المقالات

مافيات عائلية وحزبية تستولي على سفارات العراق !!



🖋ميثم العطواني
تعرف السفارة، هي "بعثة دبلوماسية تبعث بها دولة ما الى دولة أخرى لتمثيلها والدفاع عن مصالحها ولتسهيل أعمال وشؤون مواطنيها المقيمين في الدولة المضيفة"، وكانت بعض الحكومات تعين موظفين دبلوماسيين بمرتبة "وزير مفوض" وهي احدى المراتب الدبلوماسية المنصوص عليها وفق اتفاقية "ڤيينا" المنظمة للعلاقات الدبلوماسية والموقعة في عام "١٩٦١"م وهذه المرتبة هي المرتبة الأقل مباشرة من مرتبة السفير، وتعطيه صلاحيات السفير فوق العادة لتمثيل بلاده لدى حكومة الدولة المضيفة، ومن المتعارف عليه ان جميع دول العالم تنتقي سفراءها وبعثاتها الدبلوماسية وفق الحنكة السياسية والإلمام بالبروتوكولات الدولية التي تأتي نتيجة الإختصاص وتراكم خبرة العمل في وزارة الخارجية لسنوات، إلا اننا في العراق نُظيف ملفاً جديد الى ملف الإخفاقات يخص تعيين أبناء وأقارب المسؤولين في السفارات والملحقيات العراقية في الكثير من دول العالم، نواب سابقون ذكروا أهمهم :-
- نجل "خ خ"، الملحق التجاري في الكويت، وأبنته في السفارة العراقية في كندا.
- خال "ع ح"، سفير العراق في الجامعة العربية.
- أبنة "أ ج"، موظفة دبلوماسية في بريطانيا.
- زوج "م ت"، قنصل في لندن.
- زوج أبنة "س ج"، قنصل في لبنان.
- نجل "ع ع"، الملحقية العسكرية في واشنطن.
- نسيب "س د"، الملحق الثقافي في السفارة العراقية في لندن.
- نجل أخ "م ب"، سفير العراق في ايطاليا.
- أبنة "ف م"، في السفارة العراقية في هولندا.
هذه القائمة التي تطول لتشمل أقارب وأصدقاء مسؤولين كبار ، بالإضافة الى الخاسرين بالإنتخابات، كما تشمل شخصيات وردت أسمائهم في ملفات فساد، لتحول ملف السلك الدبلوماسي الى مافيات عائلية وحزبية تستولي على سفارات العراق في الخارج.
عندما نرجع في التاريخ الى الوراء نجد ان نظامنا اليوم قد فاق نظام الملكية، حيث كان الملك على وجه التحديد هو من يأتي بنظام الوراثة، ولا تشمل تلك الوراثة النائب والوزير والزعيم السياسي والبيت "الفلاني" والشخص "العِلاني" !!.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
المعارضه السياسية بين اشكالية المفهوم ومصاديق التطبيق.
انتم..متقدمون متوحشون..نحن.. انسانيون متعثرون ...
مافيات عائلية وحزبية تستولي على سفارات العراق !!
لماذا يخشون الحشد الشعبي؟
المعارضة السياسية بين المصلحة العامة والمصلحة الشخصية
لا تملكون ادوات نظيفة للمعارضة !!
بيتاً صغيراً يكفيني..!
مصطلحات سياسية متداولة ...
وفد اعلامي عراقي في إسرائيل؟!
حزن يتجدد كلما غمضت عيووننا عن الماضي
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1333.33
الجنيه المصري 71.63
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1694.92
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 317.46
ليرة سورية 2.31
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.76
التعليقات
محمود البياتي : ايعقل ان كاتب المقال طالب دراسات عليا؟. مقال حافل بالاخطاء النحوية وركاكة الاسلوب وفجاجة التعبير. اذا كان ...
الموضوع :
تقرير علمي عن الانسان والكون الذي يعيش فيه
ابو كيان الفارسي : تعال شوف الفساد في محافظه بغداد عباس ابو التطقيق كل معامله 10 ورقات علني وباسم ابو فرح ...
الموضوع :
النزاهة: السجن سبع سنوات لرئيس مجلس إدارة الشركة العراقية للنقل البري سابقاً
اخوة زينب : محد راح يحسبهم هذولي اولد معاويه لعنه الله عليهم الى قيام الساعه هم لو عدهم غيره ماكان ...
الموضوع :
المتحدث باسم قيادة محور الشمال للحشد الشعبي : دماء الشهداء فضحت تسجيلات الفلاحي
حمادة : السلام عليكم .... تحية طيبة لوكالة انباء براثا وعامليها المخلصون .. وتحية طيبة للاخوة علي محسن راضي ...
الموضوع :
عدم التزام اصحاب المولدات يا مجلس محافظة بغداد
المواطن : لماذا العراق یبیع النفط 16 دولار ارخص علی کل برمیل الی الدوله الاردنیه. هذا فلوس الشعب. ...
الموضوع :
93% من ضحاياهم شيعة: أحصائية أمنية حول جنسيات الارهابيين الذين قاموا بتفجيرات ارهابية في العراق
محمدامين عبدالحسين عبيد : انفصلت عن الدوام بتاريخ شهر الثامن سنة 2015 بسبب مشاكل عائلية ...
الموضوع :
الحشد الشعبي يصدر بيانا بشأن معاملات المفسوخة عقودهم في الهيئة
تحسين : السلام عليكم النص يعاني من ركاكة واضحة ارجو التنبه ...
الموضوع :
المعارضة بين اليأس والردة..!
العراقي : فعلا هو وزير نزيه . فقط للتنويه اخي العزيز هناك اغلاط املائية كثيرة كمثال حظارية ، منذو ...
الموضوع :
اذا  أردتم الكهرباء فـأدعمو وزيرها ..!
ابو محمد : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لماذا تم رفض القانون في العراق اليس فيه شيعة ؟! ...
الموضوع :
البرلمان الكويتي يقر بالأغلبية قانون الأحوال الشخصية الجعفري
امنه : السلام عليك يامولاي يااباعبدالله السلام عليك يامولاي ابراهيم المجاب اسئلكم بحقكم عندالله وبالشان الذي لديكم عنده ..ان ...
الموضوع :
قصة السيد ابراهيم المجاب … ” إقرأوها “
فيسبوك