المقالات

المعارضة النيابية ..صوت عالي ومحتوى فارغ..


فراس الحجامي

 

كجميع بلدان العالم الديمقراطي قد وهب الله لنا نظاما ديمقراطيا حرا بعد عقود من الأنظمة الديكتاتورية والشوفينية .بثمن دماء الالاف من قوافل الشهداء والايتام والمشردين والمؤنفلين .

ولكن هل أستطاع قادة المرحلة من أستثمار تلك البحبوحة من الحرية والابتعاد عن أنفاس الاستئثار بالسلطة وحب الأنا والتضحية في سبيل رفاهية البلد ومواطنية .

ام أن للغرور البشري وحب الأنا وغيرها من صفات البشرية التحكمية ما تزال تطغى على أغلب القوى وهذا مانراه جليا في هذه الايام من مؤامرات ودسائس كادت ان تحرق الوطن من أقصاه الى أقصاه لولا حكمة السيد رئيس الوزراء وبعض القوى السياسية وفصائل المقاومة .

حيث كشف للجميع حجم اللعبة وأطرافها الاقليمية وأدواتها المحلية .ما أفشل تلك المخططات وأصبحت محل سخرية للجميع بعد أن طبل وهلل لها من على منصات اعلامية كانت قبل اعوام من ابرز معاقل المقاومة للتدخلات القليمية والتي تحولت بين ليلة وضحاها الى بوق من ابواق التشهير ضد الحشد الشعبي والحكومة العراقية التي هي جزء منها ومن درجاتها الخاصة وصاحبت القرار في اغلب مجالس المحافظات .

ولو تمعنا قليلا بين تلك المظاهر المعارضة لسياسة الحكومة كما يدعون اصحابها لوجدنا أن الاغلب الاعم من قادتها والمروجين لها هم من ضمن الكوادر المتقدمة في الرئاسات الثلاث ومن ذوي الدرجات الخاصة.

وهذا دليل لايقبل الشك ان المعارضة ومسمياتها مجرد اكذوبة يراد بها باطل ....

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
التظاهرات لماذا؟!
المعارضة النيابية ..صوت عالي ومحتوى فارغ..
  الطائرات المسيرة التهديد الجديد
شهادة عليا لا تكفي..!
كَلَّا إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ
بين إن (نتظاهر) وان (نتشاجر)..موعد آخر للانتصار 
الخبز لا ينفع خذ سيجارة..!
ما هي مبررات التزام الصمت عن قصف معسكر الشهداء ؟!
عدوان على الحشد الشعبي يستوجب الردّ
الناقلة بالناقلة والبادئ أظلم..!  
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1333.33
الجنيه المصري 71.94
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1694.92
دينار كويتي 4000
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 327.87
ريال سعودي 318.47
ليرة سورية 2.32
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.77
التعليقات
محمود البياتي : ايعقل ان كاتب المقال طالب دراسات عليا؟. مقال حافل بالاخطاء النحوية وركاكة الاسلوب وفجاجة التعبير. اذا كان ...
الموضوع :
تقرير علمي عن الانسان والكون الذي يعيش فيه
ابو كيان الفارسي : تعال شوف الفساد في محافظه بغداد عباس ابو التطقيق كل معامله 10 ورقات علني وباسم ابو فرح ...
الموضوع :
النزاهة: السجن سبع سنوات لرئيس مجلس إدارة الشركة العراقية للنقل البري سابقاً
اخوة زينب : محد راح يحسبهم هذولي اولد معاويه لعنه الله عليهم الى قيام الساعه هم لو عدهم غيره ماكان ...
الموضوع :
المتحدث باسم قيادة محور الشمال للحشد الشعبي : دماء الشهداء فضحت تسجيلات الفلاحي
حمادة : السلام عليكم .... تحية طيبة لوكالة انباء براثا وعامليها المخلصون .. وتحية طيبة للاخوة علي محسن راضي ...
الموضوع :
عدم التزام اصحاب المولدات يا مجلس محافظة بغداد
المواطن : لماذا العراق یبیع النفط 16 دولار ارخص علی کل برمیل الی الدوله الاردنیه. هذا فلوس الشعب. ...
الموضوع :
93% من ضحاياهم شيعة: أحصائية أمنية حول جنسيات الارهابيين الذين قاموا بتفجيرات ارهابية في العراق
محمدامين عبدالحسين عبيد : انفصلت عن الدوام بتاريخ شهر الثامن سنة 2015 بسبب مشاكل عائلية ...
الموضوع :
الحشد الشعبي يصدر بيانا بشأن معاملات المفسوخة عقودهم في الهيئة
تحسين : السلام عليكم النص يعاني من ركاكة واضحة ارجو التنبه ...
الموضوع :
المعارضة بين اليأس والردة..!
العراقي : فعلا هو وزير نزيه . فقط للتنويه اخي العزيز هناك اغلاط املائية كثيرة كمثال حظارية ، منذو ...
الموضوع :
اذا  أردتم الكهرباء فـأدعمو وزيرها ..!
ابو محمد : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لماذا تم رفض القانون في العراق اليس فيه شيعة ؟! ...
الموضوع :
البرلمان الكويتي يقر بالأغلبية قانون الأحوال الشخصية الجعفري
امنه : السلام عليك يامولاي يااباعبدالله السلام عليك يامولاي ابراهيم المجاب اسئلكم بحقكم عندالله وبالشان الذي لديكم عنده ..ان ...
الموضوع :
قصة السيد ابراهيم المجاب … ” إقرأوها “
فيسبوك