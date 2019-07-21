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رأس الرجاء الصالح وحرب الناقلات القادمة..


باقر الزبيدي

 

في ظل تصاعد سياسة لي الاذرع في الخليج بين امريكا و حلفائها مع ايران، وتصاعد وتيرة حرب الناقلات والدرون هناك معلومات "خاصة" عن حرب جديدة ستهدد الملاحة الدولية.

شهد باب المندب والبحر الاحمر والمحيط الهندي هجمات "قراصنة" منذ بداية عام 2005 و قامت اوربا بخنق المهاجرين الافارقة ومنعهم من الوصول اليها وبسبب الحروب و المجاعة والفقر الذي ضرب افريقيا وتقلص مساحات الاراضي المزروعة بدأت مجاميع افريقية تتشكل لتكون نواة حرب القراصنة القادمة مستخدمة زوارق سريعة لشن هجمات على السفن حول "راس الرجاء الصالح" لتنتقل حرب الناقلات الى ملتقى المحيط الهندي مع الاطلسي وهو ما سوف تعمل عليه و ستستغله بعض الدول لدعم هذه المجاميع !! لاستهداف الناقلات وحركة الملاحة الدولية المتجه الى اوربا الغربية وامريكا الشمالية والجنوبية وكندا.

وفي ظل النزاعات التي تعيشها دول قريبة من رأس الرجاء الصالح مثل موزمبيق وانغولا والتي لا زالت تعاني من اثار الحروب الاهلية لعقود طويلة والفقر المدقع والفساد فان المجاميع المسلحة التي بدأت بالظهور  في هذه الدول ستستغل الصراعات الدولية الحالية في باب المندب ومضيق هرمز لتشكل "مجاميع للقرصنة" كما ان استمرار الحرب والمجاعة في اليمن سيساهم في تنشيط حرب قراصنة جديدة في البحر الاحمر.

 

   21 تموز 2019

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