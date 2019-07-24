انتم..متقدمون متوحشون..نحن.. انسانيون متعثرون ...

أ.د.ضياء واجد المهندس

في نوفمبر ٢٠١٢، كنت قد ساهمت في المؤتمر الدولي الرابع للعلم في المجتمع والذي اقيم في جامعة كاليفورنيا في بيركلي، ولاني كنت قد حضرت قبل يوم ، كان لابد ان ابحث عن مطعم (حلال) لاتناول وجباتي ، و بالفعل وجدت مطعم باكستاني كبير ، ولكن كان اكلاته حارة سببت لي مشاكل في المعدة ... وبالرغم من عدم ارتياحي بسبب الالام المعدة ، الا اني لقائي بسيدة امريكية في الاربعينات من العمر حاصلة على دكتوراه في الادارة الاستراتيجية و خبيرة في ادارة الازمات غير من وضعي النفسي. كانت الدكتورة الامريكية هي مقررة الورشة التي القيت فيها دراستين عن ازمة المياه و ازمة الطاقة في بغداد ، وقد قدمتني باطراء لا استحقه واثنت على الدراستين بشكل جعلني اخجل بقدر ما جعلني افتخر... بعد انتهاء الورشة كانت فترة استراحة الغداء.

على مائدة الطعام ، كنا ٥ على طاولة الطعام ، فتاة انكليزية في نهاية الثلاثينات من العمر ، متخصصة في نظم التعليم والياته ، و افريقي في الخمسينات من جنوب افريقيا متخصص في نقل التكنولوجيا، و باكستاني في الستينات من العمر متخصص في التعليم في المناطق الريفية ، و امريكي في الستينات من العمر متخصص في تاريخ العلوم ..كان سؤال الاستاذ الامريكي لي غريبا": هل انت امريكي من اصول عراقية ، وكان جوابي له صادما" عندما قلت له: انا عراقي ولكني في جامعة فلوريدا الدولية ..سألني : ما الفرق بين المعلن من امريكا والعراق..قلت له: هل هناك معلن من امريكا وهناك مخفي ؟؟؟!!..قال : نعم، فتقنيات العالم في العقدين القادميين لازال في طور التحويل والاعداد و الانتاج حتى يستوفون الموارد المالية للمنتجات المعروضة ..قلت : امريكا اكثر من ٦٠ مرة اكبر مساحة من العراق، واكثر من ١١ مرة من حيث عديد السكان ، فلا مجال للمقارنة ..قال : لنفترض..

قلت : ليكن ١٠٠عام ..قال : الان ميزانية الدفاع في امريكا تتجاوز ٦٥٠ مليار دولار و تعادل ميزانية الدفاع للصين و روسيا وبريطانيا والمانيا وفرنسا واليابان والهند واايطاليا واسبانيا والبرازيل ، تزدحم الاجواء بمركباتنا واقمارنا الاصطناعية و البحار بمدمراتنا وحاملات الطائرات وووو واخذ يمجد بما يمتلكون ، حتى قاطعته قائلا" : اني اعرف ما تملكون ..قال : لنتصور الامر باثر رجعي . هل انتم الان مثل امريكا قبل ١٠٠ عام؟؟؟، استطرد قائلا" : كنا قبل ١٠٠ عام ندشن حاملات الطائرات ، ونصنع طائرات حربية و قاذفات تعبر المحيطات .كنا بدانا نبني مفاعلات اليورانيوم و نصنع انواع السيارات والسفن والقطارات ووو...كنا قد بدانا نخطط مدننا لتعلو ناطحات السحاب و الجسور و الانفاق و الطرق السريعة وووو ..قلت : انت خبير في التاريخ ، وتعرف اننا ل ٦٠٠٠عام انجزنا للبشرية ما بنيتم انتم عليه .الفرق بيننا انكم منذ صرتم منذ ٣ قرون لم تمض عليكم سنة بلا حرب ، ولا توجد دولة في امريكا الجنوبية و اوربا وافريقيا واسيا الا و تدخلتم بها ..انكم متقدمون لكنكم متوحشيين ، اما نحن متلكئون لكننا انسانييين..قال مبتسما ابتسامة صفراء : بينا ١٠٠٠ عام لتكونوا مثلنا ..قلت : لن نكون مثلكم .

