي ألأمان

أنها ليست دعوة للإستسلام وللقدر ، بقدر ماهي دعوة لتنظيم أفكارنا لتجنب العيش في وضع مأزوم ، سببها الناس السيئة التي تؤثر سلبا في مسيرة الحياة بإشكالتها ألكثيرة ، واردها مصاعب صحية ومضاعفاتها الخطيرة من إنفعالات وتوتر ألاعصاب ، بدلا من ألانشغال بما هو مفيد في النشاط العملي والعلمي والمالي .

ما إستجد في ألحياة تنظيم ألاولويات ، يسهل ألكثير من ألمهام لإدامة العيش، والتفكير بهدوء بفرصة ألعمل ألافضل رغم قلتها ، وكثرة ما يهدرمن الوقت الذي نحتاجه في معالجة العلاقة ألشائكة مع البيت والمجتمع .

الزملاء والاصدقاء الي توفر لك دعما في أن لا تنسى نصيب جسدك ونفسك من الراحة ، بتمضية اسبوع ألحظ معهم في رحلات جماعية ميسرة ، محلية كانت أو خارجية ، إن ساعد وضعك المالي وألمعنوي لهذه السفرات ، رغم حالة العسرة وألكآبة التي نعيشها والتي أضرت بجميع نواحي الحياة.

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