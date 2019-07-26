المقالات

ما تزال العظام شاهدة..!


عبد الكاظم حسن الجابري

 

يبدو أن جرائم عصابات البعث وزنيمها جرذ الحفرة لا تريد أن تغادر واقعنا, رغم مرور أكثر من خمسة عشر عام على اندحار هذه العصابة.

جرائم البعث التي اقترفها وحاول دفنها من خلال اقامة مقابر جماعية مازالت تتكشف يوما بعد يوم, تتوزع على مساحة الوطن, لتضيف مأساة بعد مأساة, وتحيي شجون وأحزان نحاول أن نغادرها لعلنا نحظى بمستقبل أكثر سعادة.

أُعلِنَ قبل أيام عن كشف مقبرة جماعية في صحراء بادية السماوية في منطقة السلمان, تضم رفات سبعون ضحية من أطفال ونساء من ضحايا الكورد الفيليين, الذين قتلوا ودفنوا في ديار نائية بعيدة عن أهليهم وعن موطنهم الذي يسكنونه.

لا يمكن التبرير لهذه الجريمة بأي شكل من الأشكال, وحتى لو فرضنا – وفرض المحال ليس بمحال- أن هؤلاء النسوة والاطفال كانوا يرومون الانقلاب على الحكم, فهل كانت هذه الوحشية في التعامل معهم مبررة؟ِ

الحقيقة أن جرائم صدام وعصابته البعثية, وخصوصا تجاه المواطنين العزل, وتجاه النساء والاطفال, ومن دون أدنى ذنب, لا تنم إلا عن طبيعة إجرامية دموية مدمرة تعد ميزة للنظام الذي حكم العراق لأكثر من خمس وثلاثين سنة.

كما قلنا لا يمكن تبرير هذه الأفعال والجرائم مطلقا, لكن للأسف نرى أن هناك جيلا نشأ ولم يطلع على سالف ما قام به البعث, وراح ينساق وراء الإعلام المغرض, ليردد عبارات ممقوتة بالقول "قبل كان افضل" و"علواه على زمن صدام".

 الحقيقة إن من يردد هذه الترهات يعد شريكا في الدماء التي سفكت على يد الطاغية, وإلا ماذا يقول لهذه الطفلة التي وُجِدَتْ عظاما ولم يبقى منها شاهدا سوى نعلها الصغير, الذي بقي شاهدا على المجزرة؟ وماذا يقول لتلك الفتاة التي رفضت أن تموت إلا وهي بكامل عفتها ووقارها؟ حيث وجد رفاتها ومازالت ربطة الرأس تغطي جمجمتها الكريمة.

إن المقابر الجماعية التي تُكتشف يوما بعد يوم, لهي دليل صارخ على بشاعة المجازر التي قام بها المجرم الجرذ وعصابته, وهي دليل على شدة اجرامه.

هذه المقابر التي وجدت يجب أن تكون محركا للمشرع العراقي, لسن قوانين تضمن عدم عودة المجرمين إلى المواقع الحكومية, فالبعثيون هم كغدد السرطان التي تستفحل شيئا فشيئا لتقضي على الانسان في النهاية, وكذلك لابد أن يُلزم المشرع بتوثيق هذه الجرائم وادخالها في المناهج الدراسية, ليطلع الجيل الجديد على جرائم تلك الحقبة, وكي لا يقول أحدا بعدها "لو باقين على قبل احسن"!

 

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
ما تزال العظام شاهدة..!
امريكا وبريطانيا؛ اعرف الحق تعرف اهله..!
يا ولاتنا ..لا تقتلوا ابنائنا و بناتنا ..
ويسألونك عن النفاق الإعلامي فقل لهم!
العلاقة بين المبادئ والمصالح الأمريكية...
الأحزاب العراقية، قدم في الجنة وقدم في الجنة!
صدام حسين الاردني..!
المعارضة.. أيقظتها القيم! أم أوجدتها المصالح؟
مسؤولية الطبيب القانونية تجاه المريض
هي العمامة إن كنت تجهلها .. !
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1315.79
الجنيه المصري 71.74
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 317.46
ليرة سورية 2.31
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.75
التعليقات
محمود البياتي : ايعقل ان كاتب المقال طالب دراسات عليا؟. مقال حافل بالاخطاء النحوية وركاكة الاسلوب وفجاجة التعبير. اذا كان ...
الموضوع :
تقرير علمي عن الانسان والكون الذي يعيش فيه
ابو كيان الفارسي : تعال شوف الفساد في محافظه بغداد عباس ابو التطقيق كل معامله 10 ورقات علني وباسم ابو فرح ...
الموضوع :
النزاهة: السجن سبع سنوات لرئيس مجلس إدارة الشركة العراقية للنقل البري سابقاً
اخوة زينب : محد راح يحسبهم هذولي اولد معاويه لعنه الله عليهم الى قيام الساعه هم لو عدهم غيره ماكان ...
الموضوع :
المتحدث باسم قيادة محور الشمال للحشد الشعبي : دماء الشهداء فضحت تسجيلات الفلاحي
حمادة : السلام عليكم .... تحية طيبة لوكالة انباء براثا وعامليها المخلصون .. وتحية طيبة للاخوة علي محسن راضي ...
الموضوع :
عدم التزام اصحاب المولدات يا مجلس محافظة بغداد
المواطن : لماذا العراق یبیع النفط 16 دولار ارخص علی کل برمیل الی الدوله الاردنیه. هذا فلوس الشعب. ...
الموضوع :
93% من ضحاياهم شيعة: أحصائية أمنية حول جنسيات الارهابيين الذين قاموا بتفجيرات ارهابية في العراق
محمدامين عبدالحسين عبيد : انفصلت عن الدوام بتاريخ شهر الثامن سنة 2015 بسبب مشاكل عائلية ...
الموضوع :
الحشد الشعبي يصدر بيانا بشأن معاملات المفسوخة عقودهم في الهيئة
تحسين : السلام عليكم النص يعاني من ركاكة واضحة ارجو التنبه ...
الموضوع :
المعارضة بين اليأس والردة..!
العراقي : فعلا هو وزير نزيه . فقط للتنويه اخي العزيز هناك اغلاط املائية كثيرة كمثال حظارية ، منذو ...
الموضوع :
اذا  أردتم الكهرباء فـأدعمو وزيرها ..!
ابو محمد : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لماذا تم رفض القانون في العراق اليس فيه شيعة ؟! ...
الموضوع :
البرلمان الكويتي يقر بالأغلبية قانون الأحوال الشخصية الجعفري
امنه : السلام عليك يامولاي يااباعبدالله السلام عليك يامولاي ابراهيم المجاب اسئلكم بحقكم عندالله وبالشان الذي لديكم عنده ..ان ...
الموضوع :
قصة السيد ابراهيم المجاب … ” إقرأوها “
فيسبوك