لقد انشأتم دولتكم على ابادة الهنود الحمر ، و استعباد الافارقة الذين جعلتموهم رقيق ، واصبحت

الحروب المختلفة على دول العالم و أحتلالها في كافة أنحاء العالم ، جزء مخزي من مسيرة امريكا و تاريخها ... أكثر من 90 حربا و عدوانا قمتم بها ، منها جرائم حرب مما يدل علي أنها أحط و أشرس حضارة قامت عبر التاريخ طبقا لما ورد في الوثاىق والوقائع المتداولة ...و اخرجت له من موبايلي قائمة سوداء بحروبهم وغزواتهم و عدوانهم على كل بلدان العالم و كما ارسلها لي صديق قبل ايام وقتها :

1/ 1833 قامت القوات الأمريكية بغزو نيكاراغوا.

2/ 1888 دخلت القوات الأمريكية إلى البيرو.

3/ 1846م احتلت القوات الأمريكية ارضا مكسيكية وضمتها لها، وهي ما تعرف اليوم بولاية تكساس.

4/ 1848 قامت القوات الأمريكية باحتلال أرض مكسيكية أخرى شوضمتها إليها، وهي التي تُعرَف الآن بولاية كاليفورنيا ونيومكسيكو.

5/ 1854 دمرت الولايات المتحدة ميناء "غراي تاون" في نيكاراغوا انتقاماً منها لعدم قبول حكومتها دخول عميل أمريكي إلى أراضيها.

6/ 1855 غزت القوات الأمريكية أورغواي ثم غزت قناة بنما.

7/ 1857 تدخلت في نيكاراغوا ثانية لإفشال محاولة عدو أمريكا وليم روكر تولي السلطة.

8/ 1873م قامت القوات الأمريكية بغزو كولومبيا، ثم قامت بعمليات ضدها على مدى الأعوام 1885 / 1891 / 1892 / 1893 / 1898 / 1899م.

9/ 1888 تدخلت أمريكا في هايتي.

10/ 1891 تدخلت أمريكا في تشيلي.

11/ 1894 تدخلت أمريكا مرة أخرى في نيكاراغوا.

12/ 1898 حاصرت كوبا وحاصرت قواتها في البحر وأخذت عنوة خليج "غوانتانامو" الذي تأسر فيه حالياً مئات العرب والمسلمين في ظروف وحشية همجية غير إنسانية باعتراف الأمريكيين أنفسهم.

13/ 1901 / 1902م تدخلت أمريكا ثانية في كولومبيا.

14/ 1902م تدخلت أمريكا في هندوراس.

15/ 1904 الهجوم علي بنما

16/ 1905 الهجوم علي هندوراس

17/ 1907م استولت أمريكا على ست مدن في هندوراس.

18/ 1907 الهجوم علي المكسيك لمساعدة الديكتاتور بورويرو دمزبراي

19/ 1907 الهجوم علي نيكارجوا

20/ 1907 الدخول إلى جمهورية الدومينيكان لقمع الثورة

21/ 1908 المشاركة في الحرب بين هندوراس ونيكاراغوا

22/ 1910 التدخل بالقوة العسكرية في انتخابات بنما

23/ 1911 التدخل لقمع الانقلاب ضد حكومة نيكاراغوا

24/ 1911 الدخول إلى الهندوراس لدعم الثورة بقيادة مانويل بونيلا ضد الرئيس المنتخب ميغيل داويا

25/ 1911 قمع الانتفاضة المناهضة للولايات المتحدة في الفلبين

26/ 1912 التدخل العسكري في الصين

27/ 1912 الهجوم على كوبا

28/ 1912 الهجوم علي بنما

29/ 1912 الهجوم علي هندوراس

30/ 1914م قامت قوات المارينز بالدخول إلى هاييتي في عملية إنزال جوي وسرقوا البنك المركزي فيها بحجة استرداد ديونها.

31/ 1915م احتلت كلَّ هاييتي، وبقيت فيها إلى عام 1934م.

32/ 1916م تدخلت القوات الأمريكية في الدومينكان ضد الثوار على السلطة الفاسدة

و فرضت عليهم حكومة عسكرية عميلة لها حتى عام 1924م.

33/ 1917 احتلال كوبا

34/ 1918 المشاركة في الحرب العالمية الأولي

35/ 1920/1918 التدخل في روسيا

36/ 1919 التدخل عسكريا في بنما

37/ 1919 التدخل عسكريا في كوستاريكا

38/ 1920 الهجوم مرة أخري علي هندوراس

39/ 1921 الهجوم علي جواتيمالا

40/ 1922 التدخل عسكريا في تركيا

41/ 1922م تدخلت القوات الأمريكية في السلفادور.

42/ 1924 التدخل عسكريا في الصين

43/ 1925 الهجوم عسكريا علي هندوراس مرة أخري

44/ 1926 الهجوم علي بنما مرة أخري

45/ 1927 الهجوم علي نيكارجوا مرة أخري

46/ 1932 احتلال الصين

47/ 1933 احتلال نيكارجوا

48/ 1934 احتلال هايتي

49/ 1937 الهجوم علي السلفادور

50/ 1945 الهجوم علي نيكارجوا

51/ 1945 ما إن إنتهت الحرب العالمية حتي قصف هيروشيما و ناجازاكي في اليابان. فقد حوالي 220 ألف شخص حياتهم نتيجة لإلقاء القنبلة الذرية و أكثر من 100 الف شخص قُتلو خلال القصف مباشرةً و الباقي فقدوا حياتهم في آوخر عام 1945 نتيجة للإشعاعات الضارة التي أُصيبوا بها

52/ 1947 الهجوم علي اليونان

53/ 1950 الهجوم علي الفلبين

54/ 1950 الهجوم علي بورتريكو

55/ 1950م تورطت أمريكا في الحرب الكورية.

56/ 1952 تدخلت في إيران وقامت المخابرات الأمريكية بالقضاء على حكومة محمد مصدق الوطنية وإعادة شاه إيران.

57/ 1954 أطاحت أمريكا بحكومة غواتيمالا بالقوة.

58/ 1958 الهجوم علي كوريا

59/ 1958 الهجوم علي لبنان

60/ 1959 الهجوم علي بنما

61/ 1959 الهجوم علي لاوس

62/ 1960 الهجوم علي هايتي

63/ 1960 عمليات عسكرية ضد الأكوادور

64/ 1961م غزت القوات الأمريكية خليج الخنازير في كوبا.

65/ 1962م فرض الرئيس الأمريكي كندي حصاراً بحرياً وجوياً على كوبا لإجبار السوفييت على إبعاد صواريخهم الذرية عن الجزيرة.

66/ 1965 الهجوم علي بنما

67/ 1965م زجت عقيدة الحرب المتأصلة في عقول وقلوب صناع السياسة الأمريكية كابراً عن كابر بجيش الولايات المتحدة الأمريكية في حرب فيتنام التي مارس فيها الجيش الأمريكي أبشع الجرائم ليس ضد الإنسانية وحدها وإنما ضد النبات والحيوان عندما انهمرت السموم الأمريكية من الطائرات الأمريكية لتهلك الحرث والزرع والحيوان فوق كل الأرض الفيتنامية وتنتهي الحرب في عام 1975م رغم كل أسلحة أمريكا ووحشية جيشها بهزيمة تاريخية لهم.

68/ 1966 الغازات السامة علي فيتنام

69/ 1966 الهجوم علي جواتيمالا

70/ 1967م ساعدت المخابرات الأمريكية جيش بوليفيا ضد جيفارا وتمكنت من اغتياله.

71/ 1970م غزت كمبوديا واعتدت على "ممثل شرعيتها" الأمير سيهانوك الشخص المحايد "في حرب فيتنام" وأسقطته وسلمت الحكم لحكومة ضعيفة موالية لها.

72/ 1971 الدعم العسكري لأندونيسيا ضد الفلبين

73/ 1972 قصف لاوس

74/ 1973م زعزعت الاستقرار في تشيلي واغتالت رئيسها سلفادور الليندي المعارض لأمريكا، وأقامت حكومة ديكتاتورية عسكرية فيها.

75/ 1980 الهجوم علي نيكارجوا

76/ 1980م تولى ريغان السلطة وطرح مشروع حرب النجوم، وأمد الكيان الصهيوني بمساعدات مالية طائلة وبنى له قوة عسكرية في المنطقة.

77/ 1981م نشرت أمريكا صواريخها في كل أوروبا.

78/ 1983 عمليات عسكرية ضد ايران

79/ 1986 التدخل العسكري في جرينادا

80/ 1988 الهجوم علي ليبيا

81/ 1988 هجوم على الهندوراس

82/ 1989 هجوم على الطائرة الإيرانية أدى إلى مقتل 290 راكباً كانوا على متن الطائرة.

83/ 1989م غزو عسكري ضد بنما

84/ 1991 اخماد الاضطرابات في جزر العذراء البريطانية

85/ 1991 العدوان علي العراق

86/ 1995 العدوان علي البوسنة

87/ 1998 احتلال الصومال وأستخدام العنف المفرط ضد مواطنيها

88/ 1999 الهجوم على السودان. 1999

89/ 2001 حرب ضد يوغوسلافيا تحت غطاء حلف شمال الاطلسي الناتو. واستمر القصف 78 يوما، وأنهارت يوغوسلافيا

90/ 2001 الهجوم على أفغانستان واحتلالها تحت ذريعة مطاردة تنظيم القاعدة،حيث تبين لاحقاً أن أمريكا هي من جهزت وشكلت القاعدة

91/ 2003 الهجوم على العراق وأحتلاله دون تفويض من الأمم المتحدة

92/ 2011 الهجوم على ليبيا بعد قيام الثورة فيها و الإطاحة بالقذافي

93/ 2011 الدعم الرسمي للمجموعات الإرهابية المسلحة في سوريا لإسقاط النظام السوري.

94 / 2015 عدوانها المباشر بكل الأسلحة المحرمة الدولية على اليمن.

تاريخ اجرامي أسود هو عار على الجنس البشري...

ان العدوان والاحتلال الأميركي لم يدمر الدولة العراقية فحسب ، بل خلق الظروف الملائمة لولادة داعش وأمثالها من المنظمات الإرهابية ، وقضى على العالم العربي وحوّله إلى منطقة ملتهبة ، ومصدر لأزمة لاجئين عالمية ، كما أعطى إشارة الانطلاق لعصر الإرهاب الذي يضرب العالم اليوم ويقض مضاجع البشرية.

ان الحصيلة المسجلة بالأرقام و الموثقة للخسائر البشرية والمالية التي سببها العدوان الأميركي على العراق بحجة كاذبة مأساوية، فقد قتل من العراقيين مليون و455 ألفاً و590 شخصاً، ومن العسكريين الأميركيين 4801 جندي وضابط ، ومن حلفاء العدوان الآخرين 3487 عسكرياً ، إن الكلفة المالية المقدرة للحرب على الغالب والمغلوب بلغت تريليون و705 مليارات و856 مليون دولار.

الربيع العربي واحد من النتائج الثانوية والهزات الارتدادية للكارثة حرب الخليج و الغزو الامريكي للعراق ...

لقد قدرت مصادر دولية أن خسائر الوطن العربي بلغت 830 مليار دولار ، هذا فضلاً عن الدمار الحاصل في تونس وليبيا ومصر واليمن والعراق وسوريا، فلو ان الساسة العرب يمتلكون العقل والحكمة والاخلاص والنزاهة ، لتجاوزنا خلافاتنا و بنينا بلداننا...

هناك مرحلة من التاريخ العربي وصفت بعصر الانحطاط و الفترة المظلمة استمرت اكثر من سبع عقود ، و الان تتكرر بفعل مخططات امريكا و اسرائيل ..

ولكن الانحطاط الذي يشهده الوطن العربي اليوم غير مسبوق في التاريخ ، خاصة وأنه يحدث في عصر تحرز فيه الشعوب مزيداً من التقدم والارتقاء.

أن عملية تدمير الوطن العربي مازالت مستمرة بفضل امريكا و حلفائها..

العرب يحاربون العرب في اليمن ويدمرون البلاد ، والعرب يحاربون العرب في سوريا ويدمرون سوريا ، والعرب يحاربون العرب في ليبيا ويدمرون ليبيا ، والعرب يحاربون العرب في العراق ويدمرون العراق. ومع أن الإرهابيين يشنون حربهم على الإنسانية باسم الإسلام ،فإن 70% من ضحاياهم مسلمون.

لا توجد أية مؤشرات على أن هناك مستقبلاً عربياً أفضل ، فمعظم الجروح العربية نازفة وملتهبة وتستعصي على الشفاء ، وأي مستقبل لمجتمعات لم تعد تعتبر نفسها مجتمعات وطنية بل مكونات اجتماعية ، تنقسم على أساس الدين أو المذهب أو الطائفة أو العرق.

ان امريكا تعمل على ان تكون إسرائيل ليست مسؤولة عما يفعله العرب بأنفسهم ،ومن حقها أن تشعر بالراحة والأمان ،طالما أن العرب تكفلوا بتدمير بلادهم ...

اللهم يسر لنا امرنا

واعز اهلنا و اسمو بعراقنا